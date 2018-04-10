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Сильнейшая «Барселона» со времен Гвардиолы

10 апреля 2018, 17:00
Сильнейшая «Барселона» со времен Гвардиолы

Сегодня «Барселона» оформит выход в полуфинал Лиги чемпионов, а «Соккер.ру» утверждает, что команда Вальверде не уступает дружине времен Гвардиолы. А в чем-то даже сильнее.

Уход Неймара пошёл на пользу

Событие, которое произошло прошлым летом, могло показаться началом конца: «Барселона» потеряла самого молодого из тройки нападающих – Неймара, который ушел в «Пари Сен-Жермен» за 222 миллиона евро. После этой потери не представлялось возможным собрать более внятную с точки зрения кадров атаку, но уход бразильца пошел на пользу тренерской мысли и дал Вальверде пространство для маневра. Будь у Эрнесто в распоряжении Месси, Неймар и Суарес, вольно или невольно он бы продолжал упираться в схему 4-3-3, но после отъезда Неймара тренер-новичок получил тактическую свободу, которой в полной мере распорядился. Расстановка 4-3-3 уже не может считаться основной и даже базовой, хотя вокруг этих цифр вьются основные идеи современного футбола, но в чести у Вальверде теперь есть схема 4-4-2 с Месси и Суаресом в атаке и с двумя четверками в линию. Проводились тесты на различные вариации тактики с неизменной четверкой защитников – 4-2-3-1 или 4-3-1-2. «Барселона» стала более гибкой и вариативной, в принципе, команда получила возможность стать другой и перестроиться, чего дону Эрнесто было бы сложнее добиться, оставайся у него в атаке нерушимая связка Месси – Неймар – Суарес с устоявшимися узами.

Новички «в руку»

Несмотря на все опасения, «Барселона» усилилась после продажи Неймара и сделала это качественно. Да, немного не повезло, что Усман Дембеле вскоре после перехода выбыл на длительный срок, зато Паулиньо превзошел все мыслимые ожидания и моментально врос в построения Вальверде, да еще и забивает регулярно, чаще него это делают только Месси и Суарес, которым по статусу положено. Зимний новичок Филиппе Коутиньо тоже подтвердил, что он рожден для «Барселоны», Усман Дембеле слишком юн, чтобы делать выводы по первому же сезону, к тому же разломленному травмой. Француз и колумбиец Йерри Мина – это перспективный резерв каталонцев, который может выстрелить в тот момент, когда лидерам потребуется передышка. «Барса» перестраивает состав, и обновление продолжится летом: увидим отъезд Андре Гомеша, у которого не получилось на «Камп Ноу», и, возможно, встретим Антуана Гризманна.

«Барселона» научилась обороняться

Вечной проблемой «Барселоны» было неумение действовать в защите, ведь даже Гвардиола делал ставку на атакующую защиту – высокий прессинг, но в классическом варианте не обучал «блаугранас» маневрам у своих ворот. Привычка обороняться сугубо индивидуальным мастерством футболистов не нова для «Барселоны». Так поступали и Йохан Кройф, и Хосеп Гвардиола, увлеченные идеями, направленными на реализацию определенного стиля и созидательных идей. Вальверде буквально «сломал систему», ведь его «Барселона» обучена действиям в защите. Есть нехитрая, но весьма красноречивая статистика. При подсчете количества пропущенных мячей в первых 50 матчах у руля «Барсы» Эрнесто Вальверде на первом месте: при нем команда пропустила 26 раз, на смене Луиса Энрике – 31, под руководством Кройфа – 36, команду Гвардиолы огорчали больше 40 раз. Качественные показатели выросли у всех основных защитников – Пике, Умтити, Альбы и Серхи Роберто, да еще и Марк-Андре тер Штеген в этом сезоне великолепен.

Вальверде и его «Барселона»: контроль и баланс

«Барселона» Гвардиолы была идейной и романтичной, у Луиса Энрике – талантливая, но безалаберная команда, очень интересная местами, но часто непоследовательная. Вальверде сделал «Барсу» управляемой и внятной: баскский специалист поставил игру в обороне, прописал вручную механизмы выхода в атаку, ведь раньше каталонцев часто наказывали за потери мяча при попытках быстро доставить его в атаку. «Барселона» строгая, где нужно, и творческая, где это видится уместным. Это очень круто, когда тренер такой звездной команды с такими личностями в составе умеет навязать командную игру и командную идею, не затронув струнки самолюбия своих подопечных, которых вроде бы новым трюкам на футбольном поле не научишь. По одному – действительно не научишь, но всех вместе – вполне. Вальверде взял истинно каталонский стиль со ставкой на владение мячом (60.8% - средний показатель «Барсы» в сезоне), а потом умело сбалансировал игру вокруг средней линии. Как итог, команда близка к завоеванию чемпионского титула в Ла Лиге, собирается выиграть Кубок Короля и Лигу чемпионов, где уже почти добралась до полуфинала – осталось сыграть ответный матч против «Ромы», который выглядит формальностью.

«Барса» выиграет Лигу чемпионов?

Если это произойдет, то никто не удивится. Конечно, из предполагаемой четверки полуфиналистов взять главный трофей может каждый – не только «Барселона», но и «Реал», «Бавария» или «Ливерпуль». Но каталонцы кажутся несколько большими фаворитами, чем все остальные. «Реал» наелся победами, а у «Барсы» сверхмотивация не дать заклятым друзьям выиграть ЛЧ в третий раз подряд. «Ливерпуль» сегодня горит, а завтра искрит в воде, тем более в случае очной встречи каталонцы не подставятся, как это сделал «Манчестер Сити». «Бавария»? Серьезный противник, который находится в схожем с «Барселоной» положении: новый тренер навел порядок, трофейный голод в Лиге чемпионов, командная мудрость. Как оно выйдет на самом деле – узнаем, а пока советуем внимательно присмотреться к «Барсе» в ответной игре с «Ромой». Вполне возможно, в Риме сегодня играет сильнейшая команда текущего европейского сезона.

