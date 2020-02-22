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Генеральная репетиция. «Спартак» готов к сезону?

сегодня, 21:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
Тиль Гуус
Тиль Гуус
Полузащитник

За неделю до матча с «Динамо» в РПЛ «Спартак» провел контрольный матч с «Пахтакором» и крупно выиграл. «Соккер.ру» делится наблюдениями. 

Доменико Тедеско гонял «Спартак» на первом сборе в ОАЭ, потому что был Катар с Кубком Париматч Премьер, который «красно-белые» снова выиграли, и еще один сбор в Сочи, где москвичи провели в закрытом режиме игру против «Арарата». Армянский клуб был обыгран со счетом 3:1 с голами Понсе, Зобнина и Ларссона. Если верить официальному сайту «Спартака», в той игре Доменико Тедеско обкатывал схему 4-2-3-1 — возможно, именно с этим связан режим повышенной секретности.

Зато против «Пахтакора» москвичи играли уже по традиционной при немецком тренере схеме 3-5-2. Играли на «Открытие-Арене» (на трибуны пустили владельцев абонементов, собралось около 4000 соскучившихся по любимой команде болельщиков), матч транслировался по центральному телевидению, то есть здесь Тедеско не боялся шпионов? Что ж, давайте заглянем в карты, которые Доменико выложил на стол. 

Стартовый состав

Матч с «Пахтакором» действительно был похож на генеральную репетицию перед стартом сезона, а стартовое сочетание Доменико Тедеско вполне может повторить через неделю в матче с «Динамо». Могут, конечно, случиться одно-два изменения в зависимости от того, как будут тренироваться футболисты в следующую неделю, но это — база. Учтем, что против «Динамо» из-за дисквалификации не сможет сыграть Умяров, железно основной игрок у Тедеско, да и вообще неизвестно, когда Наиль будет в строю: на сегодняшней игре полузащитник был замечен на костылях, что стало большой неожиданностью. У Умярова проблемы с ахилловым сухожилием, степень их серьезности неизвестна. 

Так или иначе, в отсутствие Наиля получил возможность вернуться на свое «законное» место в центре полузащиты Роман Зобнин, составивший треугольник с Алексом Кралом и Зелимханом Бакаевым. Таким образом, на правом фланге оказался Рассказов. Максименко в воротах, Кутепов-Жиго-Джикия в центре обороны и Айртон на левом фланге — это вообще железная основа. Пару в атаке с первых минут составили Понсе и новичок Соболев, но здесь как раз есть варианты: Ларссон, Шюррле, даже Мирзов. Но компоновать их Тедеско теперь будет с большим форвардом Соболевым, раз уж такая опция появилась, и Александр бодро себя чувствует. 

Стандартные положения

«Пахтакор» позволял «Спартаку» играть первым номером, впрочем, позиционная атака у «красно-белых» за зиму не отросла, ставка делает на прессинг, быстрые встречные атаки после отборов и, кажется, теперь еще и на стандартные положения. В общем-то, этим инструментом должна в полной мере пользоваться каждая команда, а нынешний «Спартак» должен улучшать себя всеми возможными способами после провала в осенней части сезона. 

Это во-первых. Во-вторых, стандарты — отличная возможность забивать голы в логичных продолжениях позиционных атак, которые сами по себе не являются эффективными. В-третьих, с приходом Соболева у «Спартака» будет преимущество в воздухе над многими командами: высокий форвард + троица центральных защитников Джикия, Жиго, Кутепов + высокие Крал и Тиль + прыгучий Понсе. Хорошая банда для реализации стандартов. 

Любопытно, что основным исполнителем подач с правой ноги у «Спартака» теперь является вице-капитан Зобнин, который раньше за это дело не брался, но в матче с «Пахтакором» дважды мастерски подал на ближнюю штангу, где Соболев и Понсе разобрались. Наверняка «красно-белые» приберегли и другие варианты розыгрышей на официальные матчи, да и Бакаев, который исполняет все, что под левую ногу, еще не сказал своего веского слова. Как бы то ни было, «Спартак» провел большую и целенаправленную работу в этом направлении и рассчитывает собрать урожай в виде голов со стандартов весной. 

Физическая готовность

В матче с «Пахтакором» команды хватило минут на 70. К середине второго тайма ножки стали ватными, ошибки в передачах и огромное количество технического брака выдавало усталость, и хотя «Спартаку» удалось ускориться в концовке за счет замен, нужно сказать, что этих замен было шесть. Впрочем, игра с «Пахтакором» была еще частью подготовки, а недельный цикл накануне матча с «Динамо» стартует в воскресенье. Будет в нем и отдых, и восстановление, чтобы футболисты подошли к игре с максимальным запасом сил и свежести. В последнем контрольном матче о себе давала знать работа на тренировках, которые в «Спартаке» по-прежнему включают силовую работу. В любом случае, пока не увидим целиком матч с «Динамо», о физической готовности команды Тедеско судить рано. Там все будет по-настоящему. 

