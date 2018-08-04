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Смолову пора в ЦСКА. Все варианты для Федора

вчера, 15:04

«Соккер.ру» понимает, какая сейчас репутация у Смолова среди футбольных болельщиков. Но посмотрите на него как на форварда – результативнее в России нет.

Вариант 1. Остаться в «Краснодаре»

Не будьте наивными, даже когда Федора хвалили, он был ровно таким, как сейчас. Не исключено, что превышал скорость раньше и мог участвовать в ночных гонках не один раз. Просто раньше не разбивал авто. Также Смолов всегда дружил с барышнями, которые любят светскую жизнь и знают дорогу к хирургам. Не тихий семейный парень с детками и пекинесами, как Иньеста. Нападающий, даже когда начал пахать за «Урал» и «Краснодар», доказав, что знает путь к чужим воротам, был ровно таким, как сейчас.

Форма меняется, наполнение остается. Не придумывайте личную деградацию, где ее нет. Но пора осознать, что Смолов пересидел в «Краснодаре». Последний сезон отличался от первых, разговоры об АПЛ и других западных лигах мелькали, но конкретики не хватало. В результате Смолов сильнее дрался за сборную – на этапе подготовки на его счету половина от скудного количества голов команды Черчесова, чем за «Краснодар» Шалимова. Все это вылилось в скомканный сезон, а завершилось на ЧМ-18 провальным выступлением задолго до пенальти Субашичу.

Но есть проблема. «Быки» не искали центрального нападающего, а Смолов – капитан команды после ухода Гранквиста. Возможно, изнутри клуба кажется, что Федора можно не продавать и принесет много пользы. Впрочем, слухи о расставании за 10 млн евро появились неслучайно – Галицкому важна репутация «горожан», и когда Мамаев ее подмочил – оказался в дубле.

Вероятность остаться: высокая. Смолову не искали замену, и спрос на Федора заметно упал. Да и зачем «Краснодару» усиливать конкурентов? Правда, не факт, что в таком случае клуб и игрока ждет успех…

Вариант 2. Стать экспонатом «Зенита»

Вряд ли в Санкт-Петербурге собрались безумцы после смены менеджеров, так что Смолова в «Зените» быть не должно. Слуцкий уже собирал трио Кокорин – Смолов – Дзюба на поле, и вы знаете, как бурно в Уэльсе праздновали их общий провал. С другой стороны, Кокорин 20 лет занимается футболом и от силы 12 месяцев играл в него качественно – немножко в «Динамо» в юности и пару месяцев за «Зенит».

Дзюбе немало лет, и такой форвард не вписывается в тренерскую модель Семака. Если Черчесов придумал для Артема роль – бойца и мотиватора, то в «Зените», где еще Луческу делал Артема капитаном, такой трюк не работал. Форвард не молодой, у него нет идеальной поддержки – «Енисею» забил первым и последним ударом за весь матч против новичка из ФНЛ, так что «Зениту», как ни странно, может понадобиться форвард. Но вряд ли Смолов.

Вероятность трансфера: низкая. Зачем такой переход «Зениту» и Федору? Динамовец Смолов, может, не фанат этого клуба, неслучайно после волны новостей о переезде в Санкт-Петербург цитировал панч про «лучше я сдохну ноунеймом…»

Вариант 3. Разнообразить «Спартак»

Если в «Спартаке» не оценивали возможность подписать Смолова, имея Зе Луиша и Луса Адриано – не всегда стабильных и необязательно результативных ребят, еще и без нужных лимиту паспортов, то Каррера может смело просить Федуна присмотреться к директорам клуба – они не на своих местах. «Спартак» приценивался, но затем владелец заладил о кадровом переборе.

Покупка третьего форварда, когда трансфер Ташаева намекает на тройку в атаке, где два места заняты, будет выбиваться из логики поведения «Спартака». Кроме того, Федун обвиняет Федора в вылете сборной, как самый злой болельщик в комментариях – назвал его «паненку» издевательством над партнерами. А самого Смолова – главным разочарованием ЧМ-18. Даже если Каррера смотрит на форварда иначе, Федуна не переубедить.

Вероятность трансфера: низкая. В «Спартаке» за Педро Рошу заплатили больше 10 миллионов, но за Смолова столько не отдадут.

Вариант 4. Пойти в «Локомотив»

Пожалуй, именно чемпионский клуб можно назвать первым, кого логично связывали с фамилией Смолова. Федору было бы выгодно оказаться в команде, где Эдер не блещет результативностью, когда оказывается в старте, а Фарфан может играть на фланге. Разговоры о других кандидатах отвлекают от темы Смолова в «Локомотиве». Говорят о Бакке, хотя там есть конкуренты в борьбе. Упоминают Эмболо – хотя речь о талантливом, но не готовом много забивать форварде.

