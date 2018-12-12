«Локомотив» и стоп-кран

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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:45 15’ Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 0:0 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Лига Европы 2018/2019, 6 тур 1 X 2
20:55 сегодня  Марсель -:-  Аполлон 1.45 5 5.8
20:55 сегодня  Акхисар Бел -:-  Стандард - - -
20:55 сегодня  Севилья -:-  Краснодар 1.37 5.1 7.5
20:55 сегодня  Види -:-  Челси - - -
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Рейнджерс - - -
20:55 сегодня  ПАОК -:-  БАТЭ 1.65 3.7 5.5
20:55 сегодня  Генк -:-  Сарпсборг 08 1.3 5.3 9.6
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спартак М 1.51 4.3 6
20:55 сегодня  Бешикташ -:-  Мальме 1.57 4 5.8
20:55 сегодня  Динамо К -:-  Яблонец 1.57 3.9 6
20:55 сегодня  Ренн -:-  Астана 1.6 3.9 5.55
20:55 сегодня  Лацио -:-  Айнтрахт Ф 2.1 3.6 3.3
23:00 сегодня  Дюделанж -:-  Бетис 8.3 5.3 1.33
23:00 сегодня  Лудогорец -:-  Цюрих 2.05 3.45 3.5
23:00 сегодня  Арсенал -:-  Карабах - - -
23:00 сегодня  АЕК -:-  Байер 4.05 3.7 1.85
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Ворскла 1.28 5.6 10
23:00 сегодня  Динамо Зб -:-  Андерлехт 1.6 4.2 5.2
23:00 сегодня  Спартак Тр -:-  Фенербахче 3.1 3.4 2.25
23:00 сегодня  Славия П -:-  Зенит 1.7 3.6 5.3
23:00 сегодня  Копенгаген -:-  Бордо - - -
23:00 сегодня  Селтик -:-  Зальцбург 2.45 3.25 2.9
23:00 сегодня  Олимпиакос -:-  Милан 2.75 3.15 2.65
23:00 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Русенборг - - -
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ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

«Локомотив» и стоп-кран

вчера, 00:11

Нечто невнятное показал «Локомотив» и завершил свою еврокубковую кампанию в нынешнем сезоне. «Соккер.ру» - о безобразной игре железнодорожников.

«Отмучились» - такая мысль первой возникла, когда «Шальке» в компенсированное время забил победный мяч в ворота «Локомотива». Потому что игра действующего чемпиона России, мягко говоря, произвела удручающее впечатление. Складывалось ощущение, что «Локомотиву» нужна ничья, а не победа любой ценой, чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы. 

Либо же команде попросту плевать на результат, и она думает только об отпуске. Показательны мучения, которые испытывал Алексей Миранчук на правом фланге с Игнатьевым. Весь второй тайм они разводили друг на друга руками. У Алексея были резонные претензии по поводу активности Владислава, который даже не думал подключаться вперед в очевидных ситуациях, застывая на своей половине поля. 

Настолько вопиюще безынициативная игра вообще должна быть приравнена к саботажу. Если, конечно, у Юрия Семина не было установки для крайних защитников не соваться в атаку. Но это абсурдно, учитывая турнирное положение команды. Абсурдным это было в конце игры, а именно об этом периоде и речь. 

Понятно, что в первой части Семин ставил в первую очередь на надежность тылов. Он максимально уплотнил центр поля, действительно заставил крайних защитников смещаться к центру и еще больше создавать плотность, чтобы игроки «Шальке» даже протиснуться к воротам не могли. А впереди «Локомотив» пробовал креативить очень малыми силами. Но из Эдера слабый придумщик, а усилий более глубоко игравших Алексея Миранчука и Фарфана было недостаточно.

Перестроить схему Семин решил после перерыва, убрав бесполезного Эдера и выпустив Антона Миранчука с перемещением Фарфана на острие. При этом сохранялась малочисленность в атаке. А без придумок Фернандеша креативная мысль «Локомотива» была обречена в таких условиях. Португалец не попал даже в заявку, видимо, испытывает какие-то проблемы со здоровьем. 

«Шальке» даже не в оптимальных сочетаниях спокойно справлялся с атаками железнодорожников и пытался организовать что-то впереди в основном фланговыми выпадами со смещениями, подачами и прострелами. Манера игры, избранная Семиным изначально, выглядит спорной, конечно, но тренеру виднее, он лучше знает возможности своих подопечных. 

