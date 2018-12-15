Нестареющая классика: «Энфилд Роуд» ждет «Юнайтед»

вчера, 22:10

Клопп против Моуриньо, Ван Дейк против Рэшфорда, лидер против падшего гранда – «Соккер.ру» предвкушает большой поединок в Ливерпуле.

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в дерби города на 96-й минуте. Клопп заплатил восемь тысяч фунтов за забег к Алиссону и празднование гола. На неделе бразилец втащил на пару с Салахом «красных» в плей-офф Лиги чемпионов в бою с «Наполи», а теперь их ждет новое «дерби».

Только не в прямом значении, а в переносном. Для «Ливерпуля» нет соперника принципиальнее, чем МЮ . Тут как у Милнера, чей отец не позволял покупать сыну красную одежду в детстве, не хотел ассоциаций с командой Фергюсона. Принял яркий цвет только после перехода Джеймса в «Ливерпуль», к врагам «дьяволов».

Таких историй в Великобритании – десятки тысяч, так что сегодня за «Манчестер Юнайтед», кроме их собственных фанатов, болеют скорее поклонники «Сити» - их команда вышла на первое место и хочет его сохранить, чем все и каждый. А сторонний зритель за яркий футбол, ведь знаем – восемь матчей подряд «Ливерпуль» не может обыграть врага в рамках АПЛ .

Еще один сложнейший чемпионский тест для подопечных Клоппа после изнурительного поединка против «Наполи» в ЛЧ , новый неудобный соперник.

Составы и тактика. Жозе против Поля

Клопп играет «4-3-3», соперник может использовать ту же схему, или же комбинировать форвардов – Рэшфорда ближе к Лукаку, а Лингарда ближе к зоне перед штрафной площадью. Но, так или иначе, получаем современное прочтение голландской классики с переходом на «4-3-1-2», только у хозяев Фирмино ныряет под дуэт форвардов, а не Лингард.

Будет много, много звезд на поле, а они умеют часто и умно перемещаться. Особенно в матче с турнирным значением. Моуриньо доверился против «Валенсии» тем, кто не попадает в основу и якобы недоволен положением – как Погба или Фред, но после матча был разочарован. Считает, что в поединках без особого давления нужно играть иначе.

Жозе прав, но против «Ливерпуля» ждем в основе не Ромеро, Валенсию, Рохо, Фреда, Погба и Перейру, а Де Хеа, Янга, Шоу, Эрреру, Матича, Лингарда и Рэшфорда. Проблемы Смоллинга могут позволить Байи и Джонсу сохранить места в центре обороны, но у МЮ будет преимущество – многие отдохнули и набрались сил.

Их старт на матч против команды Клоппа свежее, чем основа Юргена, отпахавшая против «Наполи». Повезло, что Салах вовремя забил, Ван Дейка не удалили, а Алиссон спас. Но немцу надо поломать голову, чтобы выбрать правильный состав против МЮ . Соперник скорее предложит войну, чем открытый футбол с разменом ударами.

Мане, Фирмино и Салах в текущем сезоне не всегда настолько сильны как трио, как в прошлом чемпионате. Кейта, Хендерсону и Вейналдуму необходимо воевать с цепкими хавбеками МЮ , а Лукаку и Рэшфорд как соперники сложнее, чем многие думают. Тем более, Матип и Гомес в лазарете – ждем Ловрена в защите. Александер-Арнольд тоже восстанавливается.

Хорошо, что есть Милнер – ветеран может сыграть и справа в защите, причем сыграть круто, как Робертсон на другом фланге. Однако нельзя заявлять, что у «Ливерпуля» все настолько замечательно, что футболисты МЮ ему не соперники. Эпидемии травм нет, но последние матчи на «Энфилде» складываются для команды Клоппа непросто – две победы по 1:0.

А у МЮ травма не только у Санчеса, но и у Линделефа и Рохо. Под вопросом участие Шоу, Марсьяля и Смоллинга. Быть может, Жозе сознательно жаловался на тех, кому доверился в Испании – быть может, кто-то из этих игроков сыграет в Ливерпуле, и португалец хотел из раззадорить.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль» (4-3-3): Алиссон – Милнер, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Кейта – Салах, Фирмино, Мане.

