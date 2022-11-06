«Металлист» — «Металлист-1925». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (08.11.2022)

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вчера, 17:55

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекерам было сложно определиться с явным фаворитом, поэтому выставили близкие по значению коэффициенты. Поставить на «Металлист» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Металлист-1925» порадует коэффициент 3.3. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.65.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Металлист» вчера сразился с «Зарей» и в голевой перестрелке в самой конце встречи уступил со счетом (2:3). Чуть ранее команда во Львове провела игру с одноименным футбольным клубом и завершила ее вничью (1:1). В таблице после 10 матчей коллектив располагается на восьмом месте с 14 очками в активе.

«Метталист-1925» в свою очередь находится на 11 месте и отстает от соседа по городу на четыре балла. В последних двух турах подопечные Эдмара сыграли с «Зарей» и «Вересом» и были поочередно разгромлены со счетом (0:3) и (1:4).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Металлиста» насчитывает три поединка (ничья и два поражения)

У «Металлиста-1925» лишь она победа в последних семи матчах

Пять из шести последних игр «Металлиста» закончились результатом «обе забьют»

«Металлист-1925» пропускает в пяти встречах подряд

Прогноз

Предстоит встреча двух очень амбициозных команд, которые представляют один город и еще никогда не играли между собой. Сейчас они в нижней части таблицы, но намерены пополнять свои запасы и подниматься вверх. Без голов в этом матче мы не останемся, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.