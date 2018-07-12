Француз, бразилец и бельгиец – заменители Роналду

«Реал» готовит трансферную бомбу? Если нет – Перес совсем потерял хватку. «Соккер.ру» называет главных кандидатов на звание новичка мадридцев.

Совсем недавно все только и делали, что обсуждали возможную достойную замену Гарету Бэйлу в «Реале», ставя крест на будущем валлийца в Мадриде. А сегодня может получиться так, что Бэйл вообще станет главный креативно-атакующей силой «Реала» в будущем сезоне и замену приходится искать уже не ему, а Криштиану Роналду, чьи позиции в Мадриде казались незыблемыми. Хочется вспомнить самую клишированую фразу и всех интервью всех игроков, комментирующих трансферные слухи: «Это футбол. Здесь случается всякое». Случилось то, что казалось невероятным, и теперь «Реалу» просто необходимо приобретать звезду мирового масштаба, чтобы попытаться закрыть брешь в сердце. У прессы наготове, конечно, список возможных кандидатов на замену Роналду.

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Поговаривают, что 19-летний француз – главная цель «Реала» этим летом. Это и не должно удивлять. Мбаппе прогрессирует и идет к мировой славе просто семимильными шагами, по темпам опережая точно совершенно всех. Еще недавно это был перспективный молодой парень из «Монако», а сейчас это чуть ли не главная звезда чемпионата мира по футболу, один из ключевых бомбардиров ПСЖ с дорогущим составом, один из самых дорогих в истории футбола трансферов. Мбаппе способен стать одной из главных звезд и результативным игроком для «Реала» на долгие годы.

Однако главным препятствием станет то, что и ПСЖ в нем видит такой же потенциал. Парижане голодны до успехов, их цель – победа в Лиге чемпионов и в деньгах они никоим образом не нуждаются. Разве что миллионов 40-60 им нужно, чтобы не попасть под санкции УЕФА. Но для этого достаточно продать кого-то «помельче», а уж точно не Мбаппе. Поэтому Флорентино Пересу можно включать любые дипломатические каналы и способности, а заполучить Килиана будет крайне и крайне сложно. Если ПСЖ согласится продать Мбаппе, это будет признанием того, что грандиозный проект делался зря.

Неймар (ПСЖ)

О потенциальном переходе Неймара в «Реал» говорилось довольно давно, теперь же этот трансфер обрел настоящий смысл, а ломать голову о том, как уживутся в одной команде Роналду и Неймар, не нужно. Кое-кто даже предположил, что португалец ушел из «Реала» еще и потому, что узнал, будто мадридцы всерьез хотят купить Неймара и сделать на него ставку. Теперь хочешь – не хочешь, а придется приобретать кого-то подобного. Но и здесь «Реал» упрется в противодействие со стороны ПСЖ, который зря что ли 222 миллиона евро тратил на вызволение бразильца из «Барселоны». Парижане ни в какую не захотят расставаться с Неймаром, хотя это сопротивление будет чуть меньшим, чем в отношении Мбаппе.

Главным образом, из-за желания самого игрока. Все же Килиан мог оказаться в «Реале» еще прямиком из «Монако», но сам отказался от такого шанса в пользу переезда в более родной и близкий Париж. Вряд ли он взбрыкнет и будет требовать отпустить в Мадрид. А вот Неймар вполне способен на это, потому что в чемпионате Франции ранимую душу, ноги, плечи, щеки, спину, волосы (нужное подчеркнуть) Неймара многое не устраивает. И уровень чемпионата, и перспективы ПСЖ в Лиге чемпионов, и недоброе отношение со стороны болельщиков и футболистов других команд, которые лупят его по ногам в разы чаще, чем в Испании. Правда, поговаривают, что Неймар все же потерпит еще сезон, а потом с чистой душой будет проситься из ПСЖ. А «Реалу» звезда нужна прямо этим летом.

Эден Азар («Челси»)

И вот вполне подходящий вариант, о котором можно договориться. В «Челси» сейчас грядет большая перестройка в связи со скорым появлением Маурицио Сарри у руля команды. Очевидно, что этот итальянец видит игру лондонцев по-новому, он захочет многое поменять. Конечно, такой игрок, как Азар, в любой схеме и любому тренеру пригодился бы. Однако сам момент перестройки – самый удобный для того, чтобы что-то поменять и любому игроку «Челси». К тому же бельгиец давненько хотел в «Реал», а на «Стэмфорд Бридж» при всех своих талантах он уже может вскоре утратить мотивацию, выгореть без новых вызовов.

Вот как бился на чемпионате мира, подтверждая свой высокий класс и мастерство. В «Реале» он тоже может стать таким универсальным бойцом и главной атакующей звездой, может потянуть за собой команду и прекрасно влиться в ее структуру. К тому же «Челси» на данной стадии своей эволюции наверняка будет сговорчивее того же ПСЖ, хотя Азара называют третьим кандидатом как раз после двух представителей парижского клуба.

Харри Кейн («Тоттенхэм»)

От огорчения после чемпионата мира, где финал для сборной Англии был очень близок, но улизнул в последний момент с голом Манджукича, Кейн может психануть и пойти искать утешение в трансферных приключениях. И «Реалу» почет – купят одного из лучших бомбардиров современного мирового футбола, который и на чемпионате мира больше всех забивает, и в непростом чемпионате Англии стабильно закладывает десятки мячей в ворота соперников не первый год. Это – настоящая звезда, тот самый бомбардир, которого не хватало «Реалу» в последние годы, и роль которого приходилось выполнять не центрфорварду по сути Роналду.

Это смещение, кстати, даст больше игрового времени Асенсио, которому пора бы сделать новый шаг, а также окончательно посадит на скамейку Бензема, если вообще не приведет к его продаже, поскольку главного защитника в лице Зидана у Карима не осталось. В общем, покупкой Кейна «Реал» решит и имиджевые, и спортивные вопросы. Осталось только убедить самого Харри, который утверждает, что его все устраивает в «Тоттенхэме», что ему реально нужен этот трансфер. Да с руководством «шпор» договориться. Тут палка о двух концах. С одной стороны, босс «Тоттенхэма» Даниэль Леви таков, что готов продать что угодно и кому угодно – это не принципиально для данного дельца. С другой стороны, договориться с ним о выгодной цене точно не получится. Придется переплачивать. Поскольку все менеджеры клубов в один голос заявляют, что лучше выпить яду, чем торговаться с Леви.

Вот эта четверка фигурирует в данных всех СМИ, которые рассуждают о замене Роналду. Выглядит впечатляюще. Однако наверняка мадридцы не ограничатся одной покупкой звезды, поскольку затмить продажу такой легенды будет очень сложно. И наверняка на карандаше у Переса есть не самые очевидные для окружающих интересные варианты. Как те же Мертенс и Мане, например. В общем, за рынком этим летом следить интересно.