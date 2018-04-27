  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Лига Европы
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.053.71.85
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

«Тренеришка аут». Эмери покидает Париж

сегодня, 16:55
«Тренеришка аут». Эмери покидает Париж

Унаи Эмери объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. «Соккер.ру» подводит итоги работы испанского специалиста в ПСЖ и комментирует его скорую отставку.

Задачи, стоявшие перед Эмери, и их выполнение

Задача 1: оставаться безусловным гегемоном Лиги 1.

Доминирование ПСЖ во Франции началось в сезоне 2012/2013 – первый трофей в серии был завоеван под руководством Карло Анчелотти, затем пришедший ему на смену Лоран Блан выиграл еще три чемпионата.

Выполнение: Эмери выиграл чемпионский титул только в одном из двух своих сезонов в ПСЖ.

В своем дебютном сезоне у руля «Пари Сен-Жермен» Унаи не сумел привести свою команду к первому месту. Беспрерывная чемпионская серия оборвалась на отметке в четыре сезона, пятый титул в XXI веке был добыт через год, с паузой на триумф «Монако». Напоследок Эмери все же стал чемпионом Франции – это вообще первый такой титул в его тренерской карьере, до этого выигрывал только кубки. Таким образом, эту задачу Унаи выполнил только на 50%, выиграв Лигу 1 лишь раз с двух попыток. Что касается других внутренних трофеев, то Эмери выиграл их минимум по разу (Кубок, Суперкубок, Кубок Лиги). Еще одним Кубком Франции может обзавестись перед уходом, на 8 мая запланирован финал, в котором ПСЖ сразится с клубом «Ле-Эрбье» из Лиги 3. Отличный шанс для Унаи оформить «золотой дубль» перед уходом.

Задача 2: войти в число сильнейших команд Европы (как минимум, полуфинал ЛЧ)

При Лоране Блане для ПСЖ камнем преткновения становилась четвертьфинальная стадия в Лиге чемпионов, президенту парижского клуба хотелось большего, и Унаи Эмери, заработавший себе репутацию именно в качестве кубкового тренера – он трижды подряд выигрывал Лигу Европы с «Севильей», приглашался в «Пари Сен-Жермен» с надеждой на преображение команды в Лиге чемпионов. Целью была если не победа, то хотя бы стабильная прописка в четверке сильнейших команд Старого Света.

Выполнение: если на смене Лорана Блана «Пари Сен-Жермен» научился обыгрывать «Челси», иногда даже героическими усилиями, и пробивался в четвертьфинал, то Эмери ни разу не смог преодолеть первый раунд плей-офф, 1/8 финала. Безусловно, можно кинуть косой взгляд в сторону госпожи Удачи – дважды ПСЖ сразу после выхода из группы нарывался на испанских «потрошителей», «Барселону» и «Реал». Это фактор, но, с другой стороны, факт остается фактом: два вылета в 1/8 в двух кампаниях, причем в нынешний сезон парижане вошли с Неймаром, в распоряжении Эмери оказался один из лучших составов в мире, а в паре с «Реалом» ПСЖ даже называли фаворитом. Но все равно не судьба. То есть оправдания найти, конечно же, можно, только нужно ли? Унаи не выполнил стоявшую перед ним задачу.

Задача 3: стать лицом большого проекта со звёздными игроками

Несмотря на провал в прошлом сезоне – а второе место в Лиге 1 и вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов действительно стали провалом, руководство ПСЖ не стало менять Эмери после выхода на новую орбиту – покупок Неймара и Мбаппе за баснословные деньги. Унаи должен был стать первым лицом парижского проекта и «межзвездным» человеком, объединяющим амбициозных спортсменов, внутри команды.

Выполнение: Эмери, как выясняется, не обладает достаточной харизмой, влиянием и авторитетом, чтобы быть кем-то большим, чем въедливый и дотошный главный тренер. Говоря прямо, у Унаи часто возникают проблемы с поддержанием отношений в команде, он терял коммуникацию с футболистами и в «Валенсии», и в «Спартаке». Если руководство дает ему твердую опору, то это не страшно – в той же «Севилье» был лидер в лице спортивного директора Мончи, но в Париже именно главный тренер должен был стать авторитетом для звездных игроков во главе с Неймаром. Эмери не смог разобраться в хитросплетениях отношений, та же ситуация с пенальти между бразильцем и Кавани была разрешена странным образом, другим решениям Унаи тоже не хватало твердости. Думаю, по чисто тренерским качествам баск удовлетворял ПСЖ и мог бы получить второй шанс, будь у него в придачу к техническим талантам и творческому мышлению большой вес в команде среди игроков. 

Поворотный момент в парижской карьере Эмери. Камбэк «Барселоны»

И все-таки в футболе далеко не уедешь без удачи, а Эмери точно не стал счастливчиком в Париже. Один эпизод имеет огромное влияние на оценку его деятельности во Франции, сложись он по-другому – весь роман с ПСЖ мог пойти по другому пути. В плей-офф прошлогодней Лиги чемпионов команда Эмери сначала обыграла со счетом 4:0 «Барселону», а потом позволила каталонцам выиграть 6:1 на «Камп Ноу» и сотворить один из величайших камбэков в истории футбола. На самом деле, «Барселона» та ремонтада ничего не дала, а вот ПСЖ она прибила, похоже, на все время правления Эмери, сформировала внутренние комплексы.

Что дальше?

Дальше ПСЖ постарается удержать Неймара, сохранить текущий состав в целом и пригласит тренера, который сможет, наконец, дать результат, удовлетворяющий амбиции владельцев. Говорят, что Томас Тухель одной ногой уже в Париже,  но ведь немецкий «Патологоанатом» является разве что более колючей и упрямой копией Эмери – это тоже человек футбола, а не фасад для большого клуба. Хотя, есть план, согласно которому Тухель будет тренировать, а спортивным директором станет Арсен Венгер – вот это действительно первое лицо. Или, может быть, все еще переиграют, и сам Венгер возглавит команду? Это интересно, ведь у ПСЖ по-прежнему мощнейший состав с Неймаром, Мбаппе и Кавани. Эта команда может пошуметь в следующем сезоне, если угадать с пастухом. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Эллардайс останется в «Эвертоне» на следующий сезон
Сегодня, 15:58 0
Эмери сообщил, что покинет ПСЖ летом
Сегодня, 14:46 23
Обоснованные сомнения. Вальверде в «Барселоне»
Сегодня, 12:40Артем Славнов в блоге Тренерская доля7
«Лестер» может уволить Пюэля
Сегодня, 11:56 6
Диего Симеоне – идеальный тренер для «Арсенала»
Вчера, 16:30Александр Чистяков в блоге Тренерская доля12
Луи ван Гал объявил о возвращении на тренерскую должность
Вчера, 15:16 27
Обсудить
Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 17:34
Опять эти байки про супер липовый камбэк....
Литейный 4
Литейный 4 ответил saha100
сегодня в 17:30
saha100:
Тренер выигравший 3 овночашки уефа не может быть тренеришкой
Каррера не выигравший вообще ничего, кроме Кубка Соли не может называться даже тренеришкой. Гыгыгы
saha100
saha100
сегодня в 17:21
Тренер выигравший 3 овночашки уефа не может быть тренеришкой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100