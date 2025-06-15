Множество игроков клуба РПЛ стали свободными агентами. Футболистов «Химок» зовут в Москву

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вчера, 12:42

Заболотный и Джикия готовы к переменам.

«Химки» не получили лицензию, а поскольку у клуба большие долги, то два с половиной десятка футболистов остались без команды. Обухов и Магомедов присоединились к вылетевшему «Факелу», а другие свободные агенты ждут своей очереди. Список очень интересный, в нём много знакомых фамилий, а интерес к игрокам «Химок» есть даже у столичных клубов. Оценим перспективы неплохих легионеров и опытных россиян, ведь футболистам экстренно надо найти команды, чтобы не пропустить первые сборы после летних каникул.

Лукас Вера, хавбек, 28 лет

Главный футболист «Химок» здорово смотрелся в новой команде после перехода из «Оренбурга». Вера хочет играть за «Локомотив», и с третьей попытки ему может подвернуться такая возможность. Именно команда Галактионова присматривается к целому ряду футболистов клуба, уничтоженного финансовыми проблемами. Вера, Руденко и Бакаев могут заключить контракты с «железнодорожниками». В серьезном составе у Веры будет намного больше конкурентов, чем он привык, но опытный аргентинец не первый год в РПЛ .

Георгий Джикия, защитник, 31 год

Бывший капитан «Спартака» и сборной России сильно сдал, раз в 31 год оказался в «Химках». Джикия не справился в составе «красно-белых» с конкуренцией, не мог играть левого центрального защитника, так как ключевым в обороне фаворита стал новичок Срждан Бабич. Джикия показал непростой характер на кризисном для него отрезке, а в «Химках» не вернулся на пик формы. Теоретически его могут забрать в «Локомотив», если уйдут Ньямси или Монтес, но вряд ли Георгий готов играть так здорово, как в лучших сезонах за «Спартак».

Зелимхан Бакаев, вингер, 28 лет

Ещё один бывший игрок «красно-белых». Бакаев перешел в «Зенит», о чём пожалел, затем играл в ОАЭ , где под стражу в любой момент могут взять беглеца Промеса. У Зелимхана нет проблем с законом, просто не справился с давлением большого футбола, хотя у него качественные решения, умеет играть технично и тонко. Вряд ли Бакаев станет основным вингером в составе «Локомотива», но в 28 лет глупо ставить крест на карьере. Старший из братьев Бакаевых может себя показать после сезона с 4 голами в составе аутсайдера РПЛ .

Никита Кокарев, вратарь, 22 года

Один из героев весны, поскольку Кокарев набрал шикарную форму. И хотя не задержался на высоком уровне надолго, совершал небольшие ошибки, речь о воспитаннике школы «Краснодара». Там умеют готовить голкиперов, как известно по успехам Сафонова, Агкацева и Латышонка. Адамов и Кокарев – ещё два голкипера из академии Галицкого. Молодой Никита без труда найдет себе новую команду летом, но важно попасть в состав, где Кокарев нужен именно в основе. Говорили о «Динамо», но есть проблемы с вратарями у «Ростова» и «Крыльев Советов».

Александр Руденко, форвард, 26 лет

Второй нападающий может сыграть на позиции инсайда. После перехода Комличенко в «Локомотив» Галактионов продолжает искать усиление линии атаки. Руденко не круче, чем Воробьёв, но этот игрок «Оренбурга» неплохо дебютировал в московском клубе. Возможно, Руденко начнёт удачно выходить на замену, если ему доверятся в столице? Но надежнее найти клуб скромнее «Локомотива», чтобы Александр мог играть с первых минут. Неплохой и не старый футболист, которому пора работать от свистка до свистка. Руденко нужна стабильная практика.

Эдгардо Фаринья, защитник, 23 года

Им тоже интересуется «Локомотив». Фаринья был хорош у чужих ворот, футболист сборной Панамы высокий и крепкий защитник. На него или обратит внимание один из сильных клубов РПЛ , или Фаринья окажется в европейской команде. Статус свободного агента позволяет провернуть сделку, не нужно решать вопрос с перечислением денег «Химкам». Эдгардо не всегда работал внимательно, но в составе более сильной команды может раскрыться. Ему всего 23 года, с его физическими данными можно раскрыться в центре сильной обороны.

Резиуан Мирзов, вингер, 31 год

Мирзов раньше выступал за «Спартак», но там у многих футболистов «Химок» не получилось закрепиться надолго. Резиуан вернулся в РПЛ из Азербайджана, а теперь вынужден искать себе новую команду. В его случае всё зависит от текущей формы. Когда Мирзов в настроении, как было в составе «Арсенала» из Тулы, то есть голы и успехи. А если форма хромает, то выжмет парочку мячей за сезон и не будет самым важным и ярким на фланге в атаке. Техникой Резиуан не обделен, а опыт игрока позволяет новичкам РПЛ обратить на него внимание.

Илья Берковский, плеймейкер, 25 лет

«Локомотив» в прошлом выкупил этого игрока у московского «Торпедо», но отправляли в аренды, а затем отдали «Химкам». Теперь Илья, который может сыграть в оттяжке на позиции «десятки» и прилежно выполнить работу в атаке на фланге, ищет новую команду. Не самый яркий игрок из химкинского списка, но Берковский ещё может раскрыться в будущих сезонах РПЛ , ведь он не так сильно побит футбольной жизнью, как Бакаев и Мирзов. Илье важно найти своего тренера, чтобы этот наставник доверял Берковскому и помог реализовать потенциал.

Даниэль Фернандес, латераль, 28 лет

Один из многочисленных воспитанников «Реала» очутился в «Химках». Разумеется, крайний защитник никогда не играл в основе клуба из Мадрида, а после выступлений во втором составе путешествовал по Испании. В итоге Дани занесло в «Химки», где у него была парочка неплохих матчей. В РПЛ найдутся клубы, которым пригодится такой правый защитник. Футболисту всего 28 лет, намного моложе Кабутова из «Рубина». Хотя коллега сыграл в прошлом сезоне круче, из-за возраста Дмитрий вряд ли пойдет на повышение, а вот Фернандес может удивить.

Антон Заболотный, форвард, 34 года

Играл за «Зенит» и ЦСКА , стал культовой фигурой благодаря нескольким удачным шуткам. Заболотный умеет играть в футбол, для середняков и аутсайдеров это точно не худший нападающий.

«Спартаку» предложили подписать легендарного Заболотного после того, как Комличенко из «Ростова» перешел в «Локомотив». Если Станкович потеряет Угальде, а тренерский штаб рассмотрит запасной вариант для концовок матчей с навесами, то Антон может годик посидеть на лавке за спиной у Гарсии. В 34 года в основу «Спартака» он вряд ли попадет.