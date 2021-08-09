ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыГермания. Кубок 2021/2022

«Шпортфройнде Лотте» — «Карлсруэ». Прогноз на матч Кубка Германии (09.08.2021)

вчера, 12:33

9 августа пройдет матч 1/32 финала Кубка Германии, в котором «Лотте» на домашней арене сыграет против «Карлсруэ». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящую игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
12.006.081.23
Фонбет Live! 39.00 7.20 1.09
BetBoom 13.50 6.80 1.22

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом этой встречи аналитики букмекерской конторы Мелбет считают гостей. Поставить на победу «Карлсруэ» можно по коэффициенту 1.24, вероятность ничьи оценивается по коэффициенту 6.20, а победа «Лотте» идет по котировке 11.50.

Аналитики БК также уверены, что команды сыграют в открытом формате. Поставить на ТБ(2,5) голов предлагается по коэффициенту 1.44, ТМ(2,5) – 2.66.

Форма команд

Футбольный клуб «Лотте» представляет Западную региональную лигу Германии. В прошлом созыве турнира команда заняла итоговое 10-е место в турнирной таблице. Ей удалось одержать 13 побед и 17 ничьих, при десяти поражениях.

«Карлсруэ» в минувшем сезоне второй Бундеслиги претендовал на повышение в классе. Но отсутствие стабильности помешало команда завершить чемпионат в призовой тройке, дистанция от которой составила 10 очков.

В новом розыгрыше второго по значимости немецкого дивизиона «Карлсруэ» взял успешный старт. Команда в первом туре смогла победить в гостях «Ганзу» (3:1), а затем уверенно переиграла на домашней арене «Дармштадт 98» (3:0).

История противостояний соперников насчитывает четыре очных встречи. В сезонах 2017/2018 и 2018/2019 соперники выступали в третьей Бундеслиге, где они одержали по одной победе в играх между собой, и дважды разошлись миром.

Информация для ставок

  • В 3 из 4 очных противостояний соперников прошла ставка на ТМ(2,5)
  • «Карлсруэ» побеждал в 2 последних гостевых поединках во всех турнирах
  • В 3 прошлых домашних матчах «Лотте» прошла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

На данный момент «Карлсруэ» заметно превосходит в классе «Лотте», который никак себя не проявляет даже на региональном уровне. Кроме того, гости грядущей встречи отлично себя проявили в стартовых играх сезона, показав результативную игру в атаке. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Карлсруэ» с учетом форы (-1,5) гола по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на победу команды из Бундеслиги в матче в рамках Кубка Германии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.50 2.05 1.77
BetBoom 5.60 1.14 2.95 1.40 2.32 1.61
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
Сегодня, 10:32Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Все комментарии
db2zt6mycpqt
db2zt6mycpqt
вчера в 13:57
Футбольный клуб Карлсруэ одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 12:54
Гости выиграют этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100