Нестареющая классика: «Энфилд Роуд» ждет «Юнайтед»

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.4 3.5 2.7
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 2.25 3.5 2.95
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 2.2 3.4 3
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 1.12 8 15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2.6 3.3 2.5
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Саутгемптон -:-  Арсенал - - -
16:30 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Челси 7.5 4.3 1.45
19:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Ман Юнайтед - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 3.8 3.8 1.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.2 6 12.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.8 3.7 3.9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 16 6.7 1.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1.38 3.95 9.5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.43 3.95 7.8
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 3.2 3.2 2.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Майнц 1.4 4.75 7.4
20:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Байер 2.25 3.65 2.95
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.45 3.1 2.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.55 3.1 2.75
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.05 3.35 3.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.65 3.7 4.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1.75 3.5 4.4
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.85 3 2.55
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 5.7 3.5 1.62
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 1.12 7.5 18.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 3.1 3.3 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 5.7 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.65 3.55 5.15
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.05 3.25 3.5
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Севилья -:-  Жирона 1.4 4.6 7.3
18:15 сегодня  Эспаньол -:-  Бетис 2.4 3.25 3
20:30 сегодня  Уэска -:-  Вильярреал 3.3 3.5 2.15
22:45 сегодня  Леванте -:-  Барселона - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.3 3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.75 3.4 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.9 3.1 4.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 2 3 4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.55 3.6 5.9
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.05 2.9 4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.75 2.85 2.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.15 3 3.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 сегодня  СПАЛ -:-  Кьево 2.05 3.2 3.9
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Парма 1.8 3.6 4.5
17:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Сассуоло 3.8 3.3 2.05
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Эмполи 1.75 3.75 4.6
20:00 сегодня  Кальяри -:-  Наполи 7.5 4.75 1.4
22:30 сегодня  Рома -:-  Дженоа 1.45 4.55 6.8
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 4.5 4 1.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 3 3.3 2.2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.5 4.1 5.7
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап - - -
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.2 6 12.5
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 2.35 3.3 2.85
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.8 3.4 1.9
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.75 3.6 4.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ 4.2 3.5 1.8
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 сегодня  Оман -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 2.15 3.3 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 1.8 3.6 4
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ним -:-  Лилль - - -
19:00 сегодня  Ницца -:-  Сент-Этьен 2.2 3.25 3.4
Матч перенесен  Генгам -:-  Ренн 3.3 3.25 2.25
23:00 сегодня  Лион -:-  Монако 1.4 4.95 7
Матч перенесен  Марсель -:-  Бордо 1.67 3.8 5.2
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 1.43 4.1 7.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 -:- Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.43 4.1 7.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 1.28 4.9 9.5
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 6 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
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Нестареющая классика: «Энфилд Роуд» ждет «Юнайтед»

вчера, 22:10

Клопп против Моуриньо, Ван Дейк против Рэшфорда, лидер против падшего гранда – «Соккер.ру» предвкушает большой поединок в Ливерпуле. 

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в дерби города на 96-й минуте. Клопп заплатил восемь тысяч фунтов за забег к Алиссону и празднование гола. На неделе бразилец втащил на пару с Салахом «красных» в плей-офф Лиги чемпионов в бою с «Наполи», а теперь их ждет новое «дерби».

Только не в прямом значении, а в переносном. Для «Ливерпуля» нет соперника принципиальнее, чем МЮ. Тут как у Милнера, чей отец не позволял покупать сыну красную одежду в детстве, не хотел ассоциаций с командой Фергюсона. Принял яркий цвет только после перехода Джеймса в «Ливерпуль», к врагам «дьяволов».  

Таких историй в Великобритании – десятки тысяч, так что сегодня за «Манчестер Юнайтед», кроме их собственных фанатов, болеют скорее поклонники «Сити» - их команда вышла на первое место и хочет его сохранить, чем все и каждый. А сторонний зритель за яркий футбол, ведь знаем – восемь матчей подряд «Ливерпуль» не может обыграть врага в рамках АПЛ

Еще один сложнейший чемпионский тест для подопечных Клоппа после изнурительного поединка против «Наполи» в ЛЧ, новый неудобный соперник. 

Составы и тактика. Жозе против Поля

Клопп играет «4-3-3», соперник может использовать ту же схему, или же комбинировать форвардов – Рэшфорда ближе к Лукаку, а Лингарда ближе к зоне перед штрафной площадью. Но, так или иначе, получаем современное прочтение голландской классики с переходом на «4-3-1-2», только у хозяев Фирмино ныряет под дуэт форвардов, а не Лингард. 

Будет много, много звезд на поле, а они умеют часто и умно перемещаться. Особенно в матче с турнирным значением. Моуриньо доверился против «Валенсии» тем, кто не попадает в основу и якобы недоволен положением – как Погба или Фред, но после матча был разочарован. Считает, что в поединках без особого давления нужно играть иначе. 

Жозе прав, но против «Ливерпуля» ждем в основе не Ромеро, Валенсию, Рохо, Фреда, Погба и Перейру, а Де Хеа, Янга, Шоу, Эрреру, Матича, Лингарда и Рэшфорда. Проблемы Смоллинга могут позволить Байи и Джонсу сохранить места в центре обороны, но у МЮ будет преимущество – многие отдохнули и набрались сил.

Их старт на матч против команды Клоппа свежее, чем основа Юргена, отпахавшая против «Наполи». Повезло, что Салах вовремя забил, Ван Дейка не удалили, а Алиссон спас. Но немцу надо поломать голову, чтобы выбрать правильный состав против МЮ. Соперник скорее предложит войну, чем открытый футбол с разменом ударами.

