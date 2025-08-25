Ривалдо, Рауль и Кака едва не перешли в АПЛ. Легенды отказали одному известному клубу

1756115932

«Шпор» преследуют трансферные неудачи.

В документальном фильме о работе клуба совладелец и управляющий «Тоттенхэма» Леви поучал фанатов, что осуществлять трансферы «физически тяжело», а глупые зрители просто ничего не понимают. Но другие менеджеры справляются, так что дело не только в сложностях переговоров. Фанаты «Тоттенхэма» за последние дни написали много гадостей в адрес Даниэла Леви. Победа тренера «шпор» Франка над Гвардиолой немножко сгладила углы, но потеря Эберечи Эзе и других трансферных целей разозлила фанатов. Английского атакующего хавбека отдали «Арсеналу». Новичок, который вернулся в родной клуб спустя много лет, с улыбкой встречал голы «канониров» в ворота «Лидса». А «Тоттенхэм» добавил в богатую коллекцию отказов ещё одну заметную фамилию. За «шпор» не захотели играть великие футболисты, которых хочется сегодня вспомнить.

Ривалдо

Леви и Льюис выкупили «Тоттенхэм» и пригласили главным тренером легенду клуба Ходдла, чтобы задобрить фанатов. Некогда великий хавбек был ужасным менеджером, и его ждала неудача. Но как только у «шпор» появились деньги, они охотились за звездами. Ривалдо поссорился с Ван Галом из-за позиции в «Барселоне» – бразилец не хотел играть на левом фланге. Чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча» выставили на трансфер. Ривалдо получил приглашение «Тоттенхэма», но написал письмо с отказом. Бразилец выбрал «Милан», с которым за год выиграл Лигу чемпионов, хотя и не был ключевым игроком и быстро покинул Италию. Было бы интересно увидеть Ривалдо в АПЛ .

Рауль

Легендарный нападающий «Реала» несколько раз выигрывал Лигу чемпионов. Раулю не повезло со сборной Испании — он ушёл до победы на Евро-2008, но клубная карьера у форварда продолжалась. «Тоттенхэм» назначил испанца Хуанде Рамоса, чей агент представлял Рауля. Гонсалес Бланко давно мечтал поиграть в Англии и вел активные переговоры со «шпорами», но остался в Мадриде. В итоге тренера Рамоса уволили из «Тоттенхэма» после худшего старта в истории клуба — двух очков в первых восьми турах АПЛ . Хуанде и Рауль встретились в «Реале». После этого тренер уехал в ЦСКА , а легендарный форвард чуть позже отправился в «Шальке».

Кака

Ещё один обладатель «Золотого мяча», как и Ривалдо. Ещё один чемпион мира — их в этом списке будет немало. Кака совершил главную ошибку в карьере, когда согласился уйти из «Милана» в «Реал». Неожиданный трансфер бразильца оказался дорогой прихотью Переса. Флорентино ошибся — плеймейкер не заиграл на новом месте. Кака было сложно сохранять спортивную мотивацию, ведь он родился в богатой семье и при этом является фанатически религиозным человеком. Жена бросила бразильца, когда ей надоела святость и скучность мужа. Кака остался в «Реале» и отказал «Тоттенхэму», но дальше его карьера пошла на спад.

Антуан Гризманн

Ривалдо и Рауль были ветеранами, когда за ними пришел «Тоттенхэм», а Гризманн отказался от трансфера в Лондон в молодости. В 2013 году Антуан зажигал в составе родного «Реала Сосьедад», но уже искал новый клуб. Андре Виллаш-Боаш мечтал подписать француза, но «шпоры» передумали и забрали у «Ромы» Ламелу. Аргентинец забивал красивые мячи в составе «Тоттенхэма», но не стал новым королем Эриком в АПЛ , ведь ему мешали травмы. Гризманн напротив стал легендой «Атлетико» и сборной Франции, а теперь может оглянуться назад и поблагодарить судьбу, что не связался с Леви. Из «Тоттенхэма» непросто уйти – Модрич и Бэйл подтвердят.

Луис Суарес

«Тоттенхэм» и тренера Реднаппа подставили скауты. Харри направил специалистов в Амстердам, а те в отчёте написали, что Луис Суарес из «Аякса» похож на Рафаэля ван дер Варта, который выступал за «Тоттенхэм» после неудачи с «Реалом». Неточный отчёт скаутов сорвал переговоры, хотя уругваец хотел играть в Англии, а представители «Аякса» были готовы отдать нападающего за 25 млн евро. «Шпоры» потеряли голы и деньги, ведь из «Ливерпуля» Суарес ушёл в «Барселону» за 82 млн евро. «Тоттенхэм» допустил ошибку — ведь Гризманна и Суареса, пока они не стали мегазвёздами, можно было убедить, как убедили Модрича и Бэйла. Скауты просчитались.

Эден Азар

Ещё одна жесткая ошибка скаутинга. У людей из «Тоттенхэма» были связи во Франции, а Эден Азар согласился играть на «Уайт Харт Лейн». Молодой футболист побаивался переходить в «Челси», где не заиграли не только Салах с Де Брюйне. Даже опытным игрокам атаки было сложно в составе «синих», Азар всерьез рассматривал предложение более скромного «Тоттенхэма». Эден мог стать напарником Кейна и Сона, и вместе они могли выиграть АПЛ . «Лилль» отпускал Азара в «Тоттенхэм», стороны вели переговоры, а футболист упоминал о них в интервью. Затем пришел «Челси» и перехватил будущую звезду АПЛ .

Самуэль Это’О

Камерунца вышвырнули из «Реала», но нападающий закрепился в «Мальорке». Скорее всего, Самуэль на семь лет старше, чем по паспорту. В 2002 году ему было 28 лет. Похоже, скауты «шпор» узнали секрет камерунца, а клуб подписал вместо Это’О ирландца Кина. Хороший трансфер — Робби после «Лидса» прекрасно играл за «Тоттенхэм». Но Самуэль тоже играл прекрасно. Он дождался приглашения в «Барселону» и помогал Месси. Позже камерунец отправился в «Интер», где возраст не помешал ему снова выиграть Лигу чемпионов с Моуриньо. Легенды вряд ли жалеют о том, что не попали в «Тоттенхэм» — у них были победы в других клубах.

Дэвид Бекхэм