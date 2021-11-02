ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига чемпионов 2021/2022

«Вольфсбург» — «РБ Зальцбург». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

02 ноября 2021, 16:05

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов пройдет очная встреча между «Вольфсбургом» и «Зальцбургом». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.413.692.93
Фонбет 2.35 3.55 2.90
Мелбет 2.38 3.81 2.88
BetBoom 2.48 3.57 2.82

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такую линию на эту игру: победа «Вольфсбурга» идет по коэффициенту 2.49, ничья – 3.78, а победа «Зальцбурга» доступна по котировке 2.87. Как видим, эксперты не определяют фаворита.

Также аналитики считают, что матч в Германии получится результативным. Ставки на ТБ(2,5) голов идут по котировке 1.69, ТМ(2,5) – 2.12. Поставить на обмен голами букмекер предлагает по коэффициенту 1.60.

Форма команд

Двумя неделями ранее «Зальцбург» уверенно победил «Вольфсбург» на домашней арене (3:1). Эта виктория позволила австрийскому клубу закрепиться на первой позиции группы G с семью очками на счету. Прежде «красные быки» обыграли дома «Лилль» (2:1), а также разошлись миром в гостях у «Севильи» (1:1).

«Вольфсбург» имеет два балла в активе, занимая последнее место в квартете. Представитель Германии, помимо вышеописанного поражения, поочередно сыграл вничью с «Лиллем» (0:0) и «Севильей» (1:1).

На минувших выходных команды провели разные по успешности матчи в национальных чемпионатах. «Зальцбург» не смог обыграть на выезде «Рид» (2:2), а «Вольфсбург» нанес гостевое поражение «Байеру» (2:0).

Информация для ставок

  • В 11 из 13 прошлых матчей «Зальцбурга» в Лиге чемпионов сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Зальцбург» не проигрывал в 5 предыдущих поединках турнира
  • В 4 из 5 предыдущих домашних поединков «Вольфсбурга» голы забивали обе команды

Прогноз

Чтобы сохранить теоретические шансы на проход в плей-офф, «Вольфсбургу» придется играть на победу в этой встрече. При этом «Зальцбург» на правах лидера группы тоже должен активничать у ворот соперника. Учитывая это, предлагаем ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.28 1.36 2.15 1.76 1.69 2.24
Мелбет 2.17 1.77
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Gahi
Gahi
02 ноября в 22:18
В этом матче скорее всего тотал больше 2,5.
shlomo
shlomo
02 ноября в 18:48
Игра на три результата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100