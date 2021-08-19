«Уотерфорд Юнайтед» — «Лонгфорд Таун». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (20.08.2021)

20 августа «Уотерфорд» примет на своем поле «Лонгфорд Таун». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
В этом матче можно сделать ставку на победу «Уотерфорда» по 2.00, на ничейный исход по 3.70 и на победу гостей по 3.55.
Форма команд
«Уотерфорд» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого ирландского клуба 25 баллов. В последних матчах «Уотерфорд» неожиданно хорош, команда победила в нескольких поединках кряду и может выбраться из подвала турнирной таблицы.
«Лонгфорд Таун» — худшая команда лиги. Она набрала 11 баллов и идет на последней, десятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах команда не может похвастаться хорошим уровнем игры, «Таун» не побеждает вот уже несколько игр кряду.
Информация для ставок
- «Лонгфорд Таун» не побеждает три матча кряду
- «Уотерфорд Юнайтед» выиграл четыре матча из последних пяти
- «Таун» пропустил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Команды находятся в такой форме, что здесь нет другого варианта, кроме как ставить на победу «Уотерфорда». Также можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 3.45.
Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Бреста» в матче с ПСЖ.