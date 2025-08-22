Гвардиола не умеет играть против «Тоттенхэма». Неудобный соперник обновился и ударно начал сезон

1755889395

сегодня, 22:03

Ожидается яркий матч на «Этихаде».

Уверенный дебют

Для Томаса Франка период в «Тоттенхэме» начинается очень хорошо. «Шпоры» укрепили состав в соответствии с требованиями датского специалиста — появились опорник с опытом игры в АПЛ , качественный исполнитель на фланг, двух футболистов выкупили после аренды — к первому туру команда подходила в отличном настроении. И против дебютанта нового сезона «Бернли» лондонцы не испытали значительных проблем.

Уже на 10-й минуте «Тоттенхэм» вышел вперёд в счёте. Несмотря на то, что в первом тайме не удалось увеличить преимущество, во втором тайме соперника дожали. Исход поединка решился в промежутке с 60-й по 70-ю минуты — тогда «шпоры» забили ещё дважды и оформили разгром. В игровой структуре Франка особое внимание привлёк Ришарлисон. Трудолюбивый бразилец в «Тоттенхэме» недополучал внимания, пока в атаке солировал Сон Хын-Мин. В прошлом сезоне он отметился всего четырьмя голами в чемпионате, а в этом — уже в первом же туре оформил дубль.

Плюс сразу стало ясно, что адаптация Кудуса в новой команде прошла гладко — у вингера сформировалась связка, Мохаммед отличился ассистентским дублем.

Травмы ограничивают потенциал «шпор»

На фоне аутсайдера Премьер-Лиги задумки Франка работали, хотя позднее появились и подводные камни. В лазарете у лондонцев сразу два лидера атаки: Деян Кулусевски и Джеймс Мэддисон. Англичанин ещё при Постекоглу был главным плеймейкером для «шпор», швед регулярно появлялся в стартовом составе и являлся дополнительным источником угрозы для соперников.

Ещё по ходу подготовки к сезону Джеймс выбыл с «крестами». Хавбек перенёс операцию и, вероятно, пропустит большую часть сезона. Что касается Деяна, у него ещё в мае диагностировали травму колена. Он пропустил матчи с «Виллой» и «Брайтоном» на финише чемпионата, а также не сыграл в финале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Ещё одна ощутимая потеря — Дестини Удоджи. Плюс недоступны и другие игроки, дающие глубину состава — Брайан Хиль, Манор Соломон, Раду Дрэгушин.

Атакующий потенциал «Тоттенхэма» значительно сокращается — и если отсутствие Кулусевски ещё можно компенсировать Кудусом (который тоже выходит на правом фланге), то сопоставимой альтернативы Мэддисону просто нет. На короткой дистанции Франку, возможно, удастся нивелировать потери, но что будет на длинной — уже показали прошлогодние примеры «Манчестер Сити» и «Арсенала».

С «Вулверхэмптоном» всё сработало

Непривычно видеть «Сити» таким – без Уокера, без де Брюйне. Пеп на флангах обороны использовал новичка Аит-Нури и воспитанника Рико Льюиса, ещё удивительнее – правую бровку закрывал Оскар Бобб. Также вышел Тиджани Рейндерс, а в воротах играл Траффорд. В клубе начинается новая эпоха – и начинается громко. С «волками» оформили крупную победу – 4:0.

Что ещё важнее, система смотрится довольно крепко. Мармуш остался на скамейке – на острие по классике вышел Холанд. А Шерки решили сразу не бросать в пекло. Эрлинг смял «Хэмптон» и оформил дубль – вдобавок отличились новички. Рейндерс в первом тайме удвоил преимущество «горожан», а после ассистировал норвежскому форварду на 61-й минуте. Райан вышел на замену – и на 81-й минуте снял все вопросы о победителе.

Трансферная кампания не окончена

Перестройку «небесно-голубые» начали ещё зимой – тогда привезли Мармуша, Хусанова, Гонсалеса. В межсезонье к ним в обновлённый костяк добавились Шерки, Рейндерс. При этом трансферная кампания ещё не закончилась. Не просто так подписали Траффорда – напрашивается расставание с Эдерсоном. Бразилец был многолетним первым номером для Гвардиолы – но постепенно начинает сказываться возраст, о замене решили позаботиться заранее. Тем более к вратарю есть интерес. Возможно, получится выгодно продать в Турцию – в кандидатуре Эдерсона был заинтересован «Галатасарай» (правда, по последним данным, турки переключились на Кошту из «Порту»).

Туда есть возможность отправить Аканджи – в центре обороны уже есть Диаш, Аке, Стоунз, добавился Хусанов – в перспективе он может стать частью основной связки. Вместе с тем «горожане» готовы подписать вратаря в пару к Траффорду. Доннарумма, скорее всего, не станет продлевать контракт с ПСЖ – парижане готовы отпустить итальянца сейчас, чтобы заработать хоть что-то. «Сити» предлагает 23-25 млн евро за трансфер. Если получится, это будет громкая победа – лучшего вратаря Европы приобретут по огромной скидке (французы хотели 50 милллионов).

Тяжёлая проверка для Франка, неудобный соперник для «Сити»

Томас ещё должен почувствовать почву под ногами — «Тоттенхэм» сейчас не в оптимальном составе и только набирает форму. В таком состоянии лондонцы отправляются в пекло — на «Этихад». С другой стороны, в последнее время игры с «Ман Сити» складываются для «шпор» удачно. По пальцам одной руки можно пересчитать команды, которые за последние 20 матчей с «горожанами» нанесли им восемь поражений.

«Шпоры» проиграли «небесно-голубым» дома в феврале, но до этого оформили разгром в гостях (4:0) и выбили Гвардиолу из Кубка лиги. Для «Тоттенхэма» ничего невозможного нет.

Прогноз Soccer.ru: что по этим, что по другим — рано делать какие-либо выводы. Но у «Сити» более прочный фундамент. В напряжённой игре «горожане» одержат домашнюю победу.