Челестини: «Мы с игроками хотим одного и того же — отпраздновать титул»

Главный тренер ЦСКА обратился к своим футболистам в первый день сборов.

Мне больше нравится работать, а не говорить. Поэтому слов будет мало. Моя задача заключается в том, чтобы помогать вам, нашим игрокам. Мы с моим тренерским штабом будем работать на 200 процентов, чтобы попытаться вам помочь, потому что вы наверняка хотите того же, что и мы. Мы все хотим отпраздновать новый титул. Для меня огромная честь быть здесь, рядом с вами, и попытаться достичь победы. Надеюсь, что в июне следующего года мы достигнем успеха, выиграв трофей.