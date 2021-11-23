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Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера

23 ноября 2021, 18:08
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У следующего тренера будет много работы.

Увольнение Оле-Гуннара Сульшера можно назвать ожидаемым сюрпризом. С одной стороны, к этому все шло, но трудно было предположить, что норвежец покинет свой пост после матча с «Уотфордом», в котором проиграет 1:4. Выезд на «Викарэйдж Роуд» состоялся сразу после международной паузы, во время которой Сульшер и команда имели возможность перезарядить батарейки.

Игра с «шершнями» должна была стать прологом накануне сложной серии матчей, которую «красные дьяволы» проведут уже без норвежца, заплатившего за свои неудачи. Впрочем, фактически платить пришлось МЮ, да еще и ворох проблем остается висеть на шее клуба после ухода Оле-Гуннара, не сумевшего вывести формулу победного эликсира.

Сломанная оборона — спереди и сзади

«Манчестер Юнайтед» пропускал по два мяча и больше в 6 из 7 последних матчей. Исключением стала только гостевая победа над «Тоттенхэм» 3:0, в результате которой Сульшер продлил свои полномочия у руля «красных дьяволов», а «шпоры» подписали его потенциального сменщика — Антонио Конте.

У МЮ отрицательная разница забитых и пропущенный мячей в АПЛ — 20:21, и проблем не только в Харри Магуайре или Люке Шоу, которые пребывают в ментальном похмелье после Евро-2020. Виноваты не только защитники, «Юнайтед» в целом обороняется очень плохо. Роналду точно не король прессинга, да и Фернандеш с Погба плохи без мяча, а потеря компактности в верхней части схемы разбалтывает всю конструкцию.

Были большие надежды на Варана, но чемпион мира уже во второй раз загремел в лазарет, да и при всем своем высочайшем классе Рафаэль хорош, когда ведет опытный напарник (например, Серхио Рамос). Связка с Магуайром получается странной: оба держатся за руль, но никто не рулит. Харри вообще следовало бы привести себя в порядок, не впервые возникают вопросы к его профессионализму.

Дилемма Криштиану Роналду

КриРо превращается в «пожирателя тренеров»: Массимилиано Аллегри ушел из «Ювентуса» после одного сезона совместной работы с португальцем, затем та же участь постигла Маурицио Сарри и Андреа Пирло. Теперь Сульшер покинул МЮ в разгар сезона. Роналду даже называют причиной неудач норвежца, которые не справился с управлением после того, как посадил в свой автобус обладателя пяти «Золотых мячей».

В этом есть доля истины, ведь Сульшер не смог решить дилемму Роналду. Кто бы ни пришел в МЮ, ему предстоит столкнуться с суперэго португальца, который является неотъемлемой и в то же время обособленной частью команды. Это довольно сложная игра, в которой португальца нужно сделать счастливым и одновременно позаботиться о том, чтобы его личное счастье не мешало интересам клуба.

Головоломка в полузащите

Летом МЮ дожал дортмундскую «Боруссию» и получил Джейдона Санчо, чтобы впоследствии нивелировать эту сделку подписанием Криштиану Роналду. Полузащита тем временем выглядела если не осиротевшей, то обделенной вниманием. МакТоминэй, Фред, Погба и Матич — достаточно странный набор полузащитников для борьбы за титул, о котором мечтают фанаты. Не думаю, что преемник Сульшера сможет найти классное сочетание в средней линии без трансферов, разве что будет принципиально новая формация и много тактических нюансов. Хотя, скорее всего, следующее большое обновление ждет именно полузащиту: на «Олд Траффорд» хотят видеть Деклана Райса и Орельяна Тчуамени.

Лидерский вакуум

Давайте скажем это вслух: Харри Магуайр — плохой капитан, он не является примером для одноклубников, и повязка ему откровенно жмет. Защитник решил ответить на критику, которой его подвергли за игру в МЮ, после гола за сборную Англии в ворота албанцев: скользил на коленях, засовывал пальцы в уши. Забавный парень. Рой Кин, человек, который был внятным капитаном «Юнайтед», назвал поведение Магуайра «нелепым».

Наверное, голос Харри громко звучит в раздевалке, но ему не верят, ведь свои притязания на трон вожака англичанин не доказывает личным примером. Роналду, Фернандеш, Варан и Рэшфорд бывают хороши на поле и являются образцами для подражания, но они не имеют доступа к трибуне. У «Ман Юнайтед» есть сильные игроки, но ядро из сильных личностей в команде не сложилось, в результате чего хромает самоорганизация и игровая дисциплина.

Хмурый старт Джейдона Санчо

Купленный за 85 миллионов евро вингер к концу ноября провел в составе МЮ 14 матчей и не отметился результативными действиями. После матча с «Уотфордом» в Англии много шутили о том, что у Бена Фостера, 38-летнего вратаря «шершней», теперь есть голевая передача в АПЛ, в отличие от Санчо. У «Манчестер Юнайтед» огромные проблемы с творческим подходом к футболу, раз за три месяца не смогли получить ровным счетом ничего от одной из самых выдающихся молодых звезд планеты. Это даже не проблема, это загадка, ответ на которую предстоит найти.

