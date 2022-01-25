«Сент-Джонстон» — «Данди». Прогноз на матч шотландской Премьер-лиги (26.01.2022)

Ставки букмекеров
Однозначного фаворита в данной встрече букмекеры выделить так и не смогли. Поставить на победу «Данди» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.24. В случае победы «Сент-Джонстона» залетит коэффициент 2.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.12.
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сегодня, 22:45
Также в линии букмекеры предлагают 2.54 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.53. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.22.
Форма команд
«Сент-Джонстон» долго не может победить, а потому после 21 поединка команда замыкает турнирную таблицу и отстает от ближайших соперников на два и семь очков соответственно. Коллектив так покинул розыгрыш кубка Шотландии, где в рамках 1/16 финала уступил на выезде «Келти Хартс» со счетом (0:1).
«Данди» в кубке прошел в следующий раунд, на выезде переиграв «Дамбартон» со счетом (1:0). В чемпионате дела обстоят плохо, коллектив расположился на предпоследней строчке и имеет в активе лишь 16 очков. В последнем туре футболисты побывали в гостях у «Ливингстона» и уступили (0:2).
Информация для ставок
- «Сент-Джонстон» проиграл 10 поединков подряд (с учетом дополнительного времени)
- «Данди» выиграл лишь один из семи последних матчей
- Семь из восьми минувших очных поединков закончились результатом ТМ 2.5
- Шесть из восьми последних игр с участием «Сент-Джонстона» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Нас ожидает борьба двух команд с низов турнирной таблицы. Поединок не будет наполнен красивым футболом и множеством опасных атак. Скорее всего, много голов мы не увидим, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Фонбет.