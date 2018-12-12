«Локомотив» и стоп-кран

вчера, 00:11

Нечто невнятное показал «Локомотив» и завершил свою еврокубковую кампанию в нынешнем сезоне. «Соккер.ру» - о безобразной игре железнодорожников.

«Отмучились» - такая мысль первой возникла, когда «Шальке» в компенсированное время забил победный мяч в ворота «Локомотива». Потому что игра действующего чемпиона России, мягко говоря, произвела удручающее впечатление. Складывалось ощущение, что «Локомотиву» нужна ничья, а не победа любой ценой, чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы.

Либо же команде попросту плевать на результат, и она думает только об отпуске. Показательны мучения, которые испытывал Алексей Миранчук на правом фланге с Игнатьевым. Весь второй тайм они разводили друг на друга руками. У Алексея были резонные претензии по поводу активности Владислава, который даже не думал подключаться вперед в очевидных ситуациях, застывая на своей половине поля.

Настолько вопиюще безынициативная игра вообще должна быть приравнена к саботажу. Если, конечно, у Юрия Семина не было установки для крайних защитников не соваться в атаку. Но это абсурдно, учитывая турнирное положение команды. Абсурдным это было в конце игры, а именно об этом периоде и речь.

Понятно, что в первой части Семин ставил в первую очередь на надежность тылов. Он максимально уплотнил центр поля, действительно заставил крайних защитников смещаться к центру и еще больше создавать плотность, чтобы игроки «Шальке» даже протиснуться к воротам не могли. А впереди «Локомотив» пробовал креативить очень малыми силами. Но из Эдера слабый придумщик, а усилий более глубоко игравших Алексея Миранчука и Фарфана было недостаточно.

Перестроить схему Семин решил после перерыва, убрав бесполезного Эдера и выпустив Антона Миранчука с перемещением Фарфана на острие. При этом сохранялась малочисленность в атаке. А без придумок Фернандеша креативная мысль «Локомотива» была обречена в таких условиях. Португалец не попал даже в заявку, видимо, испытывает какие-то проблемы со здоровьем.

«Шальке» даже не в оптимальных сочетаниях спокойно справлялся с атаками железнодорожников и пытался организовать что-то впереди в основном фланговыми выпадами со смещениями, подачами и прострелами. Манера игры, избранная Семиным изначально, выглядит спорной, конечно, но тренеру виднее, он лучше знает возможности своих подопечных.

Наверное, в первой части матча такой подход был справедливым и логичным. Тем более что момент свой редкий «Локомотив» все же выудил, но Денисов не реализовал шикарный шанс. А при таком стиле игры каждый такой эпизод может стать последним и решающим.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (6) - 8 (1)

Если посмотреть на эту статистику, как думаете, какой команде кровь из носу нужно было побеждать? Гостевой? С одним ударом в створ за матч? Да, он получился весьма неплохим – Миранчук заставил Ферманна показать прыгучесть. Но этого катастрофически мало. «Шальке» имел гораздо больше шансов забить и один из них реализовал. К чему было городить это все со ставкой на сверхнадежную и сверхвнимательную игру в обороне, если защита даже при выбранном Семиным подходе допускала опасные моменты в исполнении «Шальке».

Владение мячом (точность передач): 58% (82%) - 42% (75%)

За всю игру «Локомотив» ни разу не взял на себя инициативу, не попытался сыграть первым номером, оказать давление, высоко попрессинговать. Даже на последних минутах, когда уже нечем было дорожить и следовало все бросить вперед. Вместо этого продолжалась игра без подключений в атаку, с бессмысленным застреванием в центре поля и потерями мяча при первой же попытке немцев включить прессинг. Можно было подумать, что «Локомотив» бросился на последних минутах побеждать и пропустил в контратаке. Это было бы хотя бы примером достойной борьбы.