В «Локомотиве», как знаете, не Семин выбирает игроков – Юрий Павлович даже по старой привычке не смог выучить, как зовут Гжегоша Крыховяка. Но как раз тренер может настаивать, чтобы привезли не молодого швейцарца за большие деньги, а Смолова за немалые. Во-первых, в РПЛ Федор результативен, и даже в первом туре с «Рубином» у него гол и крутой пас, правда, на Азмуна. Во-вторых, Семин обожает работу с трудными подростками. В-третьих, у «Локомотива» много иностранцев и не помешает лимитный парень для основы.

Вероятность трансфера: средняя. Переход возможен, если с Эмболо не выгорит, а Геркус умудрится сбить цену трансфера Смолова до 8 млн евро.

Вариант 4. Заметно усилить ЦСКА

Команда, где Смолов нужен как игрок. У ЦСКА форвард Чалов не человек острия, отсюда и интерес к Джорджевичу из «Зенита». И даже летние новости, что попробуют перехватить Мусу у клубов из арабских стран. Но Ахмед не вернулся, «армейцы» потеряли многих игроков основы, заработали денег на продаже Головина и могут себе позволить покупку Смолова, не только возвращение Натхо.  

Зная «армейцев», можно предположить, что изначально оба попробуют взять Федора в аренду с правом выкупа, но здесь есть еще и загвоздка со стороны нападающего. А где гарантии, что новый ЦСКА будет выше в таблице в ближайшие годы, чем «Краснодар»? Вот и получается, что отдавать 10 млн евро за российского нападающего, тем более в непонятном состоянии, не в стиле московского клуба, а идти в команду Акинфеева, Дзагоева и детей – риск для Федора.

Вероятность трансфера: средняя. ЦСКА нужен результативный центральный форвард, но клуб склонен к хитрым покупкам, а здесь возможен еще один трансфер аля-Траоре, только не аренда и с другим краснодарским клубом в послужном списке.

Смолов распугал покупателей?

Иностранные клубы точно распугал, ведь даже ориентировочная цена заметно упала, минимум на треть. Даже в РПЛ многие задумаются, стоит ли им связываться с Федором? Ему переход в ЦСКА или «Локомотив» даст многое – шанс перезапустить карьеру по новому кругу, игру в Лиге чемпионов. А этим клубам надо рисковать деньгами с осознанием, что всегда можно найти иностранного молодого форварда, которого купишь за 7-8 миллионов евро, но отдать можешь дороже. А на Федора цена упала вместе со спросом и вряд ли вырастет, учитывая возраст.

Смолову всегда не хватало смелости на поле, его бывшая жена Лопырева несколько раз делала заявления, в которых между строк явно читалось – хороший мальчик, но не мужик. Не то чтобы эта барышня специалист-психиатр, но для форварда, чья профессия отличается вместе с вратарской от остальных в футболе из-за важности здоровой наглости как двигателя прогресса, это важная оценка. Отсутствие полной концентрации, желания только побеждать и настоящей уверенности в себе, которую не купить за деньги и не вбить в себя татуировками, может мешать.

Например, почему критикуют Смолова после Хорватии, а не трогают Фернандеса, хотя Марио чужой и вообще в створ не попал? Между этими промахами все видят разницу из-за того, как игроки отпахали на ЧМ-18. Мнение зависит от игры и поведения, и это нормально. Не стоит обзывать фанатов флюгерами. Кокорин, Дзюба, Акинфеев, Глушаков и Смолов и вправду то совершали ошибки, то были частью ярких подвигов. Прикажете хвалить каждого за ужасную игру и ругать за удачные месяцы?

Лицемерие не поможет. Как сейчас не поможет заявление, что Смолов случайно попал под раздачу. Провалил ЧМ-18, который начал в основе в статусе вице-капитана сборной. Смолову сильно повезло, что разбил только машину, остался цел сам и не задавил пешехода – даже ночью рядом с местом ДТП хватало людей. Федору повезло, что в России так плохо с форвардами, что у него будет работа в ближайший год.

Одновременно в российском футболе странное отношение к тем, кто допускает подобные ошибки. Зачем ставить крест, если можно заставить отработать? Смолов должен сборной, должен «Краснодару» - или деньгами долг отдаст в день трансфера, или голами. По шее уже получил, а сильным по меркам РПЛ нападающим быть не перестал. Репутация сейчас идет впереди Федора, но это явление временное. Если посвятит себя работе и сыграет на пределе до зимы – получит или в «Краснодаре», или в новом клубе, пускай здесь из вариантов хорошим кажется только «армейский».

