Вольфсбург

В 18 Кен Филипп Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 39 Вебер Максимилиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

З 43 Кристенсен Расмус Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 8 Всего навесов: 7 Перехваты: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 6 Онгене Жером Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 77

З 17 Ульмер Андреас Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 11 Ааронсон Бренден Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Н 27 Адейеми Карим Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 63

П 13 Зайвальд Николас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 19 Камара Мохаммед Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Пасы: 78 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 89

Н 77 Окафор Ной Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

П 21 Сучич Лука Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 77

Запасные игроки

В 33 Вальке Александр

В 1 Мантль Нико

З 95 Бернардо

З 37 Гуиндо Дауда

З 29 Людвиг Килиан

З 22 Соле Умар Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 13

П 10 Бернед Антуан

П 15 Диамбу Мамади

П 14 Кьяергаард Мориц Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 1

Н 9 Адаму Жуниор Офсайды: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13

Н 30 Шешко Беньямин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 27

Пропускают

(З) - Травма ахиллова сухожилия

Не играл с 20.03.21 Валлчи Альберт (З) - Травма ахиллова сухожилия

(З) - Перелом лодыжки

Не играл с 19.09.21 , с ним 12 из 35 очков в нац. чемпионате Пьятковски Камиль (З) - Перелом лодыжки