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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
17:00 сегодня Логотип УругвайУругвай -:- Логотип РоссияРоссия2.843.082.79
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Сомневались в «Реале»? «Сливочные» и на чемпионате мира – лучшие! 

вчера, 13:00
Сомневались в «Реале»? «Сливочные» и на чемпионате мира – лучшие! 

«Соккер.ру» подводит промежуточные итоги выступления известных клубов на чемпионате мира, пусть их игроки выступают за разные сборные. «Реал» - вне конкуренции!

«Манчестер Сити»: 16 футболистов и 1 гол

От «Ман Сити» на ЧМ-2018 приехала самая внушительная делегация, но количество еще не значит качество, ведь из шестнадцати человек железными игроками основы в своих сборных является только половина из них, даже Венсан Компани пока не проходит в стартовый состав сборной Бельгии. Совместными усилиями эти ребята отважились забить только один мяч: Серхио Агуэро открыл счет в матче Аргентина – Исландия, но это взятие ворот не стало победным для «альбиселесте». Впрочем, у футболистов «Манчестер Сити» еще будет возможность исправиться и зажечь, ведь все они собираются выступить в плей-офф чемпионата мира, даже аргентинцы Агуэро и Отаменди, над которыми уже был занесен топор.

«Ювентус»: 11 футболистов и 0 голов

Не самый удачный турнир для представителей «Ювентуса». Пока можно порадоваться разве что за Марио Манджукича, который сам не забивал, но активное участие в голах и победах Хорватии принимал. Дуглас Коста помог Бразилии разогнаться в игре с Коста-Рикой и ассистировал Неймару, а вот Игуаин с Дибалой даже в основу сборной Аргентины не проходят. Бенатиа уже вылетел, Щесны грубо ошибся, Хедира потерял место в старте после первого матча, Куадрадо был заменен по ходу первого тайма. Вся надежда на Марио!

«Бавария»: 11 футболистов и 0 голов

Не лучшим образом складывается турнир и для представителей немецкого гегемона. Здесь в основном игроки сборной Германии, которая смогла одержать победу только со второй попытки, да и то баварец Боатенг усложнил эту задачу, вытаскивали необходимый результат ребята из других клубов. Алькантара не в основе Испании, а Левандовски и Хамес проиграли свои первые матчи, сегодня они сразятся друг с другом. Оба вряд ли окажутся в плей-офф. 

«Ливерпуль»: 8 футболистов и 1 гол

Финалисты Лиги чемпионов на мировом съезде в составах национальных команд пока ни о чем. Салаху, Мане и Фирмино нужно быть вместе, чтобы поставить голы на поток. А так Роберто начинает матчи сборной Бразилии на скамейке – в основе Жезус, Мане выиграл с Сенегалом, но на протяжении большей части матча терялся, а Салах не успел набрать форму после травмы, как его Египет уже вылетел. Мо только и смог отметиться голом престижа с пенальти в матче с Россией.

«Арсенал»: 7 футболистов и 1 гол

Из семерки футболистов «Арсенала» только пятеро могут похвастаться местом в стартовом составе своих команд, а один из них – Мохамед Эль-Ненни, уже может прощаться с мундиалем, в плей-офф его команды не будет. К Озилу пока тоже есть вопросы – обычное дело, а единственный мяч за «канониров» на чемпионате мира забил Гранит Джака, правда, празднуя, показал не пушки, а орла с албанского флага. Ну, бывает. 

«Челси»: 12 футболистов и 2 гола

«Челси» провел неубедительный сезон, но высоки шансы, что игрок «синих» станет чемпионом. Лондонцы разослали своих агентов в сборные Бразилии, Испании, Германии, Англии, Франции, Аргентины и Бельгии. Именно бельгиец Азар пока и забил два мяча «Челси» на ЧМ-2018, оба – в ворота Туниса.

ПСЖ: 12 футболистов и 2 гола

Дюжина игроков с парижской пропиской выступают на чемпионате мира. Двоим уже удалось отметиться забитыми мячами. Неймар и Мбаппе, которого хотят разорвать на куски английские клубы, поддразнивают Кавани. Эдинсон очень хотел забить в ворота Саудовской Аравии, но у него не получилось, уругваец пока без голов. 