Индивидуальная работа

Футболисты, не упомянутые ниже, сыграли плюс-минус на своем уровне, а вот эти ребята заслуживают нескольких слов.

Роман Зобнин. Прошлый год получился для Романа неудачным, и, кажется, все дело в провальной зимней подготовке, которую провел штаб Кононова. Зобнин — футболист, чьи сильные качества очень зависят от функционального состояния. По контрольным матчам полузащитник сборной России снова напоминает самого себя лучших образцов. И ведь должен еще добирать. Дополнительный груз в виде стандартов тоже не пугает Романа, его ответственность только мотивирует. Если Тедеско понял Зобнина, как раньше понимал Каррера, то «Спартаку» от этого только польза. 

Николай Рассказов. Проблема правого фланга в «Спартаке» остается, и вряд ли ее удастся решить продлением контракта с ветераном Ещенко. Рассказов в недавнем интервью пожаловался, что в начале прошлого сезона ему было тяжело показывать максимум из-за скомканной подготовки к сезону, но вроде бы травмы позади, а Николай как-то не очень прибавил. Да и в ногах ли его проблемы, точно не в голове? На правом фланге у «Спартака» нет синхронности, при этом цепкой игрой в отборе и позиционной безупречностью Рассказов тоже не побаловал. 

Александр Соболев. Если бы в «Спартаке» не сваляли дурака после ухода Луиса Адриано и Зе Луиша, а взяли большого форварда им на замену (хоть Соболева, хоть Комличенко), то в турнирном зачете могло быть побольше очков, ведь часто не хватало именно мощи в атаке. Предсезонная адаптация Соболева прошла хорошо: Александр забил «Партизану», теперь отправил мяч в ворота «Пахтакора», причем головой, что делает нечасто, несмотря на свой богатырский рост. Соболев неплохо взаимодействует с напарником и может играть спиной к воротам — создал шикарный момент для Зобнина. Главное — обходить стороной «медные трубы» в золотой столице.

Гуус Тиль. Голландец провел на поле около 15 минут, но забил четвертый гол «Спартака», установив окончательный счет матча. Для него это очень важно, ведь Гуусу нужно возвращаться в большой футбол сквозь недоверие и насмешки, подтверждать свой талант на поле и не киснуть в запасе в команде, где нет нереальной конкуренции. 

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 23:08
Здесь есть один фан Спартака с ником 25%клоун.. Оказывается если его называть просто клоун без указания процентов, то это рассматривается как оскорбление. Вчера я на этом пострадал. Это не удивляет? Такой дифференцированный подход.
Ну никакого парадокса, ведь 25% это четверть от клоуна, ты же назвал его целым клоуном. На лицо пример дифференцирования клоуна, что видимо запрещено правилами (но это не точно). ))))
Старый Фриц
Старый Фриц
сегодня в 23:00
Надеюсь ,мясо вылетит в ФНЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил unoejk
сегодня в 22:57
Добрый день. Это было оскорбление. Не знаю что ещё добавить. Разделения на меленькие и большие оскорбления у нас нет.
Здесь есть один фан Спартака с ником 25%клоун.. Оказывается если его называть просто клоун без указания процентов, то это рассматривается как оскорбление. Вчера я на этом пострадал. Это не удивляет? Такой дифференцированный подход.
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
сегодня в 22:47
Кутепов-Жиго-Джикия в центре обороны и Айртон на правом фланге

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странно как то,я то думал что Айртон на левой бровке бегает ....👈 ⚽️ 😌😌😌
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 22:42
А это уже становится интересным.Вечер прекращает быть томным.Теперь у всех у нас появляется шанс сравнить физрука Кононова и тренера Тедеско.И что то мне подсказывает, что сравнение будет не в пользу Пиджака.Пусть Тед в этом чемпе со своей бандой на многое не претендует, но как учения перед серьёзными матчами и пристрелку перед будущими баталиями сделать обязан.В своё время Каррера уже доказал, что не бывает не вкусных раков.Просто нужно уметь их правильно готовить.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:27
Удачи Спартак
JackNorz
JackNorz ответил Dima salev
сегодня в 22:11
По сути конец сезона будет как подготовка к следующему сезону. Тут в ФНЛ бы не провалиться
Dima salev
Dima salev
сегодня в 22:04
Остатки сезон чемпионата Спартак будет играть как товарищеский матч. У Спартака нет шансов на зону еврокубки
unoejk
unoejk ответил Да ладно вам
сегодня в 21:56
Ёжик, вечер добрый. Глянул комментарий пользователя Armyan4eG и недоумеваю почему ему выписан суточный бан. «Фетишист» стало оскорбительным словом? Тогда «баптист» или «атеист» тоже нужно считать оскорблением. На мой взгляд, пользователь Armyan4eG пострадал ни за что, там самое большое троллингом скрыть можно было. Хотя, оно и это неправильно, в его словах нет ничего плохого.
Добрый день. Это было оскорбление. Не знаю что ещё добавить. Разделения на меленькие и большие оскорбления у нас нет.
112910415
112910415
сегодня в 21:50
можно как-то жить
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