Генеральная репетиция. «Спартак» готов к сезону?

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сегодня, 21:30

За неделю до матча с «Динамо» в РПЛ «Спартак» провел контрольный матч с «Пахтакором» и крупно выиграл. «Соккер.ру» делится наблюдениями.

Доменико Тедеско гонял «Спартак» на первом сборе в ОАЭ , потому что был Катар с Кубком Париматч Премьер, который «красно-белые» снова выиграли, и еще один сбор в Сочи, где москвичи провели в закрытом режиме игру против «Арарата». Армянский клуб был обыгран со счетом 3:1 с голами Понсе, Зобнина и Ларссона. Если верить официальному сайту «Спартака», в той игре Доменико Тедеско обкатывал схему 4-2-3-1 — возможно, именно с этим связан режим повышенной секретности.

Зато против «Пахтакора» москвичи играли уже по традиционной при немецком тренере схеме 3-5-2. Играли на «Открытие-Арене» (на трибуны пустили владельцев абонементов, собралось около 4000 соскучившихся по любимой команде болельщиков), матч транслировался по центральному телевидению, то есть здесь Тедеско не боялся шпионов? Что ж, давайте заглянем в карты, которые Доменико выложил на стол.

Стартовый состав

Матч с «Пахтакором» действительно был похож на генеральную репетицию перед стартом сезона, а стартовое сочетание Доменико Тедеско вполне может повторить через неделю в матче с «Динамо». Могут, конечно, случиться одно-два изменения в зависимости от того, как будут тренироваться футболисты в следующую неделю, но это — база. Учтем, что против «Динамо» из-за дисквалификации не сможет сыграть Умяров, железно основной игрок у Тедеско, да и вообще неизвестно, когда Наиль будет в строю: на сегодняшней игре полузащитник был замечен на костылях, что стало большой неожиданностью. У Умярова проблемы с ахилловым сухожилием, степень их серьезности неизвестна.

Так или иначе, в отсутствие Наиля получил возможность вернуться на свое «законное» место в центре полузащиты , составивший треугольник с Алексом Кралом и Зелимханом Бакаевым. Таким образом, на правом фланге оказался Рассказов. Максименко в воротах, Кутепов-Жиго-Джикия в центре обороны и Айртон на левом фланге — это вообще железная основа. Пару в атаке с первых минут составили Понсе и новичок Соболев, но здесь как раз есть варианты: Ларссон, Шюррле, даже Мирзов. Но компоновать их Тедеско теперь будет с большим форвардом Соболевым, раз уж такая опция появилась, и Александр бодро себя чувствует.

Стандартные положения

«Пахтакор» позволял «Спартаку» играть первым номером, впрочем, позиционная атака у «красно-белых» за зиму не отросла, ставка делает на прессинг, быстрые встречные атаки после отборов и, кажется, теперь еще и на стандартные положения. В общем-то, этим инструментом должна в полной мере пользоваться каждая команда, а нынешний «Спартак» должен улучшать себя всеми возможными способами после провала в осенней части сезона.

Это во-первых. Во-вторых, стандарты — отличная возможность забивать голы в логичных продолжениях позиционных атак, которые сами по себе не являются эффективными. В-третьих, с приходом Соболева у «Спартака» будет преимущество в воздухе над многими командами: высокий форвард + троица центральных защитников Джикия, Жиго, Кутепов + высокие Крал и Тиль + прыгучий Понсе. Хорошая банда для реализации стандартов.

Любопытно, что основным исполнителем подач с правой ноги у «Спартака» теперь является вице-капитан Зобнин, который раньше за это дело не брался, но в матче с «Пахтакором» дважды мастерски подал на ближнюю штангу, где Соболев и Понсе разобрались. Наверняка «красно-белые» приберегли и другие варианты розыгрышей на официальные матчи, да и Бакаев, который исполняет все, что под левую ногу, еще не сказал своего веского слова. Как бы то ни было, «Спартак» провел большую и целенаправленную работу в этом направлении и рассчитывает собрать урожай в виде голов со стандартов весной.

Физическая готовность

В матче с «Пахтакором» команды хватило минут на 70. К середине второго тайма ножки стали ватными, ошибки в передачах и огромное количество технического брака выдавало усталость, и хотя «Спартаку» удалось ускориться в концовке за счет замен, нужно сказать, что этих замен было шесть. Впрочем, игра с «Пахтакором» была еще частью подготовки, а недельный цикл накануне матча с «Динамо» стартует в воскресенье. Будет в нем и отдых, и восстановление, чтобы футболисты подошли к игре с максимальным запасом сил и свежести. В последнем контрольном матче о себе давала знать работа на тренировках, которые в «Спартаке» по-прежнему включают силовую работу. В любом случае, пока не увидим целиком матч с «Динамо», о физической готовности команды Тедеско судить рано. Там все будет по-настоящему.

Индивидуальная работа

Футболисты, не упомянутые ниже, сыграли плюс-минус на своем уровне, а вот эти ребята заслуживают нескольких слов.

Роман Зобнин. Прошлый год получился для Романа неудачным, и, кажется, все дело в провальной зимней подготовке, которую провел штаб Кононова. Зобнин — футболист, чьи сильные качества очень зависят от функционального состояния. По контрольным матчам полузащитник сборной России снова напоминает самого себя лучших образцов. И ведь должен еще добирать. Дополнительный груз в виде стандартов тоже не пугает Романа, его ответственность только мотивирует. Если Тедеско понял Зобнина, как раньше понимал Каррера, то «Спартаку» от этого только польза.

. Проблема правого фланга в «Спартаке» остается, и вряд ли ее удастся решить продлением контракта с ветераном Ещенко. Рассказов в недавнем интервью пожаловался, что в начале прошлого сезона ему было тяжело показывать максимум из-за скомканной подготовки к сезону, но вроде бы травмы позади, а Николай как-то не очень прибавил. Да и в ногах ли его проблемы, точно не в голове? На правом фланге у «Спартака» нет синхронности, при этом цепкой игрой в отборе и позиционной безупречностью Рассказов тоже не побаловал.

. Если бы в «Спартаке» не сваляли дурака после ухода Луиса Адриано и Зе Луиша, а взяли большого форварда им на замену (хоть Соболева, хоть Комличенко), то в турнирном зачете могло быть побольше очков, ведь часто не хватало именно мощи в атаке. Предсезонная адаптация Соболева прошла хорошо: Александр забил «Партизану», теперь отправил мяч в ворота «Пахтакора», причем головой, что делает нечасто, несмотря на свой богатырский рост. Соболев неплохо взаимодействует с напарником и может играть спиной к воротам — создал шикарный момент для Зобнина. Главное — обходить стороной «медные трубы» в золотой столице.

. Голландец провел на поле около 15 минут, но забил четвертый гол «Спартака», установив окончательный счет матча. Для него это очень важно, ведь Гуусу нужно возвращаться в большой футбол сквозь недоверие и насмешки, подтверждать свой талант на поле и не киснуть в запасе в команде, где нет нереальной конкуренции.