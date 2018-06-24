Сомневались в «Реале»? «Сливочные» и на чемпионате мира – лучшие! 

«Соккер.ру» подводит промежуточные итоги выступления известных клубов на чемпионате мира, пусть их игроки выступают за разные сборные. «Реал» - вне конкуренции!

«Манчестер Сити»: 16 футболистов и 1 гол

От «Ман Сити» на ЧМ-2018 приехала самая внушительная делегация, но количество еще не значит качество, ведь из шестнадцати человек железными игроками основы в своих сборных является только половина из них, даже Венсан Компани пока не проходит в стартовый состав сборной Бельгии. Совместными усилиями эти ребята отважились забить только один мяч: Серхио Агуэро открыл счет в матче Аргентина – Исландия, но это взятие ворот не стало победным для «альбиселесте». Впрочем, у футболистов «Манчестер Сити» еще будет возможность исправиться и зажечь, ведь все они собираются выступить в плей-офф чемпионата мира, даже аргентинцы Агуэро и Отаменди, над которыми уже был занесен топор.

«Ювентус»: 11 футболистов и 0 голов

Не самый удачный турнир для представителей «Ювентуса». Пока можно порадоваться разве что за Марио Манджукича, который сам не забивал, но активное участие в голах и победах Хорватии принимал. Дуглас Коста помог Бразилии разогнаться в игре с Коста-Рикой и ассистировал Неймару, а вот Игуаин с Дибалой даже в основу сборной Аргентины не проходят. Бенатиа уже вылетел, Щесны грубо ошибся, Хедира потерял место в старте после первого матча, Куадрадо был заменен по ходу первого тайма. Вся надежда на Марио!

«Бавария»: 11 футболистов и 0 голов

Не лучшим образом складывается турнир и для представителей немецкого гегемона. Здесь в основном игроки сборной Германии, которая смогла одержать победу только со второй попытки, да и то баварец Боатенг усложнил эту задачу, вытаскивали необходимый результат ребята из других клубов. Алькантара не в основе Испании, а Левандовски и Хамес проиграли свои первые матчи, сегодня они сразятся друг с другом. Оба вряд ли окажутся в плей-офф.

«Ливерпуль»: 8 футболистов и 1 гол

Финалисты Лиги чемпионов на мировом съезде в составах национальных команд пока ни о чем. Салаху, Мане и Фирмино нужно быть вместе, чтобы поставить голы на поток. А так Роберто начинает матчи сборной Бразилии на скамейке – в основе Жезус, Мане выиграл с Сенегалом, но на протяжении большей части матча терялся, а Салах не успел набрать форму после травмы, как его Египет уже вылетел. Мо только и смог отметиться голом престижа с пенальти в матче с Россией.

«Арсенал»: 7 футболистов и 1 гол

Из семерки футболистов «Арсенала» только пятеро могут похвастаться местом в стартовом составе своих команд, а один из них – Мохамед Эль-Ненни, уже может прощаться с мундиалем, в плей-офф его команды не будет. К Озилу пока тоже есть вопросы – обычное дело, а единственный мяч за «канониров» на чемпионате мира забил Гранит Джака, правда, празднуя, показал не пушки, а орла с албанского флага. Ну, бывает.

«Челси»: 12 футболистов и 2 гола

«Челси» провел неубедительный сезон, но высоки шансы, что игрок «синих» станет чемпионом. Лондонцы разослали своих агентов в сборные Бразилии, Испании, Германии, Англии, Франции, Аргентины и Бельгии. Именно бельгиец Азар пока и забил два мяча «Челси» на ЧМ-2018, оба – в ворота Туниса.

ПСЖ: 12 футболистов и 2 гола

Дюжина игроков с парижской пропиской выступают на чемпионате мира. Двоим уже удалось отметиться забитыми мячами. Неймар и Мбаппе, которого хотят разорвать на куски английские клубы, поддразнивают Кавани. Эдинсон очень хотел забить в ворота Саудовской Аравии, но у него не получилось, уругваец пока без голов.

«Боруссия Дортмунд»: 7 футболистов и 3 гола

Достаточно эффективно действуют игроки дортмундской «Боруссии», их мало, но они в желто-черную полоску. Кагава реализовал пенальти в матче с Колумбией, Батшуайи после десятка упущенных моментов все-таки забил Тунису, а Марко Ройс был признан лучшим игроком яркого матча Германия – Швеция, где он сначала забил коленом, а потом поучаствовал в победном шедевре Тони Крооса.

«Тоттенхэм»: 12 футболистов и 4 гола

У Сона получилось забить за сборную Кореи в ворота Мексики в концовке матча. Харри Кейн и Кристиан Эриксен также успели отметиться важными для своих команд голами. Датчанин огорчил австралийцев, а форвард-ураган отметился дублем в матче с Тунисом, причем вырвал победу для англичан в самой концовке. Сегодня у Харри матч против Панамы, и ему вполне по силам догнать Лукаку и Роналду.

«Манчестер Юнайтед»: 11 футболистов и 4 (+1) гола

«Красные дьяволы» пока выезжают на результативности Ромелу Лукаку, который благодаря дублям в ворота Панамы и Туниса на пару с Криштиану Роналду возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата мира. Еще один гол можно приписать МЮ из матча Франция – Австралия. Победное взятие ворот «Соккеруз» состоялось при непосредственном участии Поля Погба, хотя формально это автогол.

«Барселона»: 14 футболистов и 4 гола

0 голов на счету того, от кого больше всего ждали. Лионель Месси пока не забивал на этом чемпионате мира. Но знамя «Барселоны» гордо несут другие: например, Филиппе Коутиньо отметился голами в каждом из двух матчей, Луис Суарес принес победу Уругваю, а Иван Ракитич установил окончательный разгромный счет в поединке с Аргентиной.

«Атлетико»: 9 футболистов и 5 голов

Футболисты, выступающие в Мадриде, отлично чувствуют себя на чемпионате мира. Диего Симеоне уже отпраздновал пять голов своих подопечных: трижды отличился Диего Коста (дубль в матче с Португалией и победный гол в ворота Ирана), Антуан Гризманн реализовал пенальти в поединке с Австралией, а мяч Хосе Хименеса на последних минутах позволил Уругваю вырвать победу у Египта.

«Реал»: 15 футболистов и 8 голов

Короли Европы вне конкуренции на мировом первенстве среди сборных. Флорентино Перес уверен, что хочет серьезно обновлять состав летом? Игроки «Реала» - настоящие машины. У них за плечами три трудных сезона с выходами в финалы Лиги чемпионов и последующими победами, но это не мешает им зажигать на чемпионате мира. Половину из восьми голов забил Роналду, как и положено, еще парочку добавил Лука Модрич, по «банке» положили Тони Кроос и неожиданно Начо. Забили четыре футболиста, а ведь еще без голов, но важные роли в своих национальных командах играют Иско, Марсело, Каземиро, Рамос. Есть все шансы на новые успехи. «Реал» и здесь чемпион.