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Все комментарии
Ron09
Ron09
15 апреля в 19:16
В Риме сыграла сильнейшая команда, все присмотрелись.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
14 апреля в 12:23
мда...
ARMENIAN
ARMENIAN
14 апреля в 10:37
ахахахах
benderivan
benderivan ответил egoos
13 апреля в 22:23
egoos:
"Сегодня «Барселона» оформит выход в полуфинал Лиги чемпионов"своим объясните, что неуважительно к соперникам статьи с таким заголовком опубликовывать(пусть даже подзаголовком). Даже 5 мячей можно отыграть...а тут всего 3. С чего такое шапкозакидательство и вангизм?
ну так все барселоновские делают) ничего удивительного
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 апреля в 09:52
Так что там, выиграет Барселона Лигу Чемпионов? Или это не точно?
dimagas1
dimagas1 ответил Funny_Smailik
11 апреля в 20:16
Funny_Smailik:
Жаль Рому натянут в ЛЧ, а так Барса дала бы бой и Баварии и Реалу и хоть Ливеру. Один слитый матч решает всё :(
Канешна дала бы,раздвигая ноги)))
Ver
Ver
11 апреля в 20:06
Вот уж точно. "сильны", как никогда...
Funny_Smailik
Funny_Smailik
11 апреля в 18:35
Жаль Рому натянут в ЛЧ, а так Барса дала бы бой и Баварии и Реалу и хоть Ливеру. Один слитый матч решает всё :(
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Crooclin
11 апреля в 17:52
Ну как прошёл в полуфинал ?)
egoos
egoos
11 апреля в 13:19
"Сегодня «Барселона» оформит выход в полуфинал Лиги чемпионов"своим объясните, что неуважительно к соперникам статьи с таким заголовком опубликовывать(пусть даже подзаголовком). Даже 5 мячей можно отыграть...а тут всего 3. С чего такое шапкозакидательство и вангизм?
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
11 апреля в 12:34
После вчерашнего кошмара, следовало статью немедленно удалить.
Beekeeper
Beekeeper
11 апреля в 11:02
Сильнейшая барса, вылетает от Ромы 3-0 ))))
Прохорович
Прохорович
11 апреля в 10:37
Это ж надо так лажануться.
D.vil
D.vil
11 апреля в 09:15
Смещно:)
cevin cigan
cevin cigan
11 апреля в 06:54
Какая подстава для автора!!!
Сантус
Сантус
11 апреля в 01:59
Забавно это читать после Волчей оплеухи.....специалисты-аналитики...)
multazar
multazar
11 апреля в 01:44
лоооооооооол.
Dudikoff
Dudikoff ответил RDeanW
11 апреля в 01:30
RDeanW:
как получить увольнение через 6 часов после публикации статьи) ахахахах)
))) Если бы это действительно работало, то на матч тв среди этих псевдоэкспертов была бы сумасшедшая текучка)
Руслан Амиров 1
Руслан Амиров 1
11 апреля в 01:21
допиптились)
BESTjuventus10
BESTjuventus10
11 апреля в 00:57
Рома - Барселона 3 - 0. определенно сильнейшая барселона хыхы)
moralesoul
moralesoul
11 апреля в 00:40
Блин, реально смешно заходить на сайт и видеть эту статью xD
RDeanW
RDeanW
11 апреля в 00:38
"Вполне возможно, в Риме сегодня играет сильнейшая команда текущего европейского сезона."

единственные нормальные слова
рома с такой игрой легко может претендовать на звание сильнейшего клуба)))
RDeanW
RDeanW
11 апреля в 00:35
как получить увольнение через 6 часов после публикации статьи) ахахахах)
RomM84
RomM84 ответил alpo mish
11 апреля в 00:26
Точно! Поржал от души!)))))))
bublikyo
bublikyo
11 апреля в 00:13
Весьма ироничная статья после матча с Ромой
Мудрецотто
Мудрецотто ответил Воин666
11 апреля в 00:12
Воин666:
Ну вот, опять, сначала короновали Ман. Сити, а в итоге разгром от Ливерпуля, теперь коронуют уже барселону, а ведь она также пролетит при встрече с серьёзным соперником.
Очень ерудиванный взгляд.
Мудрецотто
Мудрецотто ответил dimagas1
11 апреля в 00:10
dimagas1:
Парень сотри этот бред)))
Xaxaxa. Просто нет слово. 😂
Non-sense
Non-sense
11 апреля в 00:04
Ахахаха, хорошая попытка от глорика каталонцев. Как же сладко читать эти "фундаментальные выводы" после 3:0 от Ромы :)
onered
onered
10 апреля в 23:54
"Сегодня Баоса оформит выход в полуфинал ЛЧ"... Да это ж праздник какой нам подарила Ромка!!! Автор, тебе там как после такой статьи? Прогнозы - вещь неблагодарная...
dimagas1
dimagas1 ответил Crooclin
10 апреля в 23:52
Crooclin:
Шоб в полуфинале Барсе досталась Бавария, а Реалу досталось бы мега-противостояние с Ливерпулем
Да-да,сходи поплач)))
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