Структура управления клубом

В течение многих лет идут дискуссии вокруг структуры управления «Манчестер Юнайтед», который по-прежнему обходится без спортивного директора. Было классно, когда сэр Алекс Фергюсон решал все вопросы, однако новые времена требуют новых решений, далеко не каждый хороший тренер может действовать стратегически при формировании состава, а решение сиюминутных задач с помощью дорогих трансферов — это особый вид лудомании. МЮ уже набил много шишек, живя одним днем. Важным шагом для клуба станет приглашение сильного директора по футболу, который принесет с собой четкую и всеобъемлющую философию, систематизирует работу спортивного блока.

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Все комментарии
Олег Гусов
Олег Гусов
24 ноября в 12:23
А я вот не представляю нынешний МЮ без Роналду ! От слова СОВСЕМ !!! Посмотрите , сколько важных игр он вытащил , особенно в Лиге Чемпионов !
Проблема Сульшера в том , что он не является топ-тренером, который необходим топ-клубу, коим является МЮ .
Мало иметь гениальные схемы на игру, важно уметь их осуществлять на поле с КОМАНДОЙ, которую Сульшер так и не создал из высококлассных игроков !!!
Невозможно создать КОМАНДУ тренеру , у которого нет авторитета среди большинства игроков.
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
24 ноября в 09:30
А, ну да, "никакой Санчо", конечно. Который вчера положил банку, об уровне которой гном может только мечтать, а ведь теперь только с 2х метров в пустые заталкивает, и то по большим праздникам.
RaulitoS
RaulitoS
23 ноября в 19:32
Все будет хорошо у МЮ, вот увидите! По-настоящему великие клубы всегда преодолевают трудные времена, в отличии от мешков всяких, которых хоть 11-ю роналду с месси укомплектуй, все равно толку не будет. Тем более нынешний состав дьяволов вполне конкурентноспособный, парочку бы разгильдяев убрать, да нормального тренера подписать и все будет.
Yuri Kudryavtsev
Yuri Kudryavtsev
23 ноября в 19:19
Ну, да. Игра поблекла, но Новый Год как Рубикон ещё впереди. Наверное, ментальный Харри Макгвайр уже думает о финале Лиги чемпионов для клуба, а не о своем праздновании победы в финале Евро-2020. Впрочем, об этом лучше спросить о Люка Шоу. Он наверняка в курсе проблем всех "красных дьяволов". Уж если они не порвут звёзд АПЛ, то остальные будут просто тупо "глазеть" на всё происходящее. Оле-Гуннар, во-первых, сам молодец, да ещё и собрал вокруг себя ещё тех игроков, которые за автора готовы стать чемпионами мира, если, конечно, сумеют. А во-вторых, молодец, что сохранил своего воспитанника Криштиану Роналду. Ну да ладно, это вопрос времени, к о лучше, а кто хуже. Ну и что, что "МЮ" "тормозит" слегка? Посмотрите на их вчерашний дубль "Манчестер Сити". Сегодня он готов затмить всех без исключения. Только "Фламенго" (Р/Ж) или "Ривер-Плейт" (Б/А) могут составить им достойную конкуренцию. А ведь это уже пределы иного континента, а значит и речь о репутации европейского клубного футбола в сравнении с латиноамериканским. Ничего, что Манчестер одной командой ослаб. Зато другой он вполне прилично выглядит на контрасте с остальными триумфаторами. В этой связи и Сульшер, наверное, Тухелю может подсказать что-то интересное в критический момент. Главное же выиграть континентальный кубок, то есть чемпионат мира среди клубов. А это гарантированный выход на бразильский "Фламенго". Сегодня, кстати, он играет в финале Кубка Либертадорес - главном клубном футбольном состязании Латинской Америки. Победит и всё: или "Бавария" или " Ливерпуль" выручайте тогда. У "МЮ" нет опыта таких соревнований. Так что, если повезет, то и Сульшеру дадут возможность проявить себя в серьезной игре.
Elliada
Elliada
23 ноября в 19:14
ЛЕ для МЮ потолок.
shlomo
shlomo
23 ноября в 18:22
Спасибо за статью...ну что, удастся ли уже другой легенде клуба Майклу Кэррику хотя бы на время подлатать возникшие пробоины?..... да, в распоряжении имеются Криштиану, Фернандеш, Рашфорд, Санчо и не только.... и на первый взгляд и состав вроде бы наполнен высококлассными исполнителями, однако баланса категорически не хватает...... и кажется мне, что вряд ли у англичанина без опыта работы главным тренером имеются пути к исправлению ситуации.... а иных специалистов привлечь в столь сжатые сроки не представляется возможным...... словом, в Испании (против набравшей ход желтой субмарины) нас ждёт всё тот же МЮ, как в последних играх при Сульшере, работу которому сохранял Роналду.....
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
23 ноября в 18:10
Очень много...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 ноября в 18:09
В лч МЮ ещё способен побеждать!
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