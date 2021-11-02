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Второй тайм. думаю пройдёт на встречных курсах, а там, как кому повезёт. Ставлю на результативную ничью, тем более. что австрийцев она вполне устроит.
Второй тайм. думаю пройдёт на встречных курсах, а там, как кому повезёт. Ставлю на результативную ничью, тем более. что австрийцев она вполне устроит.
Зальцбург же продолжает не проигрывать. Австрийский чемпионат слаб для Ред Булла, а матчи в Лиге Чемпионов дают возможность испытать силы действительно по настоящему.
Встреча в Австрии завершилась победой над "волками" 3:1. Теперь же Вольфсбург попытается взять реванш. Силы команд равны, но всё таки предположу минимальную победу хозяев поля.
Зальцбург же продолжает не проигрывать. Австрийский чемпионат слаб для Ред Булла, а матчи в Лиге Чемпионов дают возможность испытать силы действительно по настоящему.
Встреча в Австрии завершилась победой над "волками" 3:1. Теперь же Вольфсбург попытается взять реванш. Силы команд равны, но всё таки предположу минимальную победу хозяев поля.