Но нет, «Локомотив» пропустил после обычного стандарта, поскольку это «Шальке» зачем-то атаковал до последнего, а не гости. Кстати, в моменте с голом как минимум сразу три игрока «Локомотива» допустили ошибки. Во-первых, Хеведес скинул мяч к воротам в борьбе с Настасичем. Последний при подаче был в офсайде, но мяча и не коснулся. Во-вторых, Игнатьев кивнул и скинул мяч на штангу под удар сопернику. В-третьих, Гильерме не смог зафиксировать мяч после не самого сильного удара, пусть и с близкой дистанции. В-четвертых, Кверквелия даже не попытался опередить Шепфа, который метнулся на добивание.

Весь «Локомотив» показывал игру словно в замедленном прокручивании пленки. Кровь из глаз вызывали попытки железнодорожников убежать в контратаки, нет, «убежать» в контратаки. Бегом эти перемещения в пешеходном ритме невозможно было назвать. И поэтому никак не удивляло, что «Шальке» успевал большими силами и в атаку сходить, и в оборону вернуться. Пока атака «Локомотива» развернет свое грузное тело.

Гильерме (вратарь «Локомотива»):

У нас были моменты, но мы их не реализовали, а соперник забил. Это Лига чемпионов, надо забивать. Поначалу мы хотели посмотреть, как они будут играть. Согласен, что в первом тайме не хватило агрессивного футбола. Перед вторым таймом я сказал, что нужно больше рисковать, особенно с учетом того, как в параллельном матче играли «Порту» и «Галатасарай». У нас не получилось, не хватило спокойствия. Нужно играть быстро, но в то же время спокойно. В этой Лиге чемпионов мы могли сыграть лучше. Но мы не заслужили пять поражений. На выезде с «Порту» мы сыграли не очень хорошо, я согласен. А в остальном мы играли не так плохо. Не хватило фарта и опыта игры в Лиге чемпионов. Мы очень давно не играли в этом турнире, многие вообще играли в ЛЧ впервые. Надеюсь, в следующем сезоне мы опять будем играть в Лиге чемпионов, и тогда уже всё будет по-другому.

Странно слышать о том, что «Локомотив» не заслужил пять поражений. После такой игры вызывает сомнение, заслужил ли «Локомотив» тех трех очков, которые вообще набрал, и заслужил ли сохранения шансов на выход в Лигу Европы до последнего тура. Судя по вялым телодвижениям футболистом, им это и не нужно было.

Юрий Семин (главный тренер «Локомотива»):

Мы получили громадный опыт. После того, как в Лиге чемпионов нас не было 14 лет, мы поняли, что здесь нужно бороться до конца. Может, была усталость, может, потеряли концентрацию. Мы проиграли. Поздравляю „Шальке“ с выходом в следующую стадию. Всё очень закономерно. Пожелаем им удачи. А нам, может, не хватило того опыта, которого у нас и не было. Фернандеш не мог играть, потому что ему не позволяет травма. Хотя мы, в целом, надеялись. Почему сыграли в 3 центральных хавбека? Танцевали от своих возможностей на сегодняшний день. Вышли те игроки, состояние которых я видел.

Некая обреченность есть и в словах Семина. Если чемпион России играет в Лиге чемпионов только для набора опыта, то это прискорбно для всей Премьер-Лиги. И странно видеть слова о борьбе до конца. «Локомотив» не выходил бороться за победу с самого начала и до последней минуты. Не было этого. А условный Игнатьев мог получить опыт стояния на своей половине поля и в рядовом матче чемпионата России. Для этого не обязательно выезжать в Европу и позориться.

Следует со стыдом посмотреть на результат параллельной игры, где «Порту» в ничего не значащем для него матче победил на выезде в тяжелых условиях «Галатасарай» в драматичном матче со счетом 3:2. И на контрасте – пешеходы, которым уже не по 20 лет и которые при этом жалуются на отсутствие опыта и незаслуженность пяти поражений.