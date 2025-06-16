Алонсо мечтает изменить клубную философию «Реала». Тренер верит в 17-летнего наследника Месси

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вчера, 21:29

Хаби не хочет загубить молодежь.

«Реал» не нянчится с юными футболистами

Времена, когда Рауль и Касильяс рано дебютировали и задержались в основе на много лет, остались в прошлом. Попытка превратить «Реал» в клуб Павонов и Зиданов, то есть испанской молодежи и покупных мегазвёзд, провалилась, Перес не вернется в прошлое. Время от времени в основе появятся молодые таланты, вроде Винисиуса и Родриго, но стоит любому одаренному игроку дать слабину – выбросят за борт. В «Реале» реагируют на неготовых юниоров как старые моряки на женщину на корабле.

Клуб из Мадрида существует, чтобы собирать трофеи. Анчелотти уволен после сезона, когда взял только Суперкубок УЕФА и выиграл Клубный ЧМ . Хаби Алонсо принес в тренерскую комнату «Реала» ноутбуки – Карло ими не пользовался, тренеры работали с распечатками. Молодой наставник мечтает изменить подход клуба к молодёжи, но метод Анчелотти и Переса, которые сначала подписывали талантов, а потом им не доверяли, очень живучий. На старых боссов «Реала» жаловался не только Эндрик.

Исторически «Реал» не ставит на молодых и талантливых игроков. Даже Бензема пережил унижения в Мадриде, прежде чем его сделали главной «девяткой» команды. С вингером Роналду нянчился Фергюсон, а в Мадрид привезли футболиста, готового к испытаниям. Бэйла воспитали в «Тоттенхэме», а Модрич после первого сезона в «Реале» был назван худшим трансфером. Чудо, что Лука проявил терпение и заиграл. Каземиро отправляли в «Порту», бразильца не видели основным опорником «Реала».

Хёйсен и Мастантуоно рискнут своей карьерой

В «Барселоне» часто ставят на поле воспитанников клуба, в Каталонии не боятся ошибок молодых футболистов. У «Реала» новому центральному защитнику Хёйсену надо избавиться от образа отличника и превратиться в безжалостного убийцу чужих атак в стиле Рюдигера. Антонио взял новика в оборот, они постоянно общаются. Немец учит игрока из «Борнмута» жестким правилам выживания в «Реале». Молодым игрокам неуютно в основе агрессивной команды, выживают только бойцы вроде Вальверде.

Хотя Перес подписывал молодых футболистов, отношение к ним двоякое. Беллингем пришел в 20 лет и удивил взрослым подходом и спортивной наглостью. Но Джуд долго играет со специальной повязкой на плече. После Клубного ЧМ врачи отправят парня на операцию, англичанин пропустит около трёх месяцев. Но турнир в США Пересу важнее, чем здоровье Беллингема. Пока Джуда не будет, тренеру нужна временная замена, и среди кандидатов на подмену оказался новичок «Реала» Мастантуоно.

Аргентинцу 17 лет, это зверски таланливый атакующий хавбек. Клубный ЧМ Франко проведет в составе «Ривер Плейт», а в день восемнадцатилетия 14 августа Мастантуоно присоединиться к первому составу «Реала». Что ждёт парнишку, если у Алонсо также будут Гюлер, Себальос и многие другие футболисты, ждущие шанс в основе. Конечно, «Реал» попрощается с некоторыми футболистами летом, но никто не расчистит путь для Мастантуоно. «Реал» подписал за 45 млн евро полировщика скамейки?

Всем юным игрокам, которые соглашаются работать на «Мадрид» из-за смены тренера на молодого, нужно помнить о задачах Алонсо. Нужно вернуться титул в Ла Лиге и снова выиграть финал Лиги чемпионов. Отклонения от курса не приемлют. Молодого бразильца Эндрика не вызывает в сборную Бразилии знакомый ему тренер Анчелотти, поскольку Карло не нравится уровень игры и готовности «девятки». В клубе, где умеют поддержать молодого игрока, бедняга мог достичь большего.

Алонсо не сможет изменить настройки «Реала»

Перес уберет из заявки каждого, кто начнет ошибаться, или из-за состояния здоровья не потянет игру за «Реал». В мадридском клубе не проявляли уважения даже к легендам масштабов Рауля. В этом аспекте «Реал» и «Барселона» как близнецы. Хави может долго рассказывать об отношении каталонских боссов к ветеранам с большой зарплатой. Алонсо наивно верит, что сможет сделать «Реал» немножко похожим на «Барселону» по доверию к молодежи, но это сизифов труд. Система Переса сожрет начинания.

Хочется, чтобы молодые футболисты блистали на самом высоком уровне. Но если сбавит игрок даже масштаба Винисиуса, то в «Реале» его быстро спишут. Не было исключений и для опытных людей, вроде Эдена Азара. Для Переса все молодые таланты из заявки при Алонсо – Мастантуоно, Эндрик, Фран, Хёйсен, Гюлер, Беллингем, Асенсио и Камавинга, лишь фигурки на доске. В списке нет никого старше 22 лет, а ещё в компанию стремиться попасть левый защитник «Бенфики» Каррерас, если два клуба сторгуются.

Получается заявка с девятью молодыми футболистами, но они могут не заметить разницы между подходами Анчелотти и Алонсо. Хаби будет возиться с молодыми игроками на тренировках, но в итоге почти никого не увидят в основе «Реала». Беллингем стал исключением, но даже Хёйсену достаточно совершить парочку ошибок в обороне в Эль-Класико, чтобы Перес его списал, а через год в центре обороны «Реала» играл француз Конате из «Ливерпуля». За ним уже ведут охоту, хотят забрать свободным агентом.

Перес не может себе простить, что упустил Месси. Затем не получилось заманить Неймара и забрать у «Монако» Мбаппе. Теперь каждый талантливый француз, аргентинец и бразилец попадает в списки скаутов «Мадрида», а некоторых подписывают. Но на одного Винисиуса будет пять Эндриков. Хаби Алонсо может поставить себя под удар, если слишком резко поменяет тактику «Реала», что повлечет недовольство звезд. А ещё тренеру важно помнить, что Перес не фанат возни с ошибающимися юниорами.

Талантов покупают, чтобы не достались конкурентам. Флорентино допускал расставание с Родриго, Винисиусом, Вальверде, Камавинга и Тчуамени. Также допускал аренды Гюлера и Эндрика. Президент спокойно вышвырнет нестарых Франа и Диаса. Он не станет жалеть ветеранов Куртуа и Карвахаля, когда придет их время. Хотя Модрич в каждом интервью говорил, что хочет завершить карьеру в Мадриде, а Перес выставил хорвата за дверь. Алонсо наивен, если думает, что он поменяет старую философию «Реала».