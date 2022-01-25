«Сент-Джонстон» — «Данди». Прогноз на матч шотландской Премьер-лиги (26.01.2022)

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вчера, 10:45

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в данной встрече букмекеры выделить так и не смогли. Поставить на победу «Данди» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.24. В случае победы «Сент-Джонстона» залетит коэффициент 2.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.12.

Также в линии букмекеры предлагают 2.54 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.53. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.22.

Форма команд

«Сент-Джонстон» долго не может победить, а потому после 21 поединка команда замыкает турнирную таблицу и отстает от ближайших соперников на два и семь очков соответственно. Коллектив так покинул розыгрыш кубка Шотландии, где в рамках 1/16 финала уступил на выезде «Келти Хартс» со счетом (0:1).

«Данди» в кубке прошел в следующий раунд, на выезде переиграв «Дамбартон» со счетом (1:0). В чемпионате дела обстоят плохо, коллектив расположился на предпоследней строчке и имеет в активе лишь 16 очков. В последнем туре футболисты побывали в гостях у «Ливингстона» и уступили (0:2).

Информация для ставок

«Сент-Джонстон» проиграл 10 поединков подряд (с учетом дополнительного времени)

«Данди» выиграл лишь один из семи последних матчей

Семь из восьми минувших очных поединков закончились результатом ТМ 2.5

Шесть из восьми последних игр с участием «Сент-Джонстона» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает борьба двух команд с низов турнирной таблицы. Поединок не будет наполнен красивым футболом и множеством опасных атак. Скорее всего, много голов мы не увидим, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Фонбет.