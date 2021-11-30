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Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»

30 ноября 2021, 14:49

Согласно данным статистического портала ECI, победителем Российской Премьер-Лиги сезона 2021/2022 с вероятностью 86,2 % станет петербургский «Зенит». По данным того же портала вероятность чемпионства московского «Спартака» приравнивается к 0%. Следом за «Зенитом» в списке идёт московское «Динамо». Вероятность победы команды Сандро Шварца — 9,7 %.

Всего в списке лишь 2 команды помимо «Зенита» и «Динамо», набравшие более 1%. Это Локомотив (1,3%) и Сочи (1,7%).

Значения ECI рассчитываются на основе результатов матчей за несколько последних сезонов с использованием научных статистических методов. Влияние недавних матчей на результаты расчётов выше, чем влияние более старых.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
30 ноября в 17:50
О каких шансах можно рассуждать Спартаку и Локомотиву, если они на замену не могут найти игрока из основного резерва, в то время, как на лавке у Зенита сидят игроки сборной.
suiw
suiw ответ YVG (раскрыть)
30 ноября в 17:37
В московских кабинетах сидят питерские чиновники. Как думаешь, в чью пользу они решают?
Бубнин
Бубнин
30 ноября в 16:58
У "Спартака" шансов на чемпионство в Серии А больше чем у "Наполи".
YVG
YVG ответ LOpp (раскрыть)
30 ноября в 16:41, ред.
Вы же утверждали, что даже второй раз москвичи не дадут стать Зениту чемпионом. А он уже скоро четвертый раз станет. Оказывается не все можно в московских кабинетах решать. Иногда нужно и на поле выходить.
LOpp
LOpp
30 ноября в 16:38
может Зениту сразу повесить золотые медали?
чего зря время тратить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 ноября в 16:38
У спартака шансов больше, они после зимних каникул в 12-ти матчах заработают 40 очков и станут чемпионами.
Futurista
Futurista ответ trimetil (раскрыть)
30 ноября в 16:30
Потому что у ЦСКА и Краснодара шансы ниже нуля...
trimetil
trimetil
30 ноября в 16:21
Зачем тут вообще упомянут Спартак? Почему бы вместо этого не написать шансы Краснодара и ЦСКА?
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
30 ноября в 15:55
У Зенита 146% ))
ДАША Д
ДАША Д
30 ноября в 15:47
Шансы Зенита даже занижены.
YVG
YVG
30 ноября в 15:39
Ерунда, РПЛ все равно выше чемпионата Италии, спартак постарался.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
30 ноября в 15:33
У "Спартака" стать чемпионом в серии А явно выше..
Gahi
Gahi ответ ОПС (раскрыть)
30 ноября в 15:26
Примите искренние соболезнования и сочувствия по поводу потери самого дорогого человека. Земля да будет пухом, Царствие Небесное.
Байкал-38.
Байкал-38.
30 ноября в 15:23
Печально конечно, но похоже на правду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 ноября в 15:17
Сурово они с юбилярами...
санек002
санек002 ответ mihaluch (раскрыть)
30 ноября в 15:16
у нас больше шансов на вылет с такой игрой,чем на что то еще!
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
30 ноября в 15:08
Там 100% у Зенита...естественно)...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
30 ноября в 15:07
Вероятно портал ECI оценивал все "возможности" Зенита в соотношении с другими соперниками)...не только очки и текущее место в таблице Зенита и его прямых конкурентов...
mihaluch
mihaluch
30 ноября в 15:06
У Спартака шансы не считаются.
makkie
makkie
30 ноября в 15:06
Чем ответит статистика от ВЦИОМ?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 ноября в 15:02
"Вероятность победы команды Сандро Шварца — 9,7 %."
Чушь...
Если через 2-е недели Зенит уступит Динамо в Москве то шансы почти уравняются....ибо разница в 1 очко в таблице - это никак не 86% и 9%.....
beefs
beefs
30 ноября в 15:00
кто бы спорил...
mat73
mat73
30 ноября в 14:55
Оно и понятно, никто и не спорит. К сожалению это так...
протон
протон
30 ноября в 14:53
Для Спартака нужно считать шансы не попасть в ФНЛ
Futurista
Futurista
30 ноября в 14:52
0% шансов Спартака по мнению разных аналитиков иногда превращаются в 100%-й результат)...матчи с Наполи этому подтверждение...
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