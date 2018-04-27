«Тренеришка аут». Эмери покидает Париж

Унаи Эмери объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. «Соккер.ру» подводит итоги работы испанского специалиста в ПСЖ и комментирует его скорую отставку.

Задачи, стоявшие перед Эмери, и их выполнение

Задача 1: оставаться безусловным гегемоном Лиги 1.

Доминирование ПСЖ во Франции началось в сезоне 2012/2013 – первый трофей в серии был завоеван под руководством Карло Анчелотти, затем пришедший ему на смену Лоран Блан выиграл еще три чемпионата.

Выполнение: Эмери выиграл чемпионский титул только в одном из двух своих сезонов в ПСЖ.

В своем дебютном сезоне у руля «Пари Сен-Жермен» Унаи не сумел привести свою команду к первому месту. Беспрерывная чемпионская серия оборвалась на отметке в четыре сезона, пятый титул в XXI веке был добыт через год, с паузой на триумф «Монако». Напоследок Эмери все же стал чемпионом Франции – это вообще первый такой титул в его тренерской карьере, до этого выигрывал только кубки. Таким образом, эту задачу Унаи выполнил только на 50%, выиграв Лигу 1 лишь раз с двух попыток. Что касается других внутренних трофеев, то Эмери выиграл их минимум по разу (Кубок, Суперкубок, Кубок Лиги). Еще одним Кубком Франции может обзавестись перед уходом, на 8 мая запланирован финал, в котором ПСЖ сразится с клубом «Ле-Эрбье» из Лиги 3. Отличный шанс для Унаи оформить «золотой дубль» перед уходом.

Задача 2: войти в число сильнейших команд Европы (как минимум, полуфинал ЛЧ)

При Лоране Блане для ПСЖ камнем преткновения становилась четвертьфинальная стадия в Лиге чемпионов, президенту парижского клуба хотелось большего, и Унаи Эмери, заработавший себе репутацию именно в качестве кубкового тренера – он трижды подряд выигрывал Лигу Европы с «Севильей», приглашался в «Пари Сен-Жермен» с надеждой на преображение команды в Лиге чемпионов. Целью была если не победа, то хотя бы стабильная прописка в четверке сильнейших команд Старого Света.

Выполнение: если на смене Лорана Блана «Пари Сен-Жермен» научился обыгрывать «Челси», иногда даже героическими усилиями, и пробивался в четвертьфинал, то Эмери ни разу не смог преодолеть первый раунд плей-офф, 1/8 финала. Безусловно, можно кинуть косой взгляд в сторону госпожи Удачи – дважды ПСЖ сразу после выхода из группы нарывался на испанских «потрошителей», «Барселону» и «Реал». Это фактор, но, с другой стороны, факт остается фактом: два вылета в 1/8 в двух кампаниях, причем в нынешний сезон парижане вошли с Неймаром, в распоряжении Эмери оказался один из лучших составов в мире, а в паре с «Реалом» ПСЖ даже называли фаворитом. Но все равно не судьба. То есть оправдания найти, конечно же, можно, только нужно ли? Унаи не выполнил стоявшую перед ним задачу.

Задача 3: стать лицом большого проекта со звёздными игроками

Несмотря на провал в прошлом сезоне – а второе место в Лиге 1 и вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов действительно стали провалом, руководство ПСЖ не стало менять Эмери после выхода на новую орбиту – покупок Неймара и Мбаппе за баснословные деньги. Унаи должен был стать первым лицом парижского проекта и «межзвездным» человеком, объединяющим амбициозных спортсменов, внутри команды.

Выполнение: Эмери, как выясняется, не обладает достаточной харизмой, влиянием и авторитетом, чтобы быть кем-то большим, чем въедливый и дотошный главный тренер. Говоря прямо, у Унаи часто возникают проблемы с поддержанием отношений в команде, он терял коммуникацию с футболистами и в «Валенсии», и в «Спартаке». Если руководство дает ему твердую опору, то это не страшно – в той же «Севилье» был лидер в лице спортивного директора Мончи, но в Париже именно главный тренер должен был стать авторитетом для звездных игроков во главе с Неймаром. Эмери не смог разобраться в хитросплетениях отношений, та же ситуация с пенальти между бразильцем и Кавани была разрешена странным образом, другим решениям Унаи тоже не хватало твердости. Думаю, по чисто тренерским качествам баск удовлетворял ПСЖ и мог бы получить второй шанс, будь у него в придачу к техническим талантам и творческому мышлению большой вес в команде среди игроков.

Поворотный момент в парижской карьере Эмери. Камбэк «Барселоны»

И все-таки в футболе далеко не уедешь без удачи, а Эмери точно не стал счастливчиком в Париже. Один эпизод имеет огромное влияние на оценку его деятельности во Франции, сложись он по-другому – весь роман с ПСЖ мог пойти по другому пути. В плей-офф прошлогодней Лиги чемпионов команда Эмери сначала обыграла со счетом 4:0 «Барселону», а потом позволила каталонцам выиграть 6:1 на «Камп Ноу» и сотворить один из величайших камбэков в истории футбола. На самом деле, «Барселона» та ремонтада ничего не дала, а вот ПСЖ она прибила, похоже, на все время правления Эмери, сформировала внутренние комплексы.

Что дальше?

Дальше ПСЖ постарается удержать Неймара, сохранить текущий состав в целом и пригласит тренера, который сможет, наконец, дать результат, удовлетворяющий амбиции владельцев. Говорят, что Томас Тухель одной ногой уже в Париже, но ведь немецкий «Патологоанатом» является разве что более колючей и упрямой копией Эмери – это тоже человек футбола, а не фасад для большого клуба. Хотя, есть план, согласно которому Тухель будет тренировать, а спортивным директором станет Арсен Венгер – вот это действительно первое лицо. Или, может быть, все еще переиграют, и сам Венгер возглавит команду? Это интересно, ведь у ПСЖ по-прежнему мощнейший состав с Неймаром, Мбаппе и Кавани. Эта команда может пошуметь в следующем сезоне, если угадать с пастухом.