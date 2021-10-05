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Букмекеры считают, что Роналду выиграет приз лучшему игроку сезона АПЛ

вчера, 19:04

Британские букмекеры представили котировки относительно победы в номинации Лучший игрок сезона Английской Премьер-Лиги.

До начала сезона фаворитом считался нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Сейчас шансы португальца на данную награду возросли.

Криштиану Роналду — 4/1

Мохамед Салах («Ливерпуль») — 9/2

Ромелу Лукаку («Челси») — 7/1

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 8/1

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 10/1

Джек Грилиш («Манчестер Сити») — 12/1

Ранее суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу Английской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:29
Рон и Лукаку , - пушки !!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:36
Тут с букмекерами можно поспорить.
112910415
112910415
вчера в 19:59
и всё же есть подозрение, что не выиграет ...
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:58
Есть игроки не хуже Рона в АПЛ
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:33, ред.
Выиграет игрок который добивается своей цели.

И вряд ли ошибусь предполагая что такая цель у амбициозного Роналду есть.
И как же будет круто, когда игрок его амплуа, в возрасте 36 лет, играя в АПЛ, выиграет приз лучшего игрока сезона в - АПЛ!
Выиграет в Лиге где сложно предсказать результат матча, где аутсайдер может выиграть у главного претендента за звание чемпиона АПЛ, где борьба с первой и до последней секунды матча, жёсткая борьба, на огромных скоростях...

И хочется пожелать ему выиграть этот приз, доказав что и в таком возрасте возможно быть лучшим...
1bear
1bear
вчера в 19:21
букмекеры - ребята тёртые, видят всё заранее )))
а так - Роналду отлично вписался в игру МЮ,если продолжит в том же духе,то может взять трофей и по круче !!!
LOpp
LOpp
вчера в 19:07
Повезло конечно Роналду, что Дзюба в Тоттенхэм не перешёл.
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