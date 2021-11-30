Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»

Согласно данным статистического портала ECI, победителем Российской Премьер-Лиги сезона 2021/2022 с вероятностью 86,2 % станет петербургский «Зенит». По данным того же портала вероятность чемпионства московского «Спартака» приравнивается к 0%. Следом за «Зенитом» в списке идёт московское «Динамо». Вероятность победы команды Сандро Шварца — 9,7 %.
Всего в списке лишь 2 команды помимо «Зенита» и «Динамо», набравшие более 1%. Это Локомотив (1,3%) и Сочи (1,7%).
Значения ECI рассчитываются на основе результатов матчей за несколько последних сезонов с использованием научных статистических методов. Влияние недавних матчей на результаты расчётов выше, чем влияние более старых.
чего зря время тратить
чего зря время тратить
Чушь...
Если через 2-е недели Зенит уступит Динамо в Москве то шансы почти уравняются....ибо разница в 1 очко в таблице - это никак не 86% и 9%.....
Чушь...
Если через 2-е недели Зенит уступит Динамо в Москве то шансы почти уравняются....ибо разница в 1 очко в таблице - это никак не 86% и 9%.....