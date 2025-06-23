«Манчестер Сити» разгромил «Аль-Аин» в матче Клубного чемпионата мира

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вчера, 08:01

«Манчестер Сити» одержал победу над «Аль-Аином» со счётом 6:0 в матче второго тура Клубного чемпионата мира.

На 8-й минуте первый мяч забил Илкай Гюндоган. На 27-й отличился Клаудио Эчеверри. На 45+5-й ударом с пенальти свой гол забил Эрлинг Холанд. На 73-й Гюндоган сделал дубль, на 84-й отличился Оскар Бобб, а на 89-й минуте окончательный счёт установил Райан Шерки — 6:0.

«Манчестер Сити» набрал 6 очков после двух матчей и вместе с туринским «Ювентусом» вышел в плей-офф.