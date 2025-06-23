«Спартак» отказался от приобретения защитника «Индепендьенте»

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вчера, 18:45

«Спартак» не стал рассматривать вариант с приобретением 23-летнего центрального защитника «Индепендьенте» и сборной Аргентины .

По информации источника, игрока, который был готов перейти в Россию, предлагали московскому клубу в мае за сумму от 10 до 12 млн евро.

Однако руководство «красно-белых» приняло решение сосредоточиться на других кандидатах. Позднее Ломонако получил вызов в сборную Аргентины, что привело к росту его трансферной стоимости.