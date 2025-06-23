Владелец «Кристал Пэлас» продаёт свою долю в клубе за 190 млн фунтов

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вчера, 11:12

Один из владельцев «Кристал Пэлас» Джон Текстор продаёт свою часть клуба за 190 млн фунтов.

По информации источника, он подписал соглашение о продаже своей доли инвестору Вуди Джонсону. Джонсон указал, что он может быстро перевести средства. Считается, что это стало решающим фактором.