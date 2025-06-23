«Реал» готов рассмотреть предложения по трансферу Родриго

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вчера, 18:54

«Реал» рассматривает возможность продажи .

Мадридский клуб планирует запросить за 24-летнего бразильца около 90 млн евро.

Основным претендентом на игрока является «Арсенал», однако сам Родриго открыт для других вариантов продолжения карьеры. Кроме того, футболист знает об интересе со стороны «Манчестер Сити».