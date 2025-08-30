Чемпионы мечтают отомстить за поражение в Суперкубке. ЦСКА снова сразится с «Краснодаром»

1756542635

вчера, 11:30

Кто победит, возглавит таблицу.

Челестини добился прогресса «армейцев»

– Год назад после шести туров ЦСКА находился на шестой позиции с десятью очками. Новый тренер «армейцев» Челестини набрал на четыре балла больше, а еще взял первый трофей в России, обыграв «Краснодар» в финале Суперкубка. Хотя голевые показатели ЦСКА кардинально не изменились, а нулевая ничья против «Оренбурга» помешала идти на первом месте, старт точно получился сильным и уверенным. «Армейцы» по качеству футбола сделали прыжок вперед.

– Нестареющий Акинфеев отразил 22 удара в шести турах, и это рекорд нового сезона среди всех вратарей. Прекрасный результат не значит, что у ЦСКА слабая защита, но они допускали моменты у ворот Игоря. Голкипер фиксировал мяч после дальних ударов, но соперники выходили на классные позиции. «Рубин» и «Зенит» создали много подходов с ударами, что повлияло на показатель xG соперников ЦСКА . Объяснить статистику можно новым стилем футбола.

– ЦСКА играет смелее, чем в прошлом сезоне. По манере работы с мячом команда из Москвы напоминает «Базель», созданный именно тренером Челестини. Фабио позволяет одному из центральных защитников занимать высокую позицию, латералей часто видят в атаке, а Обляков и Кисляк не играют в манере классических оборонительных центральных хавбеков. Свободная позиция племейкера Алвеса, а также атаки через Глебова и Кругового, заставляют ЦСКА раскрываться.

– У «армейцев» бывают проблемы в центре обороны. Виллиан Роша был намного опытнее Лукина. Без ушедшего бразильца оборона чаще допускает мелкие, но неприятные для Акинфеева ошибки. Новый бразилец Жоао Виктор вышел против «Акрона», но запаниковал. Бразильцу нужно время, чтобы освоиться. Обляков и Кисляк не всегда успевают передать соперников друг другу в опорной зоне, а латераль Гайич чаще коллеги Мойзеса оставляет за спиной оппонентов.

«Краснодар» разыгрался в последних матчах

– Результаты говорят сами за себя. «Горожане» забили 5 голов «Сочи» и 6 мячей «Крыльям Советов». Во втором случае краснодарцы создали невероятно много качественных моментов, чемпионы могли забить в Самаре и больше шести голов. Команда Мусаева заставляет соперников ошибаться, агрессивно играя в прессинге. Учитывая статистику Акинфеева по отбитым ударам, удивимся, если ЦСКА сможет оградить голкипера от работы, особенно после финала Суперкубка.

– «Краснодар» ставит на симбиоз сильных качеств ключевых футболистов чемпионского сезона и рвения новичков. Сперцян в шести турах забил 4 гола и сделал 7 ассистов. Эдуард здорово улучшил статистику против «Крыльев Советов», но против «Локомотива» и «Динамо» капитан команды тоже участвовал в самых успешных атаках. Кроме Сперцяна, понравилась игра Кордобы. Джон до поединка в Самаре не всегда удачно реализовывал моменты, но всегда их создавал.

– У «горожан» появился сильный новичок – француз Перрен. Гаэтан будет важным против ЦСКА в гостях, ведь может выключить из атаки левого защитника «армейцев» Мойзеса. В центре поля появился Дуглас Аугусто, который помогает Черникову агрессивно встречать соперников. Со временем может разыграться Фуртадо, будет конкуренция для краснодарского Жоао Виктора. Тезкой новичка ЦСКА является вингер «горожан» Са, и ему надо прибавить вместе с Батчи.

– ЦСКА идет вторым по надежности обороны, пропустив 5 мячей, но у Акинфеева была работа. «Краснодар» допустил всего три гола, и это лучший результат в РПЛ . Разница с москвичами заключается в том, что Агкацев не спасал так часто, как голкипер «армейцев». «Горожане» проиграли дома «Локомотиву», но вынесли уроки после той осечки. Как и ЦСКА , команда Мусаева шикарно выходила в атаку в последних турах РПЛ . Им осталось не останавливаться в очном матче.

У «армейцев» три подряд победы над «быками»

– Встречаются команды в хорошей форме. У «Краснодара» 2 поражения в последних 19 турах РПЛ , а у ЦСКА ни одной крупной неудачи в двадцати матчах чемпионата. «Армейцы» выиграли три подряд матча у «Краснодара» в трех разных турнирах. Последние победы были со счетом 1:0, а до этого «горожане» хорошо играли в домашних матчах, собрав три победы подряд. ЦСКА – неудобный соперник для Мусаева, ведь «армейцы» выдерживают давление и ждут моментов.

– В матче ЦСКА и «Краснодара» важно контролировать центр поля. Сперцян, Аугусто и Черников будут сражаться с Обляковым и Кисляком. Поддерживать центральных хавбеков станет Матеус Алвес, но понадобятся смещения с фланга Мойзеса, если его не нагрузит работой француз Перрен. Борьба в центре поля определит, кто будет чаще работать с мячом. «Краснодар» может возить мяч, и тогда ЦСКА важно выходить в атаку через Глебова и Кругового, не забывая об ударах.

– У Джона Кордобы намного больше опыта, чем у любого центрального нападающего ЦСКА . Именно на этой позиции самый большой перевес одной из команд. Оппоненты собрали приличные составы, а их тренеры находятся в хорошем настроении после свежих побед в чемпионате. «Краснодар» после серии поражений хочет обыграть ЦСКА , но сделать это в Москве вдвойне сложно. Челестини продлил серию Николича без поражений «армейцев» в РПЛ , они умеют терпеть.