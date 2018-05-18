Непростой выбор Буффона

Буффон объявил о своем уходе. Но намекнул, что это может быть не уход из футбола вообще. «Соккер.ру» вместе с Джанлуиджи думает, стоит ли ему вешать бутсы на гвоздь.

Буффон на трогательной пресс-конференции, посвященной уходу из «Ювентуса», честно признался, что еще пару недель назад был уверен, что это прощание для него с карьерой футболиста вообще. Но ушлые клубы в отчаянии, зная о намерениях голкипера, подумали, а почему бы не испытать удачу и не сделать ему предложение. И это заставило Буффона задуматься. Но стоит ли все же ему завершить карьеру сейчас или принять одно из тех самых предложений?

За завершение. Нужно уйти на красивой ноте

Согласитесь, все красиво. Пресс-конференция, прощание с игрой, масса эмоций – отличное прощание организовано. Зачем портить эту эффектную точку, оставляя недосказанность? К тому же Буффон завершит карьеру на красивой ноте. Да, не на чемпионате мира, как он этого хотел сам, но в статусе величайшего вратаря «Ювентуса», который в Серии А последних лет задоминировал всех. Это уход по-чемпионски.

Против завершения. Нужно попробовать что-то новое

Но нельзя не согласиться и с тем, что каждому футболисту хочется порой сменить обстановку. Все очень уважают и любят тех, кто почти всю карьеру проводит в одной команде, становясь ее легендой, неотъемлемой частью. Но наверняка каждый игрок однажды хочет попробовать что-то новое, дать себе новый вызов, сменить обстановку и попробовать, какова на вкус английская Премьер-Лига легендарная. Ведь карьера футболиста относительно коротка, попробовать многое не получится, а когда есть шанс напоследок все же ощутить себя в новой обстановке, нужно им пользоваться.

За завершение. Сложно будет найти мотивацию

Но есть другая сторона медали, когда мы говорим про «напоследок». И сам Буффон отмечал, что будет взвешивать именно этот параметр, раздумывая над предложениями. Это мотивация. Когда тебе уже 40 лет, ты живая легенда, ты выиграл очень многое, весьма тяжело заставить себя пахать как в молодости, когда ты голоден до трофеев и видишь перед собой еще безграничную карьеру. Нужно находить в себе внутренний огонь, энергию, чтобы не понижать планку по отношению к себе же самому, а она у Буффона очень высока.

Против завершения. Есть шанс выиграть новый трофей

Буффон на самом деле выиграл многое, но с «Ювентусом». Если предложения действительно от весьма сильных команд, то у него есть возможность в конце карьеры урвать еще трофей-другой, причем довольно престижный, из той же Англии, например. Или из Франции, если верить слухам про интерес ПСЖ. Наверняка Буффон будет выбирать предложение, которое даст ему такую возможность. Ведь как иначе найти ту самую мотивацию человеку, который привык бороться за чемпионство.

За завершение. Адаптироваться в возрасте к новой стране сложнее

Не совсем про мотивацию, но тоже подобной природы сомнения. Все-таки 40-летнему футболисту, пусть и большому профессионалу, привыкшему к одним условиям на протяжении всей карьеры, будет очень тяжело перестраиваться в физическом и тактическом плане под другие требования, другие нормы, другой стиль. Придется выигрывать конкуренцию заново у своего более молодого оппонента, осознавать, что после долгих лет в знакомой обстановке для тебя тут все совершенно по-новому и смотрят на тебя не как на безусловную икону клуба.

Против завершения. Пока легенда в форме, она должна играть

Кстати, за последние годы как часто вы ловили себя на том, что Буффон уже не тот, что возраст дает о себе знать, что он откровенно сдал? Вряд ли часто. И то – придирались, наверное. Джанлуиджи в свои сорок лет даст фору любому молодчику со стремительной реакцией. Колоссальный опыт позволяет ему компенсировать возможную утрату резкости, так что ее не ощущаешь. Да и физическая форма Буффона на высоте. Не зря же в Италии играл, где обитают самые большие футбольные долгожители. И если уж полевые игроки позволяют себе до 40 спокойно порой гонять мяч, то для вратаря уровня и состояния Буффона это не должно стать проблемой вообще.

За завершение. Лучше остаться в «Ювентусе» на административной должности

В «Ювентусе» дали понять, что у Буффона на столе есть отличное предложение от самого клуба. И это выглядит очень логичным, очень правильным. Когда легенда клуба после завершения карьеры остается в нем и исполняет тренерскую или административную роль, параллельно осваивая науку менеджера или тренера. Такая карьерная линия кажется весьма стройной и гладкой. А если Буффон выдернется из этой обстановки, все же решит уехать, то уже после окончательного завершения карьеры будет не так просто вернуться в «Ювентус». Конечно, все двери для него открыты, но все же смена обстановки, метание туда-сюда, это может сбить карьеру с ритма.

Против завершения. Интересы болельщиков

Наконец, стоит упомянуть довольно эгоистичный для фанатов аргумент. Для многих молодых болельщиков футбол невозможно в принципе представить без Буффона. Кажется порой, что Буффон существовал всегда, и всегда он был на виду, всегда он был символом крутого вратаря, огромного профессионала, всегда можно найти матч с ним, чтобы посмотреть в ближайшее время. И сложно представить, что уже со следующего сезона мы рискуем не увидеть в воротах игру этого выдающегося легендарного бойца. Люди, украшающие футбол, должны играть и играть, чтобы у поклонников этого вида спорта было еще больше поводов его любить.

Плачьте! Буффон уходит из «Ювентуса»