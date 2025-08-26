Кто тратит миллиарды фунтов в главных клубах Англии. Бывшие средние футболисты и люди с улицы

1756223115

сегодня, 18:45

Директора – важнейшие персоны в дни трансферов.

Угу Виана, «Манчестер Сити»

Еще до того, как «Манчестер Юнайтед» пригласил Криштиану Роналду, «Ньюкасл» в том же «Спортинге» купил юного Угу Виану, и тогда его называли едва ли не самым перспективным футболистом Европы. Португалец, однако, не реализовал и половины из выданных ему когда-то авансов. Сейчас Угу всего 42 года, и новый директор заменил в «Манчестер Сити» опытного Бегиристайна. Чуть позже станет понятно, почему Чики покинул своего друга Гвардиолу. Или устал пахать и хочет тратить заработанные миллионы, или Бегиристайна ждет дисквалификация после вердикта в деле о финансовых махинациях «горожан». В любом случае активное участие в перестройке «горожан» и свежих трансферах принимали оба директора. Бегиристайн вводил в курс дела Виану, который сделал «Спортинг» чемпионом Португалии, помогая тренеру Амориму. Теперь Рубен страдает в МЮ , а его бывший коллега скрестил пальцы, чтобы «Манчестер Сити» реже играл с Рейндерсом и Шерки так плохо, как против «Тоттенхэма». Сейчас Виана готовит трансфер голкипера Доннаруммы, ведь Гвардиола к зимним новичкам добавил порцию летних трансферов.

Андреа Берта, «Арсенал»

Итальянец регулярно атакует психику фанатов «Тоттенхэма». После перехвата Эзе, которого звали «шпоры», директор «канониров» хочет завербовать Инкапье. Молодой эквадорец из «Байера» мечтает перебраться в АПЛ , ведь он понял, что тен Хаг не равен Алонсо по тренерскому классу. Между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» Пьеро скорее выберет клуб Артеты. У «канониров» появились сильные футболисты благодаря новому спортивному директору Берте. Пока у бывшего босса «Арсенала» Эду проблемы с греческим миллиардером Маринакисом в «Ноттингем Форест», Андреа становится любимчиком красно-белой лондонской публики. Итальянец заставил Артету подписать классического форварда Дьёкереша и четко разобрался с несносными боссами «Спортинга» на переговорах. Берта привез в Англию Субименди, хотя хавбек год назад отказал «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Также «Арсенал» подписал вингера «Челси» Мадуэке. Артета запрашивает новичков – Берта закрывает сделки.

Ричард Хьюз, «Ливерпуль»

Управляющий директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс, который был спортивным менеджером во времена Клоппа, убедил Ван Дейка и Салаха продлить контракты. А его коллега Хьюз сосредоточился на трансферах. Ричард десять лет работал в «Борнмуте», где собрал прекрасных молодых исполнителей. Их фамилии вы знаете, ведь они перешли в большие клубы. Хёйсена подписали, когда Хьюза уже назначили новым спортивным директором «Ливерпуля», а Забарный и Керкеж – его ставки. Венгр, кстати, теперь играет за «Ливерпуль». Хьюз в прошлом году нашел тренеру Слоту только второго форварда Кьезу и вратаря Мамардашвили, которого тогда оставили еще на сезон в «Валенсии», но скромный список новичков не помешал «Ливерпулю» вернуть чемпионский титул. Зато этим летом Ричард разгулялся: «красные» побили трансферный рекорд АПЛ , отдав 125 млн евро за Вирца. Кроме плеймейкера, подписали успешного форварда Экитике и ещё одного футболиста из Бундеслиги – правого латераля Фримпонга. Хьюз помог «Ливерпулю» забрать Рио Нгумоха у «Челси» и убедил Исака отвернуться от «Ньюкасла».

Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт, «Челси»

Две головы лучше одной? В ноябре 2022 года «Челси» завербовал директора «Брайтона» Уинстенли, а через несколько месяцев нанял менеджера «Монако» Стюарта. Поначалу в трансферы «Челси» активно вмешивался Боэли. Часть спорных сделок на его совести. Но Пол и Лоуренс в деле, как и главные скауты. У «Челси» хаотичный трансферный стиль. Клуб наказывали за использование незаконных уловок, чтобы обойти финансовые правила. Уинстенли и Стюарт не светятся так сильно, как многие коллеги. Они работают, и «Челси» часто подписывает футболистов. Грановская и Чех тоже собрали Абрамовичу коллекцию футболистов разного возраста, в этом смысле ничего не изменилось. У директоров «Челси» есть большой успех – за 47 млн евро забрали у «Манчестер Сити» Коула Палмера. Но Мареска обижается, когда «Челси» считают просто «командой Палмера». Энцо надеется, что Кайседо, Фернандес, а также новые игроки атаки Эстевао, Жоао Педро и Делап не остановятся после победы на Клубном чемпионате мира. От «Челси» ждут успехов в Лиге чемпионов.

Джейсон Уилкокс, «Манчестер Юнайтед»

Уилкокс выигрывал АПЛ с «Блэкберном», а начинал карьеру менеджера в «Манчестер Сити», где тренировал молодежь. Потом Джейсона позвали в «Саутгемптон» на пост спортивного директора. Оттуда его переманил «Манчестер Юнайтед». В Англии спортивного менеджера величают по-разному, иногда техническим и футбольным директором, но суть от этого не меняется. Уилкокс собирает команду для Аморима после того, как из МЮ убежал Эшуорт. Бывшего директора «Ньюкасла» выкупили у шейхов, но Дэн не продержался в клубе с непонятным миллиардером Рэтклиффом. А вот Уилкокс терпит удары судьбы. У «Манчестер Юнайтед» есть проблемы с трансферами. Они набрали футболистов, но из состава Аморима на старте сезона интересно наблюдать лишь за 19-летним центральным защитником Йоро, которого перехватили у «Реала». Новым форвардам Кунье и Мбеумо не хватает выносливости, а «девятка» Шешко не радует голами. Уилкокс разбрасывается деньгами, но у него пока нет гениальных сделок, вроде подписания в МЮ вратаря класса ван дер Сара.

Йохан Ланге, «Тоттенхэм»