Фанаты ЦСКА будут не в восторге после подписания Смолова. Но Ганчаренко найдет Федору применение в команде, где нет основного центрального нападающего на Лигу чемпионов. А в «Краснодаре» Смолов скорее закиснет окончательно, ведь даже в Екатеринбурге сегодня заметно – Федор после недавних событий не в своей тарелке, хотя старается и всегда может забить.

Черная полоса Смолова лечится трансфером?

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Все комментарии
ckori
ckori ответил Хаким Магамедов
сегодня в 15:35
Хаким Магамедов:
зачем вам пижон, который был худшим в составе сборной России? возникает вопрос по поводу его психического состояния. Угробить автомобиль стоимостью в 9 млн и через несколько минут фотографироваться с абсолютно незнакомым прохожим возле груды железа которая осталась от его машины.
А вы то хоть авто после аварии видели?!
ckori
ckori ответил serh62
сегодня в 15:33
serh62:
шнурки гладить если только. в ЦСКА ему больше делать нечего.
Ну ты уж совсем сказал-тебя видать футбол не интересует?Лишь бы поговорить.Такими страна не разбрасывается,а шнурки гладить в ЦСКА есть кому!
ckori
ckori
сегодня в 15:30
вообщем статья очень глупая!Значит Фёдор всем нужен,а Краснодару не нужен?Странные люди,ещё их печатают!Кто где пересидел?Неизвестно-покупайте и забирайте!Хитро63й Локо предлагает 8 за 4 года отдать!А за это время эти 8 превратятся в нечто!!!Я считаю что Смолов сам разберётся где када и когда!Ждём результатов!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 05:02
А по мне, так в ЦСКА было бы неплохо, Ганчар там ему мозг быстро вправит. Но "десятка" лямов... Если Леннорыч Федей и заинтересуется, то в ценнике будет выкруживать.
Вот насчёт Зенита автор неправ - "газовики" имеют члавную традицмю скупать россиян по принципу брать "на скамейку", лишь бы не конкурентам. Примеров полно.
GVG
GVG
сегодня в 03:38
На ЧМ Дзюба показал себя бойцом, Смолов, скис. Пора Федя принять озверин и доказать,что ты "мужик-боец",а не балерина на футбольрном поле...
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 23:30
Одно и тоже в каждой статье. Ну не надоело еще.
Перейдёт в Уфу. Вот где форвард нужен.
sir-5
sir-5 ответил ЦСКА Самый титулованный
вчера в 21:48
ЦСКА Самый титулованный:
Федор, если хочешь трофеи, то это тебе в ЦСКА!
Свят-свят...
sir-5
sir-5
вчера в 21:47
Гинер :"Нафига козе баян,а еврею зять армян!"
pomor45
pomor45 ответил ЦСКА Самый титулованный
вчера в 19:49
ЦСКА Самый титулованный:
Федор, если хочешь трофеи, то это тебе в ЦСКА!
Он предпочитает трюфели.
tims
tims
вчера в 18:54
    departament54
    departament54
    вчера в 18:47
    не надо он ЦСКА,пусть ухо вялит в другом месте,брать так вещь,а не изделие №3.
    serh62
    serh62
    вчера в 18:36
    шнурки гладить если только. в ЦСКА ему больше делать нечего.
    Shamil79
    Shamil79
    вчера в 17:31
    это Дзюба после гола активно жестикулирует что хочет служить в ЦСКА молодым бойцом
    Shamil79
    Shamil79
    вчера в 16:44
    надо идти в клуб где штатный пенальтист нужен...а у ЦСКА своих хватает
    scikuni
    scikuni ответил ЦСКА Самый титулованный
    вчера в 16:43
    ЦСКА Самый титулованный:
    Федор, если хочешь трофеи, то это тебе в ЦСКА!
    краснодар тоже их хочет но что им для этого в ЦСКА переходить, чтобы гинер их не топил каждую весну?
    scikuni
    scikuni
    вчера в 16:42
    чет не пойму, то на смолова гонят то он уже якобы узник и должен уходить? причем тут клуб то? да думаю уход его и даст толчок ему, ну конечно наравне с нормальным тренером, а вот кто на смолова будет играть еще таким образом это неизвестно
    ziborock
    ziborock
    вчера в 16:09
    Кони уже переобулиcь? Недавно ведь по поводу Смолова подковами стучали!)))
    Хаким Магамедов
    Хаким Магамедов ответил ЦСКА Самый титулованный
    вчера в 15:56
    ЦСКА Самый титулованный:
    Федор, если хочешь трофеи, то это тебе в ЦСКА!
    зачем вам пижон, который был худшим в составе сборной России? возникает вопрос по поводу его психического состояния. Угробить автомобиль стоимостью в 9 млн и через несколько минут фотографироваться с абсолютно незнакомым прохожим возле груды железа которая осталась от его машины.
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    вчера в 15:34
    Федор, если хочешь трофеи, то это тебе в ЦСКА!
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