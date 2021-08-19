«Уотерфорд Юнайтед» — «Лонгфорд Таун». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (20.08.2021)

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вчера, 20:03

20 августа «Уотерфорд» примет на своем поле «Лонгфорд Таун». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

В этом матче можно сделать ставку на победу «Уотерфорда» по 2.00, на ничейный исход по 3.70 и на победу гостей по 3.55.

Форма команд

«Уотерфорд» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого ирландского клуба 25 баллов. В последних матчах «Уотерфорд» неожиданно хорош, команда победила в нескольких поединках кряду и может выбраться из подвала турнирной таблицы.

«Лонгфорд Таун» — худшая команда лиги. Она набрала 11 баллов и идет на последней, десятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах команда не может похвастаться хорошим уровнем игры, «Таун» не побеждает вот уже несколько игр кряду.

Информация для ставок

«Лонгфорд Таун» не побеждает три матча кряду

«Уотерфорд Юнайтед» выиграл четыре матча из последних пяти

«Таун» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Команды находятся в такой форме, что здесь нет другого варианта, кроме как ставить на победу «Уотерфорда». Также можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 3.45.