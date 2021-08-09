«Шпортфройнде Лотте» — «Карлсруэ». Прогноз на матч Кубка Германии (09.08.2021)

9 августа пройдет матч 1/32 финала Кубка Германии, в котором «Лотте» на домашней арене сыграет против «Карлсруэ». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящую игру.
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1 : 4
завершен
вчера, 19:30
Ставки букмекеров
Очевидным фаворитом этой встречи аналитики букмекерской конторы Мелбет считают гостей. Поставить на победу «Карлсруэ» можно по коэффициенту 1.24, вероятность ничьи оценивается по коэффициенту 6.20, а победа «Лотте» идет по котировке 11.50.
Аналитики БК также уверены, что команды сыграют в открытом формате. Поставить на ТБ(2,5) голов предлагается по коэффициенту 1.44, ТМ(2,5) – 2.66.
Форма команд
Футбольный клуб «Лотте» представляет Западную региональную лигу Германии. В прошлом созыве турнира команда заняла итоговое 10-е место в турнирной таблице. Ей удалось одержать 13 побед и 17 ничьих, при десяти поражениях.
«Карлсруэ» в минувшем сезоне второй Бундеслиги претендовал на повышение в классе. Но отсутствие стабильности помешало команда завершить чемпионат в призовой тройке, дистанция от которой составила 10 очков.
В новом розыгрыше второго по значимости немецкого дивизиона «Карлсруэ» взял успешный старт. Команда в первом туре смогла победить в гостях «Ганзу» (3:1), а затем уверенно переиграла на домашней арене «Дармштадт 98» (3:0).
История противостояний соперников насчитывает четыре очных встречи. В сезонах 2017/2018 и 2018/2019 соперники выступали в третьей Бундеслиге, где они одержали по одной победе в играх между собой, и дважды разошлись миром.
Информация для ставок
- В 3 из 4 очных противостояний соперников прошла ставка на ТМ(2,5)
- «Карлсруэ» побеждал в 2 последних гостевых поединках во всех турнирах
- В 3 прошлых домашних матчах «Лотте» прошла ставка ТБ(2,5)
Прогноз
На данный момент «Карлсруэ» заметно превосходит в классе «Лотте», который никак себя не проявляет даже на региональном уровне. Кроме того, гости грядущей встречи отлично себя проявили в стартовых играх сезона, показав результативную игру в атаке. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Карлсруэ» с учетом форы (-1,5) гола по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предложили поставить на победу команды из Бундеслиги в матче в рамках Кубка Германии.