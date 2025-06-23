«Спартак» отказался от приобретения защитника «Индепендьенте»

«Спартак» не стал рассматривать вариант с приобретением 23-летнего центрального защитника «Индепендьенте» и сборной Аргентины Кевина Ломонако.
По информации источника, игрока, который был готов перейти в Россию, предлагали московскому клубу в мае за сумму от 10 до 12 млн евро.
Однако руководство «красно-белых» приняло решение сосредоточиться на других кандидатах. Позднее Ломонако получил вызов в сборную Аргентины, что привело к росту его трансферной стоимости.
Они тоже многих в ничего не значащих играх просматривают.
Благо, что кандидатов, - море.
Они тоже многих в ничего не значащих играх просматривают.
Благо, что кандидатов, - море.