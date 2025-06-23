Экс-нападающий «Барселоны» Педро: «„Золотой мяч“ должен выиграть Педри»

Бывший нападающий «Барселоны» ответил на вопрос, кто должен выиграть «Золотой мяч».

Конечно, я бы дал Педри самую высокую оценку. После него — Ямаль. Может быть, другие, такие как Дембеле или Рафинья, но я хочу, чтобы Педри выиграл «Золотой мяч». Для нас это источник гордости и счастья, что ещё один игрок с Тенерифе входит в элиту футбола.