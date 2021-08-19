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«Уотерфорд Юнайтед» — «Лонгфорд Таун». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (20.08.2021)

вчера, 20:03

20 августа «Уотерфорд» примет на своем поле «Лонгфорд Таун». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.983.823.72
BetBoom 1.83 3.50 4.15

Ставки букмекеров

В этом матче можно сделать ставку на победу «Уотерфорда» по 2.00, на ничейный исход по 3.70 и на победу гостей по 3.55.

Форма команд

«Уотерфорд» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого ирландского клуба 25 баллов. В последних матчах «Уотерфорд» неожиданно хорош, команда победила в нескольких поединках кряду и может выбраться из подвала турнирной таблицы.

«Лонгфорд Таун» — худшая команда лиги. Она набрала 11 баллов и идет на последней, десятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах команда не может похвастаться хорошим уровнем игры, «Таун» не побеждает вот уже несколько игр кряду.

Информация для ставок

  • «Лонгфорд Таун» не побеждает три матча кряду
  • «Уотерфорд Юнайтед» выиграл четыре матча из последних пяти
  • «Таун» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Команды находятся в такой форме, что здесь нет другого варианта, кроме как ставить на победу «Уотерфорда». Также можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 3.45.

Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Бреста» в матче с ПСЖ.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.63 1.74 2.15
BetBoom 2.27 1.56 1.66 2.09 1.33 3.00
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sv_1969
sv_1969
вчера в 20:06
Хозяева не проиграют
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