«Ливерпуль» много пропускает, «Арсенал» – царь стандартов. В АПЛ сыграют фавориты сезона

1756560296

вчера, 16:24

Гвардиола болеет в этом матче за ничью.

«Ливерпуль» пропустил шесть голов со старта сезона

У «красных» 6 результативных ошибок в защите в трех поединках с учетом финала Суперкубка Англии. Голкипер Алиссон отразил шесть ударов, Ван Дейк и Конате допустили нападающих соперников на ударные позиции. «Ливерпуль» проиграл в серии пенальти «Кристал Пэлас». «Красные» позволили Семеньо из «Борнмута» сделать дубль и сравнять счет. Пришлось Кьезе и Салаху выручать «Ливерпуль» в концовке матча.

В поединке против «Ньюкасла» чемпионы Англии открыли счет, оказались в большинстве, а после этого пропустили дважды. Снова пришлось драматично вырывать победу на последних секундах матча. Рио Нгумоха стал самым молодым автором гола в истории «Ливерпуля». Его удар после паса Салаха и хитрого пропуска от Собослаи принес три очка на 99-й минуте матча. У «Ливерпуля» ни одной спокойной игры.

Физическое состояние «красных» не позволяет работать в одном темпе весь матч. Собослаи вынужден подменять правого латераля Фримпонга. Жереми не сыграет до конца паузы на поединки национальных сборных. Ван Дейк огорчил в нескольких эпизодах низким темпом игры, а Конате мыслями в Мадриде. Француза отвлекли разговоры о трансфере в состав «сливочных» этим летом или через год в статусе свободного агента.

У Гравенберха есть гол в ворота «Ньюкасла» – редкий случай, когда голландец отличился взятием ворот, но Райан допускал ошибки без мяча и на стандартах. Это особенно важный пункт, когда впереди ждёт игра против «Арсенала». «Канониры» смертельно опасны после подач с углов поля. Чтобы отрезать хавбеков Райса, Субименди и Эдегора от передач на фланги, «Ливерпулю» важно дождаться на поле МакАллистера.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-2-3-1): Алиссон – Собослаи, Конате, Ван Дейк, Керкеж – МакАллистер, Гравенберх – Салах, Вирц, Гакпо – Экитике.

За успехами «Арсенала» стоит умение обороняться

«Канониры» возглавляют таблицу АПЛ с разницей голов 6:0. «Манчестер Юнайтед» пытался огорчить Райю, но вратарь выручил «канониров» семь раз. У Давида также был шикарный сейв в матче против «Лидса», хотя это и единственный явный момент соперника у ворот «Арсенала». В отличие от «Ливерпуля», «канониры» пока не пропускали. Но Габриэль и Салиба не всегда работали без проколов, как и крайние защитники «Арсенала».

Физически команда Артеты лишь входит в новый сезон, из-за чего в матче против «Манчестер Юнайтед» выбрали тактику выжидания, игру на отбой и ставку на стандарт, по ходу которого Салиба активно мешал голкиперу соперника. А вот «Лидс» не сумел нагрузить оборону латералей «канониров» работой, на что Калафьори ответил двумя ассистами, а Тимбер собрал дубль и голевую передачу. У «Арсенала» сохраняется чистый стиль.

Артета понимает, что именно в этом сезоне надо штурмовать вершину АПЛ после серии трансферов и подписания Дьёкереша. Виктор критиковали после неудачной игры против «Манчестер Юнайтед», но он сделал дубль в поединке с «Лидсом». Первый гол получился красивым – швед сместился с фланга и огорчил оппонента, а второй мяч отпраздновал после пенальти. У «Арсенала» снова появилась классическая «девятка».

Пока отстают по готовности левые вингеры Артеты – Мартинелли и Мадуэке, но у «Арсенала» после потери Хаверца из-за травмы появился Эзе. Атакующий хавбек играл на левом фланге. Вот только в матче против «Лидса» получили травмы Эдегор и Сака. У норвежца повреждение плеча, а Букайо вылетел до сентября. Эзе может сыграть на позиции атакующего хавбека, а Мадуэке переведут на правый край, где он играл за «Челси».

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-2-3-1): Райя – Тимбер, Салиба, Габриэль, Калафьори – Субименди, Райс – Мадуэке, Эзе (Эдегор), Мартинелли (Эзе) – Дьёкереш.

Рекордный новичок «Ливерпуля» слабо вошел в сезон

Нельзя пройти мимо старта Флориана Вирца, ведь самый дорогой новичок «Ливерпуля» (пока не подписали Исака) стартовал неудачно. Немец пока не вписывается игру «красных», в отличие от француза Экитике. Уго ждут бывшие напарники из «Айнтрахта» – знакомые ему клубы встретятся в Лиге чемпионов. Нападающий забивает голы, а у Вирца только пас на Экитике в финале Суперкубка Англии. Флориан не тащит «Ливерпуль».

У немца по одному выстрелу по чужим воротам за игру и лишь три созданных момента после двух туров АПЛ . Напарники не доверяют Вирцу, а общий стиль игры «Ливерпуля» в первых поединках сезона заставляет сомневаться в правильности действий Арне Слота. Голландец одобрил подписание Вирца, поскольку видел в нем одновременного второго форварда, центрального хавбека и прирожденного диспетчера с пасом.

Собослаи успешно перемещается между линиями, а у Нгумохи есть гол против «Ньюкасла», а от Вирца лишь ждут пробуждения. Надеемся, Флориан справится с давлением и покажет себя против «Арсенала». Классный футбол в центральном матче недели выгоден всем зрителям. «Ливерпуль» давно не проигрывал на «Энфилд Роуд» в АПЛ : 14 побед и 4 ничьих после восемнадцати матчей. «Арсенал» хочет испортить эту серию.