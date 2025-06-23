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«Спартак» отказался от приобретения защитника «Индепендьенте»

вчера, 18:45

«Спартак» не стал рассматривать вариант с приобретением 23-летнего центрального защитника «Индепендьенте» и сборной Аргентины Кевина Ломонако.

По информации источника, игрока, который был готов перейти в Россию, предлагали московскому клубу в мае за сумму от 10 до 12 млн евро.

Однако руководство «красно-белых» приняло решение сосредоточиться на других кандидатах. Позднее Ломонако получил вызов в сборную Аргентины, что привело к росту его трансферной стоимости.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 21:29
Осталось только Спартаку узнать, что клуб отказался от этого ноунейма. ))
4kj6jr7txvfv
4kj6jr7txvfv
вчера в 21:07
Дороговато просто, вот и отказались)
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:21
Вызов в сборную Аргентины ещё не говорит о том, что игрок классный.
Они тоже многих в ничего не значащих играх просматривают.
Благо, что кандидатов, - море.
xj26fchjbdcy
xj26fchjbdcy
вчера в 19:16
Игроку сборной Аргентины не место в спартаке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:49, ред.
Не нужен он. Есть Абена,Дуарте, Что ещё надо?
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:46
А может это к лучшему задолбали эти гастарбайтеры
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