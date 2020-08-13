Вера: «Было бы приятно сыграть с Гайчем в одной команде»

Полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вера, которым интересуется ЦСКА, прокомментировал ситуацию со своим будущим.
«ЦСКА — большой российский клуб, там играет Адольфо Гайч. Команда постоянно играет в еврокубках, борется за победу в чемпионате. Это хороший вариант для продолжения карьеры, который мы рассматриваем. Мы изучаем все поступающие предложения и постараемся выбрать лучший вариант для моей спортивной карьеры.
Я знаю Гайча уже долгое время, мы пережили много моментов в молодежной сборной. Было бы очень приятно сыграть с ним в одной команде», — цитирует Веру TyC Sports.
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Заранее спасибо за понимание.
Будьте любезны, воздержитесь от использования рекламных гиперссылок в своих записях. В текстовом варианте доспустимо, но не более того.
Заранее спасибо за понимание.