«Боруссия Дортмунд»: 7 футболистов и 3 гола

Достаточно эффективно действуют игроки дортмундской «Боруссии», их мало, но они в желто-черную полоску. Кагава реализовал пенальти в матче с Колумбией, Батшуайи после десятка упущенных моментов все-таки забил Тунису, а Марко Ройс был признан лучшим игроком яркого матча Германия – Швеция, где он сначала забил коленом, а потом поучаствовал в победном шедевре Тони Крооса. 

«Тоттенхэм»: 12 футболистов и 4 гола

У Сона получилось забить за сборную Кореи в ворота Мексики в концовке матча. Харри Кейн и Кристиан Эриксен также успели отметиться важными для своих команд голами. Датчанин огорчил австралийцев, а форвард-ураган отметился дублем в матче с Тунисом, причем вырвал победу для англичан в самой концовке. Сегодня у Харри матч против Панамы, и ему вполне по силам догнать Лукаку и Роналду.

«Манчестер Юнайтед»: 11 футболистов и 4 (+1) гола

«Красные дьяволы» пока выезжают на результативности Ромелу Лукаку, который благодаря дублям в ворота Панамы и Туниса на пару с Криштиану Роналду возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата мира. Еще один гол можно приписать МЮ из матча Франция – Австралия. Победное взятие ворот «Соккеруз» состоялось при непосредственном участии Поля Погба, хотя формально это автогол.

«Барселона»: 14 футболистов и 4 гола

0 голов на счету того, от кого больше всего ждали. Лионель Месси пока не забивал на этом чемпионате мира. Но знамя «Барселоны» гордо несут другие: например, Филиппе Коутиньо отметился голами в каждом из двух матчей, Луис Суарес принес победу Уругваю, а Иван Ракитич установил окончательный разгромный счет в поединке с Аргентиной. 

«Атлетико»: 9 футболистов и 5 голов

Футболисты, выступающие в Мадриде, отлично чувствуют себя на чемпионате мира. Диего Симеоне уже отпраздновал пять голов своих подопечных: трижды отличился Диего Коста (дубль в матче с Португалией и победный гол в ворота Ирана), Антуан Гризманн реализовал пенальти в поединке с Австралией, а мяч Хосе Хименеса на последних минутах позволил Уругваю вырвать победу у Египта.

«Реал»: 15 футболистов и 8 голов

Короли Европы вне конкуренции на мировом первенстве среди сборных. Флорентино Перес уверен, что хочет серьезно обновлять состав летом? Игроки «Реала» - настоящие машины. У них за плечами три трудных сезона с выходами в финалы Лиги чемпионов и последующими победами, но это не мешает им зажигать на чемпионате мира. Половину из восьми голов забил Роналду, как и положено, еще парочку добавил Лука Модрич, по «банке» положили Тони Кроос и неожиданно Начо. Забили четыре футболиста, а ведь еще без голов, но важные роли в своих национальных командах играют Иско, Марсело, Каземиро, Рамос. Есть все шансы на новые успехи. «Реал» и здесь чемпион. 

