Да что вы знаете о «Трабзонспоре»?

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10 любопытных фактов о сопернике «Краснодара».

1. «Трабзонспор» - дитя ненависти

Обычно дети рождаются в любви, но «Трабзонспор» появился на свет в результате слияния нескольких команд, представлявших Трабзон на футбольной карте Турции. Родителями «Трабзонспора» стали клубы «Идманохаджи», «Идмангюджю», «Караденизгюджю» и «Мартиспор». Их болельщики (особенно двух первых) так ненавидели друг друга, что футбольные встречи регулярно заканчивались драками, беспорядками и поножовщиной. В конечном итоге Федерация футбола Турции поставила условия: или все клубы объединяются под одной крышей и тем самым прекращают войну, или футбола в Трабзоне не будет вовсе. Так в 1967-м появился на свет «Трабзонспор».

2. Четвертая футбольная сила Турции

В чемпионате Турции всегда было три значимых силы родом из Стамбула: «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ». У каждой из этих команд 20+ титулов, в то время как все остальные клубы Турции становились чемпионами в сумме 14 раз. И вот в этой-то «остальной Турции» выделяется «Трабзонспор», выигравший за полвека своего существования шесть трофеев. Правда, все эти победы уместились между 1976-м и 1984-м годами — эрой доминирования «Трабзонспора» в Турции.

3. Занимает второе место в чемпионате Турции прямо сейчас

После восьми туров «Трабзонспор» занимает в чемпионате Турции вторую строчку и отстает от лидирующего «Аланьяспора» на 2 очка. Три последних матча на внутренней арене «бордово-голубые» выиграли, дважды — со счетом 4:1, разгромили даже «Бешикташ», что нельзя назвать рядовым событием.

4. «Трабзон» подарил РПЛ

Один из самых значимых легионеров в истории Российской Премьер Лиги является выходцем из «Трабзонспора». В карьере Гекдениза Карадениза было всего два клуба - «Трабзонспор» и «Рубин». За каждый из клубов турецкий вингер отыграл по 10 лет, за казанцев сыграл чуть больше матчей — 298 против 279 в футболке «Трабзонспора», зато в бордово-голубой форме был результативнее — 77 голов против 52 в «Рубине».

5. Проворачивал с клубами РПЛ заметные сделки

Карадениз — не единственный футболист, посредством которого «Трабзонспор» взаимодействовал с клубами РПЛ . Кстати, продажа Гекдениза за 8.7 млн евро в «Рубин» на протяжении 11 лет была рекордным трансфером «на выход», а до этого рекорд принадлежал , который из Трабзона уехал в Санкт-Петербург, чтобы играть за «Зенит». Если копнуть еще глубже, то можно вспомнить, что «Динамо» возвращало в свои ряды как раз из «Трабзонспора». Покупки в России сегодняшний соперник «Краснодара» тоже делал: у «Динамо» брали Дугласа, а у «Спартака» - за 6 млн евро. Второй самый дорогой новичок в истории клуба.

6. Летом «Трабзонспор» совершил рекордную продажу в своей истории

В августе «Трабзонспор» продал «Лиллю» , он-то и опередил Текке и Карадениза в списке самых дорогих продаж клуба. Причем опередил серьезно: французский клуб заплатил за 22-летнего атакующего полузащитника 16.5 млн евро. В 100 матчах за «Трабзонспор» Юсуф забил 22 гола и сделал 21 «ассист», но во Франции хавбек пока не блещет: сделал одно результативное действие в дюжине матчей, не воспользовался шансом закрепиться в стартовом составе.

7. Два победителя Лиги чемпионов в составе, в том числе действующий

Представьте себе. Оба появились в команде нынешним летом, оба пришли свободными агентами, оба выигрывали Лигу чемпионов с английскими командами. , устав от реалий английского Чемпионшипа, заключил с «Трабзонспором» контракт до 2021 года с опцией «+1». Нигерийский полузащитник выиграл Лигу чемпионов в 2012 году в составе «Челси», тогда с ним в одной команде был , который в этом году удвоил число своих побед в главном турнире Старого Света в составе «Ливерпуля». Английский форвард даже был в заявке на финальный матч с «Тоттенхэмом».

8. «Трабзонспор» дважды принимал российские клуб и не пропускал голов

В 2011-м «Трабзонспор» был соперником ЦСКА по группе Лиги чемпионов. В Москве турки проиграли 0:3, а дома сыграли с армейцами 0:0. Три года спустя «Трабзонспор» стал соперником обладателя Кубка России «Ростова» в раунде плей-офф Лиги Европы. На этот раз нулевая ничья была зафиксирована на российской территории, а дома «Трабзон» победил 2:0.

9. Легенда клуба на тренерском мостике

Главный тренер играл за «Трабзонспор» с 1990 по 1999 год. Провел почти 300 матчей, выступая на позиции атакующего полузащитника, забил 56 голов. «Трабзонспор» - главный клуб в карьере Карамана, ведь он не только 9 сезонов отбегал в бордово-голубой форме, но и другие должности занимал. С 2009-го по 2013-й был помощником тренера, после чего перебрался в кресло спортивного директора. И все-таки Юнал принял решение развиваться именно как тренер, ради этого покинул клуб на 5 лет, вернулся перед прошлым сезоном. В сезоне 2018/19 «Трабзон» под руководством Карамана занял 4-е место в Суперлиге, а уже в начале нынешней кампании квалифицировался в основную сетку Лиги Европы, выбив из квалификации АЕК и «Спарту».

10. Стадион «Трабзонпора» назван в честь нынешнего тренер сборной Турции

Нынешний тренер сборной Турции — легенда «Трабзонспора». Он отыграл за клуб с побережья Черного моря 15 лет на позиции вратаря, а еще четырежды всходил на тренерский мостик (в общей сложности 10 лет). Новый стадион «Трабзонспора», открытый в 2016 году, носит имя Шенола Гюнеша. Нечасто увидишь такое признание при жизни.