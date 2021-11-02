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Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург
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Севилья - Лилль
Ювентус - Зенит

Протокол матча Вольфсбург против Ред Булл Зальцбург

Вольфсбург Логотип футбольный клуб Вольфсбург 2:1 Логотип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Вольфсбург
2 : 1
завершен
вчера, 20:45
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 2.7
Средний возраст: 25.6 - 22.7
Средний рост: 186.4 - 181.7
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 3-4-3 - 4-3-1-2
Серия побед: 1 - 0
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов 2021/2022, 4 тур
Стадион Фольксваген
Вольфсбург Логотип футбольный клуб Вольфсбург 2:1 Логотип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
90:00
Вольфсбург
Ред Булл Зальцбург
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.413.692.93
Фонбет 2.35 3.55 2.90
Мелбет 2.38 3.81 2.88
BetBoom 2.48 3.57 2.82
    Еще
     
    3' (1:0) Баку Ридле (20) (Герхардт Янник (31))
     
    28' Вегхорст Вут (9)
     
    60' (2:1) Нмеча Лукас (10) (Арнольд Максимилиан (27))
     
    63' Вегхорст Вут (9) уходит с поля, Люкебакио Доди (28) вышел на поле
     
    68' Брукс Джон Энтони (25)
     
    2
    73' Герхардт Янник (31) уходит с поля, Русийон Жером (15) вышел на поле
    73' Отавио Пауло (6) уходит с поля, Штеффен Ренато (11) вышел на поле
     
    82' Вранк Астер (8) уходит с поля, Мбабу Кевин (19) вышел на поле
     
    83' Нмеча Лукас (10)
     
    30' (1:1) Вебер Максимилиан (39)
     
    63' Адейеми Карим (27) уходит с поля, Шешко Беньямин (30) вышел на поле
     
    2
    77' Онгене Жером (6) уходит с поля, Соле Умар (22) вышел на поле
    77' Сучич Лука (21) уходит с поля, Адаму Жуниор (9) вышел на поле
     
    87' Ульмер Андреас (17)
     
    89' Камара Мохаммед (19) уходит с поля, Кьяергаард Мориц (14) вышел на поле
    Голы
    Баку Ридле
    ассистент Герхардт Янник     		1:0 3’
    30’ 1:1 Вебер Максимилиан
    Нмеча Лукас
    ассистент Арнольд Максимилиан     		2:1 60’
    Наказания
    Вегхорст Вут 28’
    Брукс Джон Энтони 68’
    Нмеча Лукас 83’
    87’ Ульмер Андреас
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Люкебакио Доди Вегхорст Вут 63’
    63’ Шешко Беньямин Адейеми Карим
    Русийон Жером Герхардт Янник 73’
    Штеффен Ренато Отавио Пауло 73’
    77’ Соле Умар Онгене Жером
    77’ Адаму Жуниор Сучич Лука
    Мбабу Кевин Вранк Астер 82’
    89’ Кьяергаард Мориц Камара Мохаммед
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 12
    		4 Удары в створ 6
    		14 Фолы 13
    		1 Угловые 4
    		1 Офсайды 4
    		42% Владение мячом 58%
    		5 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:13
    Кохфельдт здорово стартанул с Волчатами. Не ожидал от него такого быстрого положительного результата.
    allemz
    allemz
    вчера в 23:20
    Нашего черного воспитанника с победным голом) Волков с победой
    протон
    протон
    вчера в 22:42
    С победой Вольфсбург
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 19:27
    ТМ3.25
    stanichnik
    stanichnik Хозяева выиграют и обе команды забьют
    вчера в 17:29
    Проиграв австрийцам в прошлом туре, Вольфсбург будет стремиться взять реванш за поражение, а заодно поправить своё турнирное положение, а Зальцбург окажет сопротивление. В итоге забьют обе команды, но хозяева больше.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен тотал больше (2.25)
    вчера в 14:49
    Немцам нечего терять в этом матче. Ниже 4-го места не упасть, а выше подняться попытаются. Но и Зальцбург весёлая команда, сама играет и другим даёт. Уж парочку на двоих они сообразят...
    Остапчук 67
    Остапчук 67 победа хозяев
    вчера в 12:58
    Мне кажется, что волки победят красных быков. Австрийцы готовы продавать игроков, но, пока, не способны побеждать. Тем более, Вольфсбург сильная команда. К тому же она играет дома при своих родных трибунах.
    Bivaliy67
    Bivaliy67
    вчера в 10:38
    Считаю, "волки" постепенно станут раскрываться, в надежде взять реванш за первый проигрыш, но это. как обычно бывает, может сыграть с ними "злую шутку". И острая контратака оппонента не застанет себя долго ждать...
    Второй тайм. думаю пройдёт на встречных курсах, а там, как кому повезёт. Ставлю на результативную ничью, тем более. что австрийцев она вполне устроит.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 победа гостей или ничья
    вчера в 08:57
    В этой игре я буду делать ставку на то, что гости снова победят с таким же счётом, у Вольсбурга много травмированных и забивают они в три раза меньше своих соперников! Удачи Зальцбургу!
    УЕСКА
    УЕСКА победа хозяев
    01 ноября в 20:58
    Первый матч австрийцы выиграли у Вольфсбурга и теперь он постарается на своем поле взять реванш. Немцы находятся на последнем месте в группе и победа им необходима для продолжения борьбы. Я думаю они ее добьются.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше в 1-м тайме - 1.75
    01 ноября в 12:01
    Назначение Кофельдта вернуло надежду для Вольфсбурга. "Волки" уже успели сыграть с Байером, где уверенно победили 0:2. При этом можно было забивать больше, но для начала тоже не плохо.

    Зальцбург же продолжает не проигрывать. Австрийский чемпионат слаб для Ред Булла, а матчи в Лиге Чемпионов дают возможность испытать силы действительно по настоящему.

    Встреча в Австрии завершилась победой над "волками" 3:1. Теперь же Вольфсбург попытается взять реванш. Силы команд равны, но всё таки предположу минимальную победу хозяев поля.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    01 ноября в 11:53
    Доброго времени суток любители футбола!!! Достаточно плохо на данный момент выглядит Вольфсбург, и это касается не только внутреннего чемпионата, но и Лиги Чемпионов. Зальцбург абсолютная противоположность своего соберника, отлично проявляют себя в чемпионате, и достойно выглядят в Лиге Чемпионов. Вольфсбург способен как минимум не проиграть дома, да и Ред Булл наверняка забьет
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