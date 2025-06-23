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Владелец «Кристал Пэлас» продаёт свою долю в клубе за 190 млн фунтов

вчера, 11:12

Один из владельцев «Кристал Пэлас» Джон Текстор продаёт свою часть клуба за 190 млн фунтов.

По информации источника, он подписал соглашение о продаже своей доли инвестору Вуди Джонсону. Джонсон указал, что он может быстро перевести средства. Считается, что это стало решающим фактором.

Текстор был вынужден продать свои акции, поскольку также является основным акционером французского «Лиона», который тоже квалифицировался в Лигу Европы, как и английский клуб. Но регламент УЕФА не допускает общих владельцев у двух команд из одного турнира.

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Все комментарии
AKH
AKH
вчера в 15:58
Обычный барыга, на хайпе сплавляет неликвид в виде несчастного КП, который раз в 100 лет выигрывает кубок Англии. Дай боже и Лион сплавит, который он довел до ручки... Некогда славный Лион, который дрался с Реалом и Барсой..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:59
Это поболее чем 6 Уэсли....
112910415
112910415
вчера в 14:38
очень законопослушный мужик !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:07
Делают вид, что борются с договорняками таким способом.
Nety
Nety
вчера в 12:10
Ред бул, Жирона, да ещё наверное есть кого вспомнить. А с ними что не так что им можно
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:30
А где же арабские инвесторы? 190 миллионов это не та сумма о которой любой нефтяной король будет жалеть, даже если потеряет её. Шейхи стали очень хорошо разбираться в футболе - результаты Манчестер Сити и ПСЖ яркое тому свидетельство.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:28
имеет на это право!Может надоело ему
catal
catal
вчера в 11:26
И как не ругаться матом? Эти люди вывели клуб в еврокубки, ЗНАЯ что запрещено будет в них играть.
ed2zp6ww7jyw
ed2zp6ww7jyw
вчера в 11:19
Через год обратный выкуп и всё тип топ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:18
Кто крайний в очереди 🤔😜
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