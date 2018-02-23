Топ-10 трансферов зимы в РФПЛ

Под залпы Лиги Европы для многих незамеченным осталось закрытие трансферного окна в России. Блогер «Соккер.ру» Семенычч называет десятку самых ярких приобретений клубов РФПЛ.

Артём Дзюба (Россия) = из «Зенита» в «Арсенал» на правах аренды (до 30.06.2018)

Дзюба не сработался с Манчини, причем итальянский тренер, судя по всему, не просто недоволен Артемом с игровой точки зрения, но и считает его «разлагающим элементом», ведь нападающий начал подготовку к весенней части сезона в «Зените-2». И хорошо, что так: Дзюба расстался с иллюзиями насчет игровой практики в питерском клубе и настоял на трансфере в тульский «Арсенал», где рассчитывает обрести хорошую форму и отличное настроение накануне домашнего чемпионата мира под руководством Миодрага Божовича, с которым несколько лет назад плодотворно сотрудничал в «Ростове».

Евгений Марков (Россия) = из «Тосно» в «Динамо» за 200 тысяч евро

Один из лучших форвардов первой части сезона РФПЛ достался «Динамо» за «копейки», и если не сбавит темпа результативности, то по соотношению «цена-качество» переход Маркова может оказаться лучшим трансфером зимы. Напомню, что в первых двадцати турах чемпионата России 2017/18 Евгений забил восемь голов – столько же на счету Фарфана, чаще отличались только Смолов, Кокорин и Квинси. И самая важная ремарка: Марков – лучший джокер РФПЛ, пять из своих восьми голов он забил после выходов на замены.

Ивелин Попов (Болгария) = из «Спартака» в «Рубин» на правах аренды (до 30.06.2018)

Переход действующего чемпиона России – это событие, к тому же Попов не глубокий запасной «Спартака», а в походе за «золотом» он сыграл заметную роль: вспоминается победный гол в ворота «Локомотива» и дубль из результативных передач в дерби с ЦСКА, после которого сомнений в чемпионстве «красно-белых» не осталось. Впрочем, претензии по качеству игры к Ивелину были всегда, а в этом сезоне он перестал генерировать результативные действия – 0 голов и передач за первую половину сезона. Зимой на позицию Попова подвезли алжирца Ханни, а болгарина «Спартак» отпустил к Курбану Бердыеву «на перевоспитание».

Ахмед Муса (Нигерия) = из «Лестера» в ЦСКА на правах аренды (до 30.06.2018)

Знаете предание о цыганском коне? Говорят, такой трюк был в ходу у представителей странствующей нации. Продавали хитрое животное, получали деньги, а конь уходил от новых хозяев к старым друзьям до следующей такой же «продажи». ЦСКА удается действовать в той же манере: Вагнер и Думбия возвращались к армейцам, теперь Муса прошел той же дорожкой. А если серьезно, Виктор Ганчаренко даже на новый год загадывал нового форварда, и появление в ЦСКА сильного и знакомого нападающего – большой плюс для вице-чемпионов России. По матчам с «Црвеной Звездой» бросалось в глаза, что Ахмед не в форме, но он обязательно наберет через матчи, его проблема исключительно в отсутствии регулярной игровой практики.

Олег Шатов (Россия) = из «Зенита» в «Краснодар» на правах аренды (до 30.06.2018)

Еще один футболист, ставший неугодным в «Зените», у Олега Шатова не складывается уже второй сезон кряду. В «Краснодаре» талантливый хавбек попытается доказать, что проблема все-таки в Луческу и Манчини, а не в нем лично, а для сборной России уход Шатова из «Зенита» - хорошая новость, ведь по уровню мастерства это игрок не просто обоймы, а стартового состава национальной команды. Но чтобы обратить на себя внимание Черчесова, Олегу для начала необходимо вновь заблистать на клубном уровне.

Готов заплатить, чтобы уйти из «Зенита»

Софьян Ханни (Алжир) = из «Андерлехта» в «Спартак» за 8 миллионов евро

Самый дорогой трансфер зимы провернул «Спартак», который заплатил за атакующего полузащитника «Андерлехта» Ханни 8 миллионов евро. О необходимости усиления позиции плеймейкера разговоры начались уже летом после чемпионского сезона, потому что Попов часто не тянет по качеству игры, а Джано подвержен травмам и нестабилен. Станет ли Софьян мозгом атаки «Спартака», решит ли Каррера с его помощью накипевшую проблему – покажет время, но по матчам против «Атлетика» алжирец оставил приятное впечатление, пусть и не отметился результативными действиями.

Эльмир Набиуллин (Россия) = из «Рубина» в «Зенит» за 4.5 миллиона евро

В завершившееся трансферное окно «Зенит» приобретал исключительно россиян. Заболотный – это прямая замена Дзюбы, по кандидатуре Оздоева есть вопросы, а вот Набиуллин может стать весьма удачным вложением средств. 22-летний защитник должен закрыть в «Зените» позицию, на которой в этом сезоне играли Кришито и Жирков. Итальянец летом, скорее всего, покинет берега Невы, а Юрий давно не юноша. Из трех зимних приобретений «Зенита» это выглядит самым важным и перспективным.

Константин Рауш (Россия) = из «Кёльна» в «Динамо» за 1.5 миллиона евро

Набиуллин – не единственный левый защитник с российским паспортом, сменивший клубную прописку зимой. Но если Эльмир пока только кандидат в сборную, то Рауш – очевидный кандидат не только на попадание в заявку на ЧМ-2018, но и на попадание в стартовый состав на позиции левого латераля. Зимой Константин стал ближе к России и к грядущему чемпионату мира, «русака из Сибири», получившего футбольное образование в Германии, Станислав Черчесов теперь сможет просматривать в поединках РФПЛ с участием «Динамо».

Кристиан Нобоа (Эквадор) = из «Зенита» в «Рубин» на правах аренды (до 30.06.2018)

Воссоединение Нобоа и Бердыева в «Рубине» - это событие, которое невозможно проигнорировать. Прошло уже больше 10 лет с первой встречи Кристиана и Курбана Бекиевича, с тех пор они расставались и сходились вновь, но время показывает, что вместе им гораздо лучше, чем порознь. Думаю, избавившийся от лишних людей и проведший сердитую трансферную кампанию «Рубин» прибавит по весне, а Нобоа вновь великолепно справится с ролью системообразующего игрока в команде Бердыева.

Никола Максимович (Сербия) = из «Наполи» в «Спартак» на правах аренды (до 30.06.2018)

Максимович перешел в «Спартак» из состава лидера Серии А – «Наполи», чтобы получить игровую практику накануне чемпионата мира, где он рассчитывает сыграть в составе сборной Сербии. Трансфер Николы из «Торино» обошелся неаполитанцам в общей сложности в 25 миллионов евро, еще пару лет назад им интересовался «Челси», но в команде Сарри серб попал в запас. Центральный защитник, который еще недавно был на хорошем счету в Серии A, должен помочь «Спартаку», если вернется к своей лучшей форме. А «Спартаку» помощь в обороне точно не помешает, учитывая травму Джикии, а также игру Кутепова и Таски против «Атлетика» в Лиге Европы, где Максимович не мог выступать по правилам УЕФА.

Символическая сборная арендованных футболистов РФПЛ