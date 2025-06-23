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Экс-нападающий «Барселоны» Педро: «„Золотой мяч“ должен выиграть Педри»

вчера, 18:11

Бывший нападающий «Барселоны» Педро ответил на вопрос, кто должен выиграть «Золотой мяч».

Конечно, я бы дал Педри самую высокую оценку. После него — Ямаль. Может быть, другие, такие как Дембеле или Рафинья, но я хочу, чтобы Педри выиграл «Золотой мяч». Для нас это источник гордости и счастья, что ещё один игрок с Тенерифе входит в элиту футбола.

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Все комментарии
6w92uvpku5gh
6w92uvpku5gh
вчера в 20:20
Педри, ахахах))
артем сергеев 1
артем сергеев 1
вчера в 20:11
А я Ларису Ивановну хочу ！ Но мне всегда отвечают, мол, никого не интересует, что и кого ты хочешь！
Этот типус знает только нынешних и прошлых игроков Барсы！Это такая каталонская болезнь:говорят, она и на фанатах Барсы проявляется...
Других футболистов просто не видят. Я тоже свою лепту внесу.Итак, я утверждаю, что в прошедшем сезоне в Барсе лишь Рафинья может претендовать на ЗМ！
Все！ Остальных ищите в других клубах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:43
Барселонский Педро в разговоре с Зенитовским Педро заявил что Золотой Мяч должен получить Педри....потом все втроём решили позвонить бывшему локомотивскому Педриньо....и поставить точку в данном вопросе......
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:27
Педри мозговый центр Барсы и машина созиданий.
воистину, он забрал этот сезон с отрывом, и обязан быть в тройке на ЗМ.
если даже Модрича за передачи назад/поперек туда пихали.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:13
Педро...
Педри...
"Золотой мяч"...
Уже до мяча добрались))
Гость
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