«Шпортфройнде Лотте» — «Карлсруэ». Прогноз на матч Кубка Германии (09.08.2021)

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вчера, 12:33

9 августа пройдет матч 1/32 финала Кубка Германии, в котором «Лотте» на домашней арене сыграет против «Карлсруэ». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящую игру.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом этой встречи аналитики букмекерской конторы Мелбет считают гостей. Поставить на победу «Карлсруэ» можно по коэффициенту 1.24, вероятность ничьи оценивается по коэффициенту 6.20, а победа «Лотте» идет по котировке 11.50.

Аналитики БК также уверены, что команды сыграют в открытом формате. Поставить на ТБ (2,5) голов предлагается по коэффициенту 1.44, ТМ(2,5) – 2.66.

Форма команд

Футбольный клуб «Лотте» представляет Западную региональную лигу Германии. В прошлом созыве турнира команда заняла итоговое 10-е место в турнирной таблице. Ей удалось одержать 13 побед и 17 ничьих, при десяти поражениях.

«Карлсруэ» в минувшем сезоне второй Бундеслиги претендовал на повышение в классе. Но отсутствие стабильности помешало команда завершить чемпионат в призовой тройке, дистанция от которой составила 10 очков.

В новом розыгрыше второго по значимости немецкого дивизиона «Карлсруэ» взял успешный старт. Команда в первом туре смогла победить в гостях «Ганзу» (3:1), а затем уверенно переиграла на домашней арене «Дармштадт 98» (3:0).

История противостояний соперников насчитывает четыре очных встречи. В сезонах 2017/2018 и 2018/2019 соперники выступали в третьей Бундеслиге, где они одержали по одной победе в играх между собой, и дважды разошлись миром.

Информация для ставок

В 3 из 4 очных противостояний соперников прошла ставка на ТМ(2,5)

«Карлсруэ» побеждал в 2 последних гостевых поединках во всех турнирах

В 3 прошлых домашних матчах «Лотте» прошла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

На данный момент «Карлсруэ» заметно превосходит в классе «Лотте», который никак себя не проявляет даже на региональном уровне. Кроме того, гости грядущей встречи отлично себя проявили в стартовых играх сезона, показав результативную игру в атаке. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Карлсруэ» с учетом форы (-1,5) гола по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на победу команды из Бундеслиги в матче в рамках Кубка Германии.