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Челестини: «Мы с игроками хотим одного и того же — отпраздновать титул»

вчера, 16:33

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини обратился к своим футболистам в первый день сборов.

Мне больше нравится работать, а не говорить. Поэтому слов будет мало. Моя задача заключается в том, чтобы помогать вам, нашим игрокам. Мы с моим тренерским штабом будем работать на 200 процентов, чтобы попытаться вам помочь, потому что вы наверняка хотите того же, что и мы. Мы все хотим отпраздновать новый титул. Для меня огромная честь быть здесь, рядом с вами, и попытаться достичь победы. Надеюсь, что в июне следующего года мы достигнем успеха, выиграв трофей.

Напомним, что 20 июня было официально объявлено о назначении 49-летнего швейцарца на должность главного тренера «красно-синих».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:02
А в Базеле он также начинал?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:45
Николич добывал титул....
Челестини празднует...
isamsn
isamsn
вчера в 18:07
Команда в целом сыгралась и способна показывать хорошую игру. В этой связи новому тренеру главное не навредить кординальными изменениями. При этом важно своевременно вносить коррективы в игру и выпускать на поле готовых приносить результат игроков. Удачи ему и команде в новом сезоне!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:23
Эти слова да Богу в уши .
Удачи Фабио в ЦСКА.
112910415
112910415
вчера в 17:23
Что ж, мысли верные...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:59
А не рано ли он говорит МЫ?
Red blu
Red blu
вчера в 16:53, ред.
После золотого дубля с Базелем имеет право так настраивать на сезон свою новую команду.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:50
Сказать можно всё, что угодно... Челестини как раз этим и занимается - болтает о титулах. И не беда, если взять титул не получится, можно сослаться на то, какой трудный чемпионат России по футболу. Мне кажется, что ЦСКА зря пренебрег Березуцким. Хотя, может быть, я и ошибаюсь.
2dw67zxwg9qs
2dw67zxwg9qs
вчера в 16:49
Для новичка это сильное заявление
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