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Вера: «Было бы приятно сыграть с Гайчем в одной команде»

13 августа 2020, 11:08

Полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вера, которым интересуется ЦСКА, прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«ЦСКА — большой российский клуб, там играет Адольфо Гайч. Команда постоянно играет в еврокубках, борется за победу в чемпионате. Это хороший вариант для продолжения карьеры, который мы рассматриваем. Мы изучаем все поступающие предложения и постараемся выбрать лучший вариант для моей спортивной карьеры.

Я знаю Гайча уже долгое время, мы пережили много моментов в молодежной сборной. Было бы очень приятно сыграть с ним в одной команде», — цитирует Веру TyC Sports.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan
13 августа в 23:05
Доброго времени суток.
Будьте любезны, воздержитесь от использования рекламных гиперссылок в своих записях. В текстовом варианте доспустимо, но не более того.
Заранее спасибо за понимание.
sv_1969
sv_1969
13 августа в 11:34
Вера и Адольф)
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
13 августа в 11:18
Вот и переходи в ЦСКА.
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