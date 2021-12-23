«Аданаспор» – «Коджаэлиспор». Прогноз на матч Первой лиги Турции (24.12.2021)

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23 декабря 2021, 22:24

В Первой лиге Турции проходит 19-й тур, в котором встретятся «Аданаспор» и «Коджаэлиспор». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с явным фаворитом этой встречи. На победу «Аданаспора» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.34, а победа гостей порадует игроков коэффициентом 2.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. На ставку «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Аданаспор» на данном отрезке сезона находится в нижней части турнирной таблицы, имея в активе 23 очка. Коллектив в минувших двух турах провел игры с «Истанбулспором» и «Болуспором» и сумел набрать в этих играх четыре балла в копилку благодаря победе (1:0) и ничьей (0:0) соответственно.

«Кождаэлиспор» расположился двумя строчками выше и занимает девятое место. Команда неубедительно провела последние два поединка, сначала на выезде проиграла «Алтинорду» (2:3), а затем расписала домашнюю ничью с «Эюпспором» (1:1).

Информация для ставок

«Аланаспор» победил один раз в последних пяти встречах

«Коджаэлиспор» пропускает на выезде в шести играх кряду

Минувший очный поединок завершился победой «Коджаэлиспора» со счетом 2:1

Пять из шести последних матчей «Аданаспора» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Это встреча, вероятно, не подарит нам яркого и красивого футбола, а будет наполнена самоотверженной борьбой и большим акцентом на оборонительные действия. Скорее всего, много голов здесь не увидим, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.