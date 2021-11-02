«Вольфсбург» — «РБ Зальцбург». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

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02 ноября 2021, 16:05

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов пройдет очная встреча между «Вольфсбургом» и «Зальцбургом». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такую линию на эту игру: победа «Вольфсбурга» идет по коэффициенту 2.49, ничья – 3.78, а победа «Зальцбурга» доступна по котировке 2.87. Как видим, эксперты не определяют фаворита.

Также аналитики считают, что матч в Германии получится результативным. Ставки на ТБ (2,5) голов идут по котировке 1.69, ТМ(2,5) – 2.12. Поставить на обмен голами букмекер предлагает по коэффициенту 1.60.

Форма команд

Двумя неделями ранее «Зальцбург» уверенно победил «Вольфсбург» на домашней арене (3:1). Эта виктория позволила австрийскому клубу закрепиться на первой позиции группы G с семью очками на счету. Прежде «красные быки» обыграли дома «Лилль» (2:1), а также разошлись миром в гостях у «Севильи» (1:1).

«Вольфсбург» имеет два балла в активе, занимая последнее место в квартете. Представитель Германии, помимо вышеописанного поражения, поочередно сыграл вничью с «Лиллем» (0:0) и «Севильей» (1:1).

На минувших выходных команды провели разные по успешности матчи в национальных чемпионатах. «Зальцбург» не смог обыграть на выезде «Рид» (2:2), а «Вольфсбург» нанес гостевое поражение «Байеру» (2:0).

Информация для ставок

В 11 из 13 прошлых матчей «Зальцбурга» в Лиге чемпионов сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Зальцбург» не проигрывал в 5 предыдущих поединках турнира

В 4 из 5 предыдущих домашних поединков «Вольфсбурга» голы забивали обе команды

Прогноз

Чтобы сохранить теоретические шансы на проход в плей-офф, «Вольфсбургу» придется играть на победу в этой встрече. При этом «Зальцбург» на правах лидера группы тоже должен активничать у ворот соперника. Учитывая это, предлагаем ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.60 в БК Фонбет.