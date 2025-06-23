Владелец «Кристал Пэлас» продаёт свою долю в клубе за 190 млн фунтов

Один из владельцев «Кристал Пэлас» Джон Текстор продаёт свою часть клуба за 190 млн фунтов.
По информации источника, он подписал соглашение о продаже своей доли инвестору Вуди Джонсону. Джонсон указал, что он может быстро перевести средства. Считается, что это стало решающим фактором.
Текстор был вынужден продать свои акции, поскольку также является основным акционером французского «Лиона», который тоже квалифицировался в Лигу Европы, как и английский клуб. Но регламент УЕФА не допускает общих владельцев у двух команд из одного турнира.