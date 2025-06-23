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«Реал» готов рассмотреть предложения по трансферу Родриго

вчера, 18:54

«Реал» рассматривает возможность продажи Родриго Силвы.

Мадридский клуб планирует запросить за 24-летнего бразильца около 90 млн евро.

Основным претендентом на игрока является «Арсенал», однако сам Родриго открыт для других вариантов продолжения карьеры. Кроме того, футболист знает об интересе со стороны «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:20
Он худший игрок Реала
DSM Juli
DSM Juli ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 07:53
Будь моя воля,продал бы Винисиюса и Родриго тоже,они только мешают другим,вспомните игру Вини до прихода Мбаппе,любо дорого было смотреть на него,а теперь одни скандалы и капризы,надо продать их,пока есть спрос на них и цены приличные,всеравно скандала сливочным не избежать если не сбагрят их другим.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:40, ред.
Во первых Родриго играет не на своей позиции, во вторых, в Реале полный дизбаланс был в прошедшем сезоне, уверен он не хуже Вини, и клуб который заполучит его, не пожалеет. На месте Арсенала я бы рискнул, Бразилец Мега звезда, как и любой игрок в Реале, и на рынке таких вингеров нет, лучше чем Мартинели он точно играет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:55
90 лямов? Пусть ещё поиграет в Реале. Сомневаюсь,что такую сумму за него отвалят,уж явно столько не стоит. Подождём,когда станет бесплатным.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:27
Родриго является левым вингером, но в Реале он проиграл конкуренцию своему соотечественнику Вини и по большей части вынужден был играть правым вингером!
Да, Родриго действительно провалил прошлый сезон, но я бы не ставил крест на его карьере!
Артета действительно заинтересован в том, что бы заполучить бразильца и использовать его именно левым вингером!!! Возможно родная позиция и доверие тренера помогут бразильцу перезагрузиться, тут только время покажет....
Меня вот только смущает цена, сейчас пишут,что если Реал всё же отпустит Родриго, то за 90 млн €!!! Я считаю это слишком много, пусть даже за вполне талантливого игрока!
t367es9s34h6
t367es9s34h6 ответ 3nxtketawz5w (раскрыть)
вчера в 21:11
А в прошлом году он все 110 стоил...
t7p63a3gq3gj
t7p63a3gq3gj
вчера в 21:09
Кто же счастливец окажется?
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:23, ред.
Даже по сравнению с Винисиусом, находящимся сейчас в своей худшей форме за всю свою карьеру, Родриго смотрится очень печально. Бразилец стал худшим из худших в сезоне, и если те же Джуд, Винисиус и Мбаппе хоть изредка приносили пользу на поле, то Родриго был абсолютно бесполезным весь сезон. Последнее, что он сделал действительно важного для команды, это сделал дубль в ворота Сити три года назад. После этого он только регрессировал.

Тот же Браим или Гюлер на позиции ПВ смотрится куда опаснее ленивого бразильца. А сейчас ещё и Мастантуоно присоединится к Реалу, который тоже очень неплохо выступает на позиции правого вингера. Так что у Родриго, с такой халатной и безответственной игрой и высокой конкуренцией на позицию, шанс закрепиться в основе упадёт в район нуля.

Так что, как по мне, в это трансферное окно было бы лучше всего избавиться от Родриго. Во-первых следующим летом ценник на бразильца снизится, а во-вторых можно было бы за эти деньги докупить креативного ПЗ, которого сейчас так не хватает Реалу, и о котором мечтает Алонсо.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:10
Реалу нужно обновить свой состав... Мне кажется, что проредить стоит именно бразильцев - многовато их в Королевском Клубе. Родриго? Почему бы и не продать его, тем более, что стоит он очень дорого. Считаю лучшим вариантом для него Арсенал. Манчестер Сити сейчас не в лучшем состоянии, да и Гвардиола не его тренер.
3nxtketawz5w
3nxtketawz5w
вчера в 19:00
Цена конечно впечатляет, не каждый его потянет
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