Экс-нападающий «Барселоны» Педро: «„Золотой мяч“ должен выиграть Педри»

Бывший нападающий «Барселоны» Педро ответил на вопрос, кто должен выиграть «Золотой мяч».
Конечно, я бы дал Педри самую высокую оценку. После него — Ямаль. Может быть, другие, такие как Дембеле или Рафинья, но я хочу, чтобы Педри выиграл «Золотой мяч». Для нас это источник гордости и счастья, что ещё один игрок с Тенерифе входит в элиту футбола.
воистину, он забрал этот сезон с отрывом, и обязан быть в тройке на ЗМ.
если даже Модрича за передачи назад/поперек туда пихали.
воистину, он забрал этот сезон с отрывом, и обязан быть в тройке на ЗМ.
если даже Модрича за передачи назад/поперек туда пихали.
Этот типус знает только нынешних и прошлых игроков Барсы！Это такая каталонская болезнь:говорят, она и на фанатах Барсы проявляется...
Других футболистов просто не видят. Я тоже свою лепту внесу.Итак, я утверждаю, что в прошедшем сезоне в Барсе лишь Рафинья может претендовать на ЗМ！
Все！ Остальных ищите в других клубах.
Этот типус знает только нынешних и прошлых игроков Барсы！Это такая каталонская болезнь:говорят, она и на фанатах Барсы проявляется...
Других футболистов просто не видят. Я тоже свою лепту внесу.Итак, я утверждаю, что в прошедшем сезоне в Барсе лишь Рафинья может претендовать на ЗМ！
Все！ Остальных ищите в других клубах.