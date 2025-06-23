«Реал» готов рассмотреть предложения по трансферу Родриго

«Реал» рассматривает возможность продажи Родриго Силвы.
Мадридский клуб планирует запросить за 24-летнего бразильца около 90 млн евро.
Основным претендентом на игрока является «Арсенал», однако сам Родриго открыт для других вариантов продолжения карьеры. Кроме того, футболист знает об интересе со стороны «Манчестер Сити».
Тот же Браим или Гюлер на позиции ПВ смотрится куда опаснее ленивого бразильца. А сейчас ещё и Мастантуоно присоединится к Реалу, который тоже очень неплохо выступает на позиции правого вингера. Так что у Родриго, с такой халатной и безответственной игрой и высокой конкуренцией на позицию, шанс закрепиться в основе упадёт в район нуля.
Так что, как по мне, в это трансферное окно было бы лучше всего избавиться от Родриго. Во-первых следующим летом ценник на бразильца снизится, а во-вторых можно было бы за эти деньги докупить креативного ПЗ, которого сейчас так не хватает Реалу, и о котором мечтает Алонсо.
Тот же Браим или Гюлер на позиции ПВ смотрится куда опаснее ленивого бразильца. А сейчас ещё и Мастантуоно присоединится к Реалу, который тоже очень неплохо выступает на позиции правого вингера. Так что у Родриго, с такой халатной и безответственной игрой и высокой конкуренцией на позицию, шанс закрепиться в основе упадёт в район нуля.
Так что, как по мне, в это трансферное окно было бы лучше всего избавиться от Родриго. Во-первых следующим летом ценник на бразильца снизится, а во-вторых можно было бы за эти деньги докупить креативного ПЗ, которого сейчас так не хватает Реалу, и о котором мечтает Алонсо.
Да, Родриго действительно провалил прошлый сезон, но я бы не ставил крест на его карьере!
Артета действительно заинтересован в том, что бы заполучить бразильца и использовать его именно левым вингером!!! Возможно родная позиция и доверие тренера помогут бразильцу перезагрузиться, тут только время покажет....
Меня вот только смущает цена, сейчас пишут,что если Реал всё же отпустит Родриго, то за 90 млн €!!! Я считаю это слишком много, пусть даже за вполне талантливого игрока!
Да, Родриго действительно провалил прошлый сезон, но я бы не ставил крест на его карьере!
Артета действительно заинтересован в том, что бы заполучить бразильца и использовать его именно левым вингером!!! Возможно родная позиция и доверие тренера помогут бразильцу перезагрузиться, тут только время покажет....
Меня вот только смущает цена, сейчас пишут,что если Реал всё же отпустит Родриго, то за 90 млн €!!! Я считаю это слишком много, пусть даже за вполне талантливого игрока!