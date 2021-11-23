Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера

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23 ноября 2021, 18:08

У следующего тренера будет много работы.

Увольнение Оле-Гуннара Сульшера можно назвать ожидаемым сюрпризом. С одной стороны, к этому все шло, но трудно было предположить, что норвежец покинет свой пост после матча с «Уотфордом», в котором проиграет 1:4. Выезд на «Викарэйдж Роуд» состоялся сразу после международной паузы, во время которой Сульшер и команда имели возможность перезарядить батарейки.

Игра с «шершнями» должна была стать прологом накануне сложной серии матчей, которую «красные дьяволы» проведут уже без норвежца, заплатившего за свои неудачи. Впрочем, фактически платить пришлось МЮ , да еще и ворох проблем остается висеть на шее клуба после ухода Оле-Гуннара, не сумевшего вывести формулу победного эликсира.

Сломанная оборона — спереди и сзади

«Манчестер Юнайтед» пропускал по два мяча и больше в 6 из 7 последних матчей. Исключением стала только гостевая победа над «Тоттенхэм» 3:0, в результате которой Сульшер продлил свои полномочия у руля «красных дьяволов», а «шпоры» подписали его потенциального сменщика — Антонио Конте.

У МЮ отрицательная разница забитых и пропущенный мячей в АПЛ — 20:21, и проблем не только в Харри Магуайре или Люке Шоу, которые пребывают в ментальном похмелье после Евро-2020. Виноваты не только защитники, «Юнайтед» в целом обороняется очень плохо. Роналду точно не король прессинга, да и Фернандеш с Погба плохи без мяча, а потеря компактности в верхней части схемы разбалтывает всю конструкцию.

Были большие надежды на Варана, но чемпион мира уже во второй раз загремел в лазарет, да и при всем своем высочайшем классе Рафаэль хорош, когда ведет опытный напарник (например, Серхио Рамос). Связка с Магуайром получается странной: оба держатся за руль, но никто не рулит. Харри вообще следовало бы привести себя в порядок, не впервые возникают вопросы к его профессионализму.

Дилемма Криштиану Роналду

КриРо превращается в «пожирателя тренеров»: Массимилиано Аллегри ушел из «Ювентуса» после одного сезона совместной работы с португальцем, затем та же участь постигла Маурицио Сарри и Андреа Пирло. Теперь Сульшер покинул МЮ в разгар сезона. Роналду даже называют причиной неудач норвежца, которые не справился с управлением после того, как посадил в свой автобус обладателя пяти «Золотых мячей».

В этом есть доля истины, ведь Сульшер не смог решить дилемму Роналду. Кто бы ни пришел в МЮ , ему предстоит столкнуться с суперэго португальца, который является неотъемлемой и в то же время обособленной частью команды. Это довольно сложная игра, в которой португальца нужно сделать счастливым и одновременно позаботиться о том, чтобы его личное счастье не мешало интересам клуба.

Головоломка в полузащите

Летом МЮ дожал дортмундскую «Боруссию» и получил Джейдона Санчо, чтобы впоследствии нивелировать эту сделку подписанием Криштиану Роналду. Полузащита тем временем выглядела если не осиротевшей, то обделенной вниманием. МакТоминэй, Фред, Погба и Матич — достаточно странный набор полузащитников для борьбы за титул, о котором мечтают фанаты. Не думаю, что преемник Сульшера сможет найти классное сочетание в средней линии без трансферов, разве что будет принципиально новая формация и много тактических нюансов. Хотя, скорее всего, следующее большое обновление ждет именно полузащиту: на «Олд Траффорд» хотят видеть Деклана Райса и Орельяна Тчуамени.

Лидерский вакуум

Давайте скажем это вслух: Харри Магуайр — плохой капитан, он не является примером для одноклубников, и повязка ему откровенно жмет. Защитник решил ответить на критику, которой его подвергли за игру в МЮ , после гола за сборную Англии в ворота албанцев: скользил на коленях, засовывал пальцы в уши. Забавный парень. Рой Кин, человек, который был внятным капитаном «Юнайтед», назвал поведение Магуайра «нелепым».

Наверное, голос Харри громко звучит в раздевалке, но ему не верят, ведь свои притязания на трон вожака англичанин не доказывает личным примером. Роналду, Фернандеш, Варан и Рэшфорд бывают хороши на поле и являются образцами для подражания, но они не имеют доступа к трибуне. У «Ман Юнайтед» есть сильные игроки, но ядро из сильных личностей в команде не сложилось, в результате чего хромает самоорганизация и игровая дисциплина.

Хмурый старт Джейдона Санчо

Купленный за 85 миллионов евро вингер к концу ноября провел в составе МЮ 14 матчей и не отметился результативными действиями. После матча с «Уотфордом» в Англии много шутили о том, что у Бена Фостера, 38-летнего вратаря «шершней», теперь есть голевая передача в АПЛ , в отличие от Санчо. У «Манчестер Юнайтед» огромные проблемы с творческим подходом к футболу, раз за три месяца не смогли получить ровным счетом ничего от одной из самых выдающихся молодых звезд планеты. Это даже не проблема, это загадка, ответ на которую предстоит найти.

Структура управления клубом