«Манчестер Юнайтед» (4-3-1-2): Де Хеа – Янг, Смоллинг (Джонс), Байи, Шоу – Эррера, Феллаини, Матич – Лингард - Лукаку, Рэшфорд.

Главные противостояния поединка

Алиссон – Де Хеа. Заочное столкновение двух вратарей из числа лучших на планете. Давид успел поставить свечку, что не перешел летом в «Реал» - могло сложиться еще хуже, чем в МЮ . А за здоровье Алиссона молятся набожные фанаты «Ливерпуля». Иногда бразилец ошибался, но куда чаще спасает.

Ван Дейк и Ловрен – Лукаку и Рэшфорд. Говорят, крупнокалиберного бельгийца попробуют оставить на скамейке? Это вряд ли, и Вирджилу придется с ним сложнее, чем с легкими нападающими «Наполи», которых мог припугнуть жесткостью. Будет большая заруба двух гигантов, хотя и Рэшфорд с Ловреном в игре – не малыши.

Хендерсон – Лингард. Полузащитнику «Ливерпуля» с помощью удачных матчей необходимо объяснить, почему именно его, а не связку с Фабиньо и Кейта, должен использовать Клопп в центре поля. А отдохнувший Лингард – ставка Моуриньо на роль «блуждающего плеймейкера». Посмотрим, кто окажется круче при личной встрече.

Салах – Шоу и Байи. У Моуриньо слева есть опции. Можно поставить Далота, можно Шоу или даже Янга на левый фланг. Ведь помним, что у Эшли есть история взаимоотношений с Мохамедом Салахом. Но египтянин сейчас хорош и подергает защиту МЮ знатно, независимо от того, с кем ему нужно будет сыграть.

Клопп – Моуриньо. В этом противостоянии у Клоппа в 9 играх всего три победы, лишь два поражения, но сразу четырех ничьих. Поскольку в двух случаях из трех команда немца не обыгрывает команду португальца, нельзя говорить, что Юрген встретит удобного оппонента. Будет большая заруба, и чьи тренерские идеи будут лучше реализованы – тот и станет победителем поединка.

Интересно, что…

- в 8 последних играх «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ у манкунианцев 5 побед (начали с 3:0, но чаще выигрывают в один мяч) и 3 ничьи, ни одного поражения;

- на «Энфилде» МЮ не проигрывал с 2013 года, когда единственный мяч вечера забил Старридж на четвертой минуте, а тренировали команды Роджерс и Мойес. Моуриньо в чемпионате Клоппу не уступал;

- у «Ливерпуля» продолжается серия из 28 домашних матчей АПЛ без поражений – мощно смотрятся при поддержке родной публики, «Энфилд Роуд» вдохновляет на подвиги;

- команда Клоппа выдала лучший старт чемпионата в истории клуба. За 126 лет ни разу не видели 13 побед и 3 ничьи. Разница мячей +28, 34 раза отличились, всего шесть раз пропустили. Лукаку и компании будет сложно;

- МЮ наоборот выдал очень плохой для себя старт, и хотя прошло всего 16 туров, отстают от пятого и четвертого мест уже на 8 очков. Зато не проигрывали в 9 матчах подряд с влета «Вест Хэму» в сентябре месяце – крепкие орешки;

- в 11 из 12 поединков на «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата «красные» не пропускали – эффект Ван Дейка, а потом и Алиссона. Но сегодня будет два изменения в защите. Посмотрим, как смена кадров повлияет на «Ливерпуль»;

- «Манчестер Юнайтед» так себе «автобус» – в 9 из 10 последних матчей в АПЛ видели тотал больше 2.5. В шести последних выездных матчах – та же картина. Хотя сегодня играют команды, которые могут и «подсушить» матч, не обязательно раскроются.

Ставка «Соккер.ру»: Ждем статистическую аномалию. «Ливерпуль» впервые за четыре с половиной года обыграет МЮ в АПЛ , и впервые за пять лет сделает это дома.

А у вас какие прогнозы на матч Клоппа против Моуриньо? Ждете результативный матч и успех одного из лидеров, или верите, что «Юнайтед» снова покажет, что Жозе умеет настраивать на такие поединки?