Наверное, в первой части матча такой подход был справедливым и логичным. Тем более что момент свой редкий «Локомотив» все же выудил, но Денисов не реализовал шикарный шанс. А при таком стиле игры каждый такой эпизод может стать последним и решающим.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (6) - 8 (1)

Если посмотреть на эту статистику, как думаете, какой команде кровь из носу нужно было побеждать? Гостевой? С одним ударом в створ за матч? Да, он получился весьма неплохим – Миранчук заставил Ферманна показать прыгучесть. Но этого катастрофически мало. «Шальке» имел гораздо больше шансов забить и один из них реализовал. К чему было городить это все со ставкой на сверхнадежную и сверхвнимательную игру в обороне, если защита даже при выбранном Семиным подходе допускала опасные моменты в исполнении «Шальке». 

Владение мячом (точность передач): 58% (82%) - 42% (75%)

За всю игру «Локомотив» ни разу не взял на себя инициативу, не попытался сыграть первым номером, оказать давление, высоко попрессинговать. Даже на последних минутах, когда уже нечем было дорожить и следовало все бросить вперед. Вместо этого продолжалась игра без подключений в атаку, с бессмысленным застреванием в центре поля и потерями мяча при первой же попытке немцев включить прессинг. Можно было подумать, что «Локомотив» бросился на последних минутах побеждать и пропустил в контратаке. Это было бы хотя бы примером достойной борьбы. 

Но нет, «Локомотив» пропустил после обычного стандарта, поскольку это «Шальке» зачем-то атаковал до последнего, а не гости. Кстати, в моменте с голом как минимум сразу три игрока «Локомотива» допустили ошибки. Во-первых, Хеведес скинул мяч к воротам в борьбе с Настасичем. Последний при подаче был в офсайде, но мяча и не коснулся. Во-вторых, Игнатьев кивнул и скинул мяч на штангу под удар сопернику. В-третьих, Гильерме не смог зафиксировать мяч после не самого сильного удара, пусть и с близкой дистанции. В-четвертых, Кверквелия даже не попытался опередить Шепфа, который метнулся на добивание. 

Весь «Локомотив» показывал игру словно в замедленном прокручивании пленки. Кровь из глаз вызывали попытки железнодорожников убежать в контратаки, нет, «убежать» в контратаки. Бегом эти перемещения в пешеходном ритме невозможно было назвать. И поэтому никак не удивляло, что «Шальке» успевал большими силами и в атаку сходить, и в оборону вернуться. Пока атака «Локомотива» развернет свое грузное тело. 

Гильерме (вратарь «Локомотива»):

У нас были моменты, но мы их не реализовали, а соперник забил. Это Лига чемпионов, надо забивать.

Поначалу мы хотели посмотреть, как они будут играть. Согласен, что в первом тайме не хватило агрессивного футбола. Перед вторым таймом я сказал, что нужно больше рисковать, особенно с учетом того, как в параллельном матче играли «Порту» и «Галатасарай». У нас не получилось, не хватило спокойствия. Нужно играть быстро, но в то же время спокойно.

В этой Лиге чемпионов мы могли сыграть лучше. Но мы не заслужили пять поражений. На выезде с «Порту» мы сыграли не очень хорошо, я согласен. А в остальном мы играли не так плохо. Не хватило фарта и опыта игры в Лиге чемпионов. Мы очень давно не играли в этом турнире, многие вообще играли в ЛЧ впервые. Надеюсь, в следующем сезоне мы опять будем играть в Лиге чемпионов, и тогда уже всё будет по-другому.

Странно слышать о том, что «Локомотив» не заслужил пять поражений. После такой игры вызывает сомнение, заслужил ли «Локомотив» тех трех очков, которые вообще набрал, и заслужил ли сохранения шансов на выход в Лигу Европы до последнего тура. Судя по вялым телодвижениям футболистом, им это и не нужно было.

Юрий Семин (главный тренер «Локомотива»):

Мы получили громадный опыт. После того, как в Лиге чемпионов нас не было 14 лет, мы поняли, что здесь нужно бороться до конца. Может, была усталость, может, потеряли концентрацию. Мы проиграли. Поздравляю „Шальке“ с выходом в следующую стадию. Всё очень закономерно. Пожелаем им удачи. А нам, может, не хватило того опыта, которого у нас и не было.

Фернандеш не мог играть, потому что ему не позволяет травма. Хотя мы, в целом, надеялись. Почему сыграли в 3 центральных хавбека? Танцевали от своих возможностей на сегодняшний день. Вышли те игроки, состояние которых я видел.

Некая обреченность есть и в словах Семина. Если чемпион России играет в Лиге чемпионов только для набора опыта, то это прискорбно для всей Премьер-Лиги. И странно видеть слова о борьбе до конца. «Локомотив» не выходил бороться за победу с самого начала и до последней минуты. Не было этого. А условный Игнатьев мог получить опыт стояния на своей половине поля и в рядовом матче чемпионата России. Для этого не обязательно выезжать в Европу и позориться. 

