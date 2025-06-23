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«Манчестер Сити» разгромил «Аль-Аин» в матче Клубного чемпионата мира

вчера, 08:01
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Аин (Эль-Айн)Аль-АинМатч завершен

«Манчестер Сити» одержал победу над «Аль-Аином» со счётом 6:0 в матче второго тура Клубного чемпионата мира.

На 8-й минуте первый мяч забил Илкай Гюндоган. На 27-й отличился Клаудио Эчеверри. На 45+5-й ударом с пенальти свой гол забил Эрлинг Холанд. На 73-й Гюндоган сделал дубль, на 84-й отличился Оскар Бобб, а на 89-й минуте окончательный счёт установил Райан Шерки — 6:0.

«Манчестер Сити» набрал 6 очков после двух матчей и вместе с туринским «Ювентусом» вышел в плей-офф.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:58
тут вариантов быть не могло !
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:27
Горожане разошлись не на шутку
Горожане
Горожане
вчера в 10:48
Сити сделал то, что должен был сделать!
9ynrz5yzhxpq
9ynrz5yzhxpq
вчера в 10:43
Силы изначально были не равны.
k74u6dsy3c4x
k74u6dsy3c4x
вчера в 10:01
Сити отыгрался на сопернике
Sergo81
Sergo81 ответ vaschmap (раскрыть)
вчера в 09:57
Одним из лучших нападающих, наверное, всё же. Мне он напоминает по стилю Нистелроя, вовремя ногу подставить.
амурец
амурец
вчера в 09:03
ну это и понятно, слишком большая разница в классе
p5vhc5kg98gs
p5vhc5kg98gs
вчера в 08:33
МС это огромная сила в футболе, с победой МС!!!
vaschmap
vaschmap
вчера в 08:16
Эчеверри, Бобб, дважды пенсионер Гюндоган, а центральный нападающий, которого многие считают одним из лучших игроков мира, только с пенальти.
Так и закатится звезда Холанда.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:13
А никто и не сомневался в этом.
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