Манчини нарасхват: агентские игры

Манчини хотят в Италии, Австралии и Англии. «Соккер.ру» не уверен, что все слухи об интересе к наставнику «Зенита» имеют под собой основания.

Январь обычно горяч на разнообразные трансферные слухи. На этот раз к ним добавляется горяченькое из мира тренерских карьер. Особенно лютуют перебиранием имени наставника «Зенита» Роберто Манчини. Раз назвали, другой назвали, третий. И это уже серьезная закономерность. Нужно разобраться, что за ветер такой дует.

Понятно, что все подобные слухи в мире футбола стоит делить на два, а то и на три. Но само их появление, их частота и интенсивность могут говорить о многом. И стоит ли болельщикам «Зенита» переживать по поводу возможного ухода Манчини? Если они вообще, конечно, по этому поводу в свете результатов собираются переживать.

Подачу первую сделал сам Манчини. Он начал нагнетать в итальянской прессе еще до того, как сборная Италии с треском провалилась в стыковых матчах, проиграв Швеции и не попав на чемпионат мира. Стало ясно, что в Италии грядет переворот, головы полетят. Пресса поспешила составить список из почти десятка возможных главных тренеров. Но всерьез это почти никто не воспринял. В лучшем случае тренеры сами просто молчали. А вот Манчини не стал молчать и чуть ли не настойчивее других говорил о том, что возглавить сборную Италии – это его мечта, это его цель. Не будем сомневаться в искренности слов – для почти любого тренера работа с его национальной сборной – это эдакий пик карьеры. Но почему-то Анчелотти, Аллегри, например, говорили об этом более сдержанно, не крича «Возьмите меня!» так напористо.

Но дело сделано. Манчини сделал вброс, который пресса охотно подхватила. С тех пор любые слухи про тренеров, которые возникали в Италии или касались итальянской прессы (а она дотошная – ее все касается), неизменно включали упоминания о Манчини. А сами понимаете, насколько сильны в Италии переживания по поводу судеб клубов Серии А. Роберто, нужно сказать, заметно скучает по итальянским делишкам. Он охотно делится живыми соображениями по поводу ситуаций в клубах, разбирает игру «Наполи», советует, кого нужно брать «Интеру». Всем видом показывает, как ему это нравится, как он вовлечен и заинтересован.

Не должно потому удивлять, что имя Манчини сразу же связалось еще и с двумя миланскими клубами. «Интер» - по старой памяти, что называется. С «нерадзурри» у Роберто особые давние отношения. И как способ поддавливания на Лучано Спаллетти механизм упоминания и назойливый анализ Манчини работают. С газетных полос и интернет-страниц изданий Роберто не сходит. «Милан» же в отчаянии. У клуба ничего не получается от слова «совсем». И руководство сомнительное, и результатов нет, и тренер скорее нанят для роли громоотвода. Вряд ли кто-то верит, что Гаттузо у руля «Милана» - это всерьез и надолго. Удобно упоминать Манчини в качестве одного из героев, который вытащит «россонери» из хаоса.

Впрочем, об определенной скуке Манчини и ностальгии по Италии говорят и его слова, его взгляды. Но у прессы есть еще одно направление для Роберто – Англия. Он там попылил с «Манчестер Сити», хотя, например, Адебайор называет работу с Манчини худшей в своей жизни. Но то Адебайор – куда ему до Фурсенко, который считает Роберто лучшим тренером мира. Однако с очень вкусными должностями Манчини в Англии не связывают. «Челси» хочет тренера другого типажа, «Арсенал» - тоже. А «Ливерпуль» и оба клуба из Манчестера вроде как довольны своими наставниками и не собираются их менять в ближайшее время. Всякая рыбешка с текучкой наподобие «Саутгемптона» и «Вест Хэма» самого Манчини не интересует.

А если серьезно, то почти наверняка все эти списки – выдумки самих журналистов, которым удачно подбрасывают их агенты и представители Манчини. Схема достаточно проста. Обратите внимание, что слухи о том, как Роберто хотят видеть то тут, то там, усиливаются ровно тогда, когда в России на него оказывается наибольшее давление и льется максимальная критика. Даже в «Зените» не особо понимают, что делать со всем этим, отвечая вполне дежурными отписками о том, что «тренер сосредоточен на своей работе, у него контракт». Никаких оценок такая формулировка не несет.

Вероятнее всего, речь в данной ситуации и во всех этих слухах должна идти об агентских играх. Манчини понимает, что бравировать нечем, поэтому приходится создавать ажиотаж искусственным путем, создавая видимость, что за него «Интер» и «Милан» со сборными Италии и Австралии (да-да, эти тоже интересуются). Слухи крутятся – цена набивается. Как в истории про голого короля. Если вам в нем что-то не нравится, то такой сумасшедший интерес со стороны видных претендентов на Манчини должен говорить как бы вам, что дело в вас, а не в нем. Это вы не догоняете всей степени элитарности специалиста.

Хотя должно быть совершенно понятно, что сейчас на рынке достаточно сильных специалистов, чтобы не пришлось пытаться вырывать Манчини из рук «Зенита». Контракт у итальянца надежный, обеспеченный солидными деньгами. Сам Роберто не дурак бросать теплое место. Он предпочтет закрыть глаза на критику и экзальтированно рассуждать о чемпионской гонке в Италии, говоря об аналогичной в России как будто бы со стороны, дежурными фразами и очень отстраненно: игра на два фронта подкосила (С составом «Зенита» - серьезно?), будто бы где-то в «Интере» или «Манчестер Сити» все устроено иначе и проще.

А агенты Манчини свое дело знают. В информационном пространстве создается впечатление, будто все хотят вырвать Роберто с руками, что как бы должно заставить «Зенит» забыть о критике и держаться еще более цепко за итальянца. Тут нужно еще понимать, что обе стороны так хорошо себя привязали друг к другу контрактами, что просто расстаться не получится. Речь будет идти о солидных неустойках и компенсациях. Так что жить «Зениту» еще с Манчини довольно долго, и нужно как-то требовательнее быть.