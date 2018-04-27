Обоснованные сомнения. Вальверде в «Барселоне»

Президент «Барселоны» заявил, что у клуба нет сомнений в главном тренере Эрнесто Вальверде, но «Соккер.ру» настаивает, что каталонцы должны сомневаться, чтобы быть в тонусе.

Слухи о возможном увольнении Вальверде на первый взгляд кажутся донельзя странными и нелепыми. Специалист уже завоевал Кубок Короля и близок к оформлению «золотого дубля», ведь чемпионство де-факто уже случилось, осталось его заверить де-юре – и это в первый сезон работы в «Барселоне». Эрнесто только перешел на топ-уровень, для него это новый опыт. В противовес только одна неудача. Да, глубокая и жестокая, но всего одна – вылет из Лиги чемпионов. Если в правящей хунте «Барселоны» и есть сторонники отставки Эрнесто, то это люди скорее импульсивные, обратившие внимание не на сам факт прощания с Лигой чемпионов, а возмущенные тем, как это произошло. Правильный ли это подход при определении успешности тренера? Точно нет. Есть ли зерно истины в соображениях тех, кто выступает против Вальверде? Допускаю, и вполне возможно, что они даже окажутся правы.

Что сделал Вальверде в «Барселоне»?

Баскский специалист по прозвищу «Муравей» сумел стабилизировать игру «Барселоны» на фоне расставания с Неймаром. Каталонцы, потеряв бразильца, получили не столь жесткий удар, как ожидали – не только из-за приобретений в линию атаки, в первую очередь, благодарить нужно Вальверде, сумевшего смягчить удар тактическими перестановками и перераспределением ролей. В самом начале своей карьеры в «Барселоне» Эрнесто столкнулся с потерей одного из лидеров и трудной задачей по его замещению. Считаю, что Вальверде справился более чем достойно. Его команда идет в чемпионате Испании без поражений после 33 туров, пропустив всего лишь 19 голов (меньше всех) и забив 83 (больше всех). Кубок Короля уже в кармане, второй трофей на подходе – это мощные козыри в колоде достижений Эрнесто, куда также можно отнести его отношения с игроками. У Вальверде есть поддержка футболистов, в том числе лидеров. Он адекватный дядька, умеет не только говорить, но и слушать, поэтому и снискал авторитет, и если вопрос об увольнении встанет ребром, то Месси, Пике, Бускетс и уходящий Иньеста выступят на стороне баска.

Чего не сделал Вальверде в «Барселоне»?

Первое и главное, чего не сделал Эрнесто Вальверде – он не продолжил борьбу в Лиге чемпионов, странным и нелепым образом вылетев от «Ромы» после домашней победы 4:1 над командой, чьим потолком выглядел четвертьфинал, в то время как «Барселону» считали чуть ли не главным фаворитом розыгрыша. Вот это уже не стереть и не исправить, каталонцы облажались в контрольной точке, в римском фиаско виноваты исключительно тренер и его футболисты. Вальверде не сумел настроить команду должным образом, никто в «Барселоне» не верил в возможность вылета, и это в итоге сказалось. Во-вторых, сам Эрнесто очень странно отработал во время матча: первую замену произвел за минуту до третьего гола «Ромы», а две последующие и того позже. Возможно, сказалось отсутствие опыта выступлений на поздних стадиях Лиги чемпионов. Что еще не сделал Вальверде – не стал «человеком руководства». Впрочем, с определенной точки зрения это даже комплимент. Эрнесто – чисто футбольный человек, далекий от заискиваний перед боссами, он сосредоточен на своем участке работы и в любом конфликте встанет на сторону футболистов, а не станет по первому требованию прогибаться под тех, кто выше в иерархии. Боссы любят подхалимов, а Вальверде похож на честного и независимого человека.

Эрнесто и его тренерское кредо

Вальверде – фанат своего дела и честный работяга, но именно в этих формулировках часто скрыт дьявол. А достаточно ли для успешной работы в топ-клубе быть просто крепким специалистом, уважаемым и достойным членом тренерского сообщества, но не тем, кто изобретает новые идеи или за счет маленькой «сумасшествинки» привносит в футбол своих команд нечто узнаваемое, аутентичное. «Барселона» Вальверде обрела стабильность, но при этом она стала и слишком стандартной и разлинованной. Это не всегда плохо, к примеру, немецкие футбольные машины под разными названиями переехали многих жертв на своем пути, но подходит ли это «Барсе»? Эрнесто – расчетливый дядька, у него все по плану, но, возможно, ему и его теперешней команде не хватит той самой «маленькой, сморщенной» (изюминки), чтобы в ключевые моменты сезона выходить из себя и становиться круче всех.

Как следует поступить «Барселоне»?

«Барселоне» следует продолжать сотрудничество с Вальверде, и Хосеп Бартомеу прав, публично выразив поддержку главному тренеру. «Барселона» приглашала Эрнесто не на один год, а для старта клуб получил не так уж мало – Кубок Короля и победу в Ла Лиге. Эти успехи нужно отпраздновать и установить цели на следующий сезон, понятно, что «Барселона» хочет вернуться на вершину европейского футбола, внутренние трофеи уже не доставляют такой радости, особенно с учетом побед «Реала» в Лиге чемпионов. И следующий сезон станет уже показательным: конечно, если «Барса» под руководством Вальверде снова не сделает шаг даже в полуфинал, тогда оргвыводы будут уже напрашиваться. Не исключено, что качества Вальверде отлично подходят для штамповки побед на длинной турнирной дистанции чемпионата, где подавляющее большинство соперников уступают в классе, а для точек пиковой напряженности Эрнесто не подходит. Но на данный момент он сгорел в такой точке лишь однажды, и это вполне может быть случайностью.