Мане, Фирмино и Салах в текущем сезоне не всегда настолько сильны как трио, как в прошлом чемпионате. Кейта, Хендерсону и Вейналдуму необходимо воевать с цепкими хавбеками МЮ, а Лукаку и Рэшфорд как соперники сложнее, чем многие думают. Тем более, Матип и Гомес в лазарете – ждем Ловрена в защите. Александер-Арнольд тоже восстанавливается.

Хорошо, что есть Милнер – ветеран может сыграть и справа в защите, причем сыграть круто, как Робертсон на другом фланге. Однако нельзя заявлять, что у «Ливерпуля» все настолько замечательно, что футболисты МЮ ему не соперники. Эпидемии травм нет, но последние матчи на «Энфилде» складываются для команды Клоппа непросто – две победы по 1:0.

А у МЮ травма не только у Санчеса, но и у Линделефа и Рохо. Под вопросом участие Шоу, Марсьяля и Смоллинга. Быть может, Жозе сознательно жаловался на тех, кому доверился в Испании – быть может, кто-то из этих игроков сыграет в Ливерпуле, и португалец хотел из раззадорить.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль» (4-3-3): Алиссон – Милнер, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Кейта – Салах, Фирмино, Мане. 

«Манчестер Юнайтед» (4-3-1-2): Де Хеа – Янг, Смоллинг (Джонс), Байи, Шоу – Эррера, Феллаини, Матич – Лингард - Лукаку, Рэшфорд. 

Главные противостояния поединка

Алиссон – Де Хеа. Заочное столкновение двух вратарей из числа лучших на планете. Давид успел поставить свечку, что не перешел летом в «Реал» - могло сложиться еще хуже, чем в МЮ. А за здоровье Алиссона молятся набожные фанаты «Ливерпуля». Иногда бразилец ошибался, но куда чаще спасает. 

Ван Дейк и Ловрен – Лукаку и Рэшфорд. Говорят, крупнокалиберного бельгийца попробуют оставить на скамейке? Это вряд ли, и Вирджилу придется с ним сложнее, чем с легкими нападающими «Наполи», которых мог припугнуть жесткостью. Будет большая заруба двух гигантов, хотя и Рэшфорд с Ловреном в игре – не малыши. 

Хендерсон – Лингард. Полузащитнику «Ливерпуля» с помощью удачных матчей необходимо объяснить, почему именно его, а не связку с Фабиньо и Кейта, должен использовать Клопп в центре поля. А отдохнувший Лингард – ставка Моуриньо на роль «блуждающего плеймейкера». Посмотрим, кто окажется круче при личной встрече. 

Салах – Шоу и Байи. У Моуриньо слева есть опции. Можно поставить Далота, можно Шоу или даже Янга на левый фланг. Ведь помним, что у Эшли есть история взаимоотношений с Мохамедом Салахом. Но египтянин сейчас хорош и подергает защиту МЮ знатно, независимо от того, с кем ему нужно будет сыграть. 

Клопп – Моуриньо. В этом противостоянии у Клоппа в 9 играх всего три победы, лишь два поражения, но сразу четырех ничьих. Поскольку в двух случаях из трех команда немца не обыгрывает команду португальца, нельзя говорить, что Юрген встретит удобного оппонента. Будет большая заруба, и чьи тренерские идеи будут лучше реализованы – тот и станет победителем поединка. 

Интересно, что…

- в 8 последних играх «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ у манкунианцев 5 побед (начали с 3:0, но чаще выигрывают в один мяч) и 3 ничьи, ни одного поражения; 

- на «Энфилде» МЮ не проигрывал с 2013 года, когда единственный мяч вечера забил Старридж на четвертой минуте, а тренировали команды Роджерс и Мойес. Моуриньо в чемпионате Клоппу не уступал; 

- у «Ливерпуля» продолжается серия из 28 домашних матчей АПЛ без поражений – мощно смотрятся при поддержке родной публики, «Энфилд Роуд» вдохновляет на подвиги; 

- команда Клоппа выдала лучший старт чемпионата в истории клуба. За 126 лет ни разу не видели 13 побед и 3 ничьи. Разница мячей +28, 34 раза отличились, всего шесть раз пропустили. Лукаку и компании будет сложно; 

- МЮ наоборот выдал очень плохой для себя старт, и хотя прошло всего 16 туров, отстают от пятого и четвертого мест уже на 8 очков. Зато не проигрывали в 9 матчах подряд с влета «Вест Хэму» в сентябре месяце – крепкие орешки; 

- в 11 из 12 поединков на «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата «красные» не пропускали – эффект Ван Дейка, а потом и Алиссона. Но сегодня будет два изменения в защите. Посмотрим, как смена кадров повлияет на «Ливерпуль»; 

- «Манчестер Юнайтед» так себе «автобус» – в 9 из 10 последних матчей в АПЛ видели тотал больше 2.5. В шести последних выездных матчах – та же картина. Хотя сегодня играют команды, которые могут и «подсушить» матч, не обязательно раскроются. 

Ставка «Соккер.ру»: Ждем статистическую аномалию. «Ливерпуль» впервые за четыре с половиной года обыграет МЮ в АПЛ, и впервые за пять лет сделает это дома. 

А у вас какие прогнозы на матч Клоппа против Моуриньо? Ждете результативный матч и успех одного из лидеров, или верите, что «Юнайтед» снова покажет, что Жозе умеет настраивать на такие поединки?

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Gahi
Gahi
   212 / 991
вчера в 23:29
Игра будет трудной но победит Ливерпуль, Салах свой гол забьет. Ждем бой гладиаторов.
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