Следует со стыдом посмотреть на результат параллельной игры, где «Порту» в ничего не значащем для него матче победил на выезде в тяжелых условиях «Галатасарай» в драматичном матче со счетом 3:2. И на контрасте – пешеходы, которым уже не по 20 лет и которые при этом жалуются на отсутствие опыта и незаслуженность пяти поражений.

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Все комментарии
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко
   772 / 962
вчера в 18:51
Запретить локомотиву выступление в ЕК года на 3 ( дать время подумать).
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   39 / 962
вчера в 14:22
Да не хочет Локо Лигу Европы!) Слив чистой воды.)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   28 / 962
вчера в 13:44
Первый блин комом, болелам Локо держаться
Главное не опозорились 0/0/1:18
Roger Young
Roger Young
   390 / 962
вчера в 13:38
Очень хорошая статья. Все по делу.
zamsb
zamsb
   447 / 962
вчера в 13:28
Кажется очередной "заход" Семина в Локомотив подходит к концу. Это наверное будет крайний сезон.
maldalik
maldalik ответил Sunchees
   931 / 962
вчера в 12:55
Эти разборки не сразу начались. А спустя 3-4 года. Впрочем, это не отменяет их вред. И того факта, что с 10 по 12 год команда уже не так хорошо играла.
Ну так там лидеров команды перекупили. И самое плохое Домингес ушел,умные игроки плана Нобоа-Домингес очень ценны для Бердыева.
Sunchees
Sunchees ответил maldalik
   464 / 962
вчера в 12:34
с Рубином не в мотивации игроков дело было. А внутренние разборки все убили.
Эти разборки не сразу начались. А спустя 3-4 года. Впрочем, это не отменяет их вред. И того факта, что с 10 по 12 год команда уже не так хорошо играла.
за
за
   421 / 962
вчера в 12:14
хотели станцевать, а в результате получили похоронную процессию.
maldalik
maldalik ответил Sunchees
   931 / 962
вчера в 11:53
Бердыев это с Рубином когда-то давно проделывал и хватило на два чемпионства. Но мотивировать наших игроков на несколько сезонов (пять-шесть-десять) даже у него не хватает сил. Ростов, у меня серьезное подозрение, по факту стал бы чемпионом. Но кому-то этого очень не хотелось, пришлось уступить. Хотя, конечно, все может быть... может и сами тогда неудачно сыграли, типа сезон длинный, усталость накопилась... Что касается Краснодара... Будем посмотреть, как говорится. Чемпионами они пока не были, они даже в ЛЧ не попадали. И в этом сезоне вряд ли попадут в ЛЧ. Мне лично слабо верится, что попадут. Пустят московские клубы, как это бывало уже.
с Рубином не в мотивации игроков дело было. А внутренние разборки все убили.
Sunchees
Sunchees ответил maldalik
   464 / 962
вчера в 11:42
Вообще то это Бердыев с Ростовым и проделывали чуток не хватило. Да и Краснодар есть
Бердыев это с Рубином когда-то давно проделывал и хватило на два чемпионства. Но мотивировать наших игроков на несколько сезонов (пять-шесть-десять) даже у него не хватает сил.
Ростов, у меня серьезное подозрение, по факту стал бы чемпионом. Но кому-то этого очень не хотелось, пришлось уступить. Хотя, конечно, все может быть... может и сами тогда неудачно сыграли, типа сезон длинный, усталость накопилась...
Что касается Краснодара... Будем посмотреть, как говорится. Чемпионами они пока не были, они даже в ЛЧ не попадали. И в этом сезоне вряд ли попадут в ЛЧ. Мне лично слабо верится, что попадут. Пустят московские клубы, как это бывало уже.
шацк
шацк
   329 / 962
вчера в 10:17
Печальное какое то выступление в ЛЧ наших клубов. Даже ЛЕ не зацепили, армейцы сегодня навряд ли смогут хотя бы ничейку зацепить...
борька
борька ответил DAD81
   157 / 962
вчера в 09:52
Что интересно, Локомотив ведь действительно усилялся перед ЛЧ. Покупки Хеведеса, Смолова, аренда Крыховяка... И надо же было так обделаться да ещё и в группе без очевидных фаворитов.
Играли без туалетной бумаги, с пальцем в ж,а это мешало показывать красивый футбол!
борька
борька
   157 / 962
вчера в 09:48
Все силы брошены на чемпионат страны,также поступили а армейцы,спартак и краснодар.но кубанцам может не повезти, если бельгийцы захотятвыиграть!
Для наших клубов, лига европы не престижна, а лига чемпионов не по зубам!
Замем такие матчи по ТВ показывать!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   369 / 962
вчера в 09:22
И 7:0 не надо, я увидел как при 1:0 опозорились. Думаю сёмина сливают, очевидно есть админресурс в лице геркуса, наверное в локо организовалась очередная ОПГ. по другому оправдать этот позор не получается.
Red Green Devil
Red Green Devil ответил DXTK
   773 / 962
вчера в 08:12
Да к черту мясных. В своих глазах надо с бревнами разобраться.
sashasokol
sashasokol
вчера в 08:08
Как не печально, но все по делу. Никакой мысли в атаке и самое обидное, что не было желания играть на победу. Стоит признать, что Семин провалил ЛЧ и в особенности последний матч. Нельзя было играть так трусливо, за что Локо и наказали.
Желаю удачи другим клубам РФПЛ в ЕК.
DAD81
DAD81
   304 / 962
вчера в 08:03
Что интересно, Локомотив ведь действительно усилялся перед ЛЧ. Покупки Хеведеса, Смолова, аренда Крыховяка... И надо же было так обделаться да ещё и в группе без очевидных фаворитов.
112910415
112910415
   81 / 962
вчера в 07:16
блестяще, но не очень
Фата лист
Фата лист
   54 / 962
вчера в 06:47
Пахнет отставкой Семина, команда не играет, а мучается в этом сезоне, высокая позиция в РПЛ не должна сбивать с толку. Шансов на попадание в ЛЧ на следующий сезон нет.
DXTK
DXTK
   156 / 962
вчера в 06:26
Да конечно безобразно сыграли, но Локо не Спартак, с нулем не остались в ЛЧ.
yasukuni
yasukuni
   642 / 962
вчера в 04:33
Я совершенно не понимаю, почему говорили, что у Шальке нет стимула. За победу в одном матче ЛЧ, даже в группе, если я правильно помню, около двух лимонов дают? Это во сколько раз больше, чем весь призовой фонд идиотского турнира в Катаре? Вот и Реал тоже будет два лимона зарабатывать, так что прикидывайте шансы ЦСКА. Нет стимула...

