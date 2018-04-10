Сильнейшая «Барселона» со времен Гвардиолы

Сегодня «Барселона» оформит выход в полуфинал Лиги чемпионов, а «Соккер.ру» утверждает, что команда Вальверде не уступает дружине времен Гвардиолы. А в чем-то даже сильнее.

Уход Неймара пошёл на пользу

Событие, которое произошло прошлым летом, могло показаться началом конца: «Барселона» потеряла самого молодого из тройки нападающих – Неймара, который ушел в «Пари Сен-Жермен» за 222 миллиона евро. После этой потери не представлялось возможным собрать более внятную с точки зрения кадров атаку, но уход бразильца пошел на пользу тренерской мысли и дал Вальверде пространство для маневра. Будь у Эрнесто в распоряжении Месси, Неймар и Суарес, вольно или невольно он бы продолжал упираться в схему 4-3-3, но после отъезда Неймара тренер-новичок получил тактическую свободу, которой в полной мере распорядился. Расстановка 4-3-3 уже не может считаться основной и даже базовой, хотя вокруг этих цифр вьются основные идеи современного футбола, но в чести у Вальверде теперь есть схема 4-4-2 с Месси и Суаресом в атаке и с двумя четверками в линию. Проводились тесты на различные вариации тактики с неизменной четверкой защитников – 4-2-3-1 или 4-3-1-2. «Барселона» стала более гибкой и вариативной, в принципе, команда получила возможность стать другой и перестроиться, чего дону Эрнесто было бы сложнее добиться, оставайся у него в атаке нерушимая связка Месси – Неймар – Суарес с устоявшимися узами.

Новички «в руку»

Несмотря на все опасения, «Барселона» усилилась после продажи Неймара и сделала это качественно. Да, немного не повезло, что Усман Дембеле вскоре после перехода выбыл на длительный срок, зато Паулиньо превзошел все мыслимые ожидания и моментально врос в построения Вальверде, да еще и забивает регулярно, чаще него это делают только Месси и Суарес, которым по статусу положено. Зимний новичок Филиппе Коутиньо тоже подтвердил, что он рожден для «Барселоны», Усман Дембеле слишком юн, чтобы делать выводы по первому же сезону, к тому же разломленному травмой. Француз и колумбиец Йерри Мина – это перспективный резерв каталонцев, который может выстрелить в тот момент, когда лидерам потребуется передышка. «Барса» перестраивает состав, и обновление продолжится летом: увидим отъезд Андре Гомеша, у которого не получилось на «Камп Ноу», и, возможно, встретим Антуана Гризманна.

«Барселона» научилась обороняться

Вечной проблемой «Барселоны» было неумение действовать в защите, ведь даже Гвардиола делал ставку на атакующую защиту – высокий прессинг, но в классическом варианте не обучал «блаугранас» маневрам у своих ворот. Привычка обороняться сугубо индивидуальным мастерством футболистов не нова для «Барселоны». Так поступали и Йохан Кройф, и Хосеп Гвардиола, увлеченные идеями, направленными на реализацию определенного стиля и созидательных идей. Вальверде буквально «сломал систему», ведь его «Барселона» обучена действиям в защите. Есть нехитрая, но весьма красноречивая статистика. При подсчете количества пропущенных мячей в первых 50 матчах у руля «Барсы» Эрнесто Вальверде на первом месте: при нем команда пропустила 26 раз, на смене Луиса Энрике – 31, под руководством Кройфа – 36, команду Гвардиолы огорчали больше 40 раз. Качественные показатели выросли у всех основных защитников – Пике, Умтити, Альбы и Серхи Роберто, да еще и Марк-Андре тер Штеген в этом сезоне великолепен.

Вальверде и его «Барселона»: контроль и баланс

«Барселона» Гвардиолы была идейной и романтичной, у Луиса Энрике – талантливая, но безалаберная команда, очень интересная местами, но часто непоследовательная. Вальверде сделал «Барсу» управляемой и внятной: баскский специалист поставил игру в обороне, прописал вручную механизмы выхода в атаку, ведь раньше каталонцев часто наказывали за потери мяча при попытках быстро доставить его в атаку. «Барселона» строгая, где нужно, и творческая, где это видится уместным. Это очень круто, когда тренер такой звездной команды с такими личностями в составе умеет навязать командную игру и командную идею, не затронув струнки самолюбия своих подопечных, которых вроде бы новым трюкам на футбольном поле не научишь. По одному – действительно не научишь, но всех вместе – вполне. Вальверде взял истинно каталонский стиль со ставкой на владение мячом (60.8% - средний показатель «Барсы» в сезоне), а потом умело сбалансировал игру вокруг средней линии. Как итог, команда близка к завоеванию чемпионского титула в Ла Лиге, собирается выиграть Кубок Короля и Лигу чемпионов, где уже почти добралась до полуфинала – осталось сыграть ответный матч против «Ромы», который выглядит формальностью.

«Барса» выиграет Лигу чемпионов?

Если это произойдет, то никто не удивится. Конечно, из предполагаемой четверки полуфиналистов взять главный трофей может каждый – не только «Барселона», но и «Реал», «Бавария» или «Ливерпуль». Но каталонцы кажутся несколько большими фаворитами, чем все остальные. «Реал» наелся победами, а у «Барсы» сверхмотивация не дать заклятым друзьям выиграть ЛЧ в третий раз подряд. «Ливерпуль» сегодня горит, а завтра искрит в воде, тем более в случае очной встречи каталонцы не подставятся, как это сделал «Манчестер Сити». «Бавария»? Серьезный противник, который находится в схожем с «Барселоной» положении: новый тренер навел порядок, трофейный голод в Лиге чемпионов, командная мудрость. Как оно выйдет на самом деле – узнаем, а пока советуем внимательно присмотреться к «Барсе» в ответной игре с «Ромой». Вполне возможно, в Риме сегодня играет сильнейшая команда текущего европейского сезона.