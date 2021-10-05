Букмекеры считают, что Роналду выиграет приз лучшему игроку сезона АПЛ

Британские букмекеры представили котировки относительно победы в номинации Лучший игрок сезона Английской Премьер-Лиги.
До начала сезона фаворитом считался нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Сейчас шансы португальца на данную награду возросли.
Криштиану Роналду — 4/1
Мохамед Салах («Ливерпуль») — 9/2
Ромелу Лукаку («Челси») — 7/1
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 8/1
Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 10/1
Джек Грилиш («Манчестер Сити») — 12/1
Ранее суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу Английской Премьер-Лиги.
И вряд ли ошибусь предполагая что такая цель у амбициозного Роналду есть.
И как же будет круто, когда игрок его амплуа, в возрасте 36 лет, играя в АПЛ, выиграет приз лучшего игрока сезона в - АПЛ!
Выиграет в Лиге где сложно предсказать результат матча, где аутсайдер может выиграть у главного претендента за звание чемпиона АПЛ, где борьба с первой и до последней секунды матча, жёсткая борьба, на огромных скоростях...
И хочется пожелать ему выиграть этот приз, доказав что и в таком возрасте возможно быть лучшим...
И вряд ли ошибусь предполагая что такая цель у амбициозного Роналду есть.
И как же будет круто, когда игрок его амплуа, в возрасте 36 лет, играя в АПЛ, выиграет приз лучшего игрока сезона в - АПЛ!
Выиграет в Лиге где сложно предсказать результат матча, где аутсайдер может выиграть у главного претендента за звание чемпиона АПЛ, где борьба с первой и до последней секунды матча, жёсткая борьба, на огромных скоростях...
И хочется пожелать ему выиграть этот приз, доказав что и в таком возрасте возможно быть лучшим...