Два лимона валяются на дороге, только нашим кривоногим лениво нагнуться и подобрать при таких-то ЗРЯплатах.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   247 / 962
вчера в 04:09
Позор.Больше сказать нечего.Слабаки
valt134
valt134
   186 / 962
вчера в 03:24
Пошли гнилые отмазки. Опыт не при чем. Откровенные и безаговорочные слабаки.
maldalik
maldalik ответил Sunchees
   931 / 962
вчера в 02:47
Пешком только в РФПЛ можно побеждать. Сколько Палыч работает, а понять эту истину не может. Хотя... Наверное не в нем дело. Если 30 игр в году игроки пешком ходят, то с чего бы вдруг забегали в других 6? Если бы у нас нашелся хотя бы один тренер, который сумел бы построить команду, которая будет КАЖДЫЙ матч бегать и бороться на европейском уровне, этот тренер условный Урал или Арсенал тульский приведет к чемпионству. Настолько у нас все плохо с настроем и желанием бороться. И еще хуже с технической оснащенностью. Короче, из года в года одна и та же печаль и все "опыта набираются".
Вообще то это Бердыев с Ростовым и проделывали чуток не хватило.
Да и Краснодар есть
амурец
амурец
   58 / 962
вчера в 02:17
да уж, и что самое интересное португезы то нагнули турок, обыгрывай Шальке и в ЛЕ, но к сожалению Локо не хотел играть в этом матче вообще
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Tostao
   351 / 962
вчера в 01:29
чай зачем бабулям обламывать? есть еще ГазПром!)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   351 / 962
вчера в 01:28
не то чтобы стоп, но тормоззз точно.
Sunchees
Sunchees
   464 / 962
вчера в 01:26
Пешком только в РФПЛ можно побеждать. Сколько Палыч работает, а понять эту истину не может. Хотя... Наверное не в нем дело. Если 30 игр в году игроки пешком ходят, то с чего бы вдруг забегали в других 6? Если бы у нас нашелся хотя бы один тренер, который сумел бы построить команду, которая будет КАЖДЫЙ матч бегать и бороться на европейском уровне, этот тренер условный Урал или Арсенал тульский приведет к чемпионству. Настолько у нас все плохо с настроем и желанием бороться. И еще хуже с технической оснащенностью. Короче, из года в года одна и та же печаль и все "опыта набираются".
Tostao
Tostao
   209 / 962
вчера в 01:25
mikysss
mikysss
   171 / 962
вчера в 00:41
ну пипец, минус 2 команды на весну уже, надеюсь Конон не подведет и весной увидим три представителя рпл
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