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:24
Автор, ты бы правильную статистику выдавал раз взялся за такое дело, да и математику неплохо бы знать. На данный момент лучший результат у Атлетико 0.55 гола на игрока у Реала 0.53 гола на игрока.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:19
Vеnom
речь идет про реал а не про мадрид не подмазывайся к Атлетико..
D.vil
D.vil
вчера в 23:40
Удачно выступают, не поспоришь!)
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 19:59
Однозначно Перес купил игроков соперника,чтобы игроки Реала стали стоить еще больше.Перес также купил сб. России и уругвая, чтобы те выкинули салаха из турнира и приблизить зм Роналду, как и купил сб. хорватии и Исландии, стобы первые раскатали команду Месси, а вторые встали костьми на поле.Нет предела коварству Переса и мадридского обкома!!!!.
Каa
Каa ответил cevin cigan
вчера в 19:48
Лучшему клубу планеты нет надобности постоянно симулировать и пытаться путем обмана соперника решить какие-то задачи. Это как раз говорит о том, что клуб заочно осознает свою слабость перед оппонентом в рамках правил. Всё от духа лузеров.
FakeIt
FakeIt
вчера в 17:14
Автор, спасибо! Просто кажется, что гол Сона будет единственным от Южной Кореи на этом ЧМ.
Kashaev Kamil
Kashaev Kamil ответил cevin cigan
вчера в 16:17
Ахах
cevin cigan
cevin cigan ответил Ruslik1982
вчера в 16:05
Ruslik1982:
говорю как барсук, с цифрами не поспоришь, последние 3 года Реал - лучшие, а Роналду - тащер
"..говорю как барсук".....ты не барсук-ты красавчик!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 15:03
говорю как барсук, с цифрами не поспоришь, последние 3 года Реал - лучшие, а Роналду - тащер
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил -Inquisitor-
вчера в 15:03
-Inquisitor-:
В Ла-Лиге и Кубке Короля отдыхали с января. В ЛЧ половину матчей вытащили судьи. Неудивительно, что на ЧМ сливочные девицы приехали наиболее отдохнувшими...
Забыл, как вы позорно взяли этот кубок? Судья вытащил вас в матче с Эспаньоль, не назначив 100% пенальти в ворота барсуков, который выводил Эспаньоль в следующий этап кубка!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:55
И один из голов барсук, тоже игро Реала сделал (Ковачич), отдав пас на Ракитича, откуда сам мог пробить!
eleven LC
eleven LC ответил -Inquisitor-
вчера в 14:40
Самые вершки хватаешь!
Я тоже могу сказать про барсу что они стали чемпионами фактически в декабре,а из лиги чемпионов её выкинули как обычно в начале апреля,так что у них было естевственно меньше игр,так что игроки Реала просто лучше играют на больших турнирах,что лига чемпионов,что чм 2018!
А остальное отмазки,ты же понимаешь это,хотя и не признаешь,но это не важно,как и ты!
Папе привет!
bublikyo
bublikyo ответил AmIIIeR89
вчера в 14:28
AmIIIeR89:
Начо, на мой взгляд, пока положил самый красивый гол этого ЧМ
У Коутиньо тоже неплохой гол вышел
cevin cigan
cevin cigan ответил Kashaev Kamil
вчера в 14:27
Kashaev Kamil:
Главное, что такой резонанс. Значит все делают правильно
Нет,надо попу рвать в Кубке Короля,с Леганесами и всякими Левантами,чтобы вылетать из ЛЧ и становится посмешищами на ЧМ!
zayrchik
zayrchik ответил -Inquisitor-
вчера в 14:24
-Inquisitor-:
В Ла-Лиге и Кубке Короля отдыхали с января. В ЛЧ половину матчей вытащили судьи. Неудивительно, что на ЧМ сливочные девицы приехали наиболее отдохнувшими...
съешь пожалуйста.
DXTK
DXTK
вчера в 14:06
Я понимаю за последнее время на соккере стало любимым занятием вылизывать сливочным, то самое место, которым Роналду обычно выпрашивает ЗМ, но хотя бы исправляли ошибки в данных текста.
Kashaev Kamil
Kashaev Kamil ответил -Inquisitor-
вчера в 14:01
Главное, что такой резонанс. Значит все делают правильно
DVL
DVL
вчера в 14:00
Диего Коста забил 2 гола португалии, не испании. И на счет Сона мимо
Gelious
Gelious ответил -Inquisitor-
вчера в 13:49
-Inquisitor-:
В Ла-Лиге и Кубке Короля отдыхали с января. В ЛЧ половину матчей вытащили судьи. Неудивительно, что на ЧМ сливочные девицы приехали наиболее отдохнувшими...
Что уж. Все матчи судьи вытащили. А без самого Кубка Испании расформировывать команды надо.
-Inquisitor-
-Inquisitor-
вчера в 13:48
В Ла-Лиге и Кубке Короля отдыхали с января. В ЛЧ половину матчей вытащили судьи. Неудивительно, что на ЧМ сливочные девицы приехали наиболее отдохнувшими...
FakeIt
FakeIt
вчера в 13:41
Son H.M забил против Мексики на 90 (+3) минуте. Исправьте, плизз!
Vеnom
Vеnom
вчера в 13:31
И ведь Коста и Гризманн тоже мадридцы))) Бомбануло у глоров барсы..))
Пулково-2
Пулково-2 ответил benderivan
вчера в 13:30
benderivan:
Но ведь Перес всё купил! Он даже ЧМ купил, чтобы игроки Реала забивали!
Что за бред?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 13:27
Начо, на мой взгляд, пока положил самый красивый гол этого ЧМ
benderivan
benderivan ответил cevin cigan
вчера в 13:18
cevin cigan:
И кто бы,что не говорил(особенно барсуки!)-это Реал детки! Лучший клуб планеты!!!
Но ведь Перес всё купил! Он даже ЧМ купил, чтобы игроки Реала забивали!
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 13:07
И кто бы,что не говорил(особенно барсуки!)-это Реал детки! Лучший клуб планеты!!!
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