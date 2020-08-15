«Спартак» предложил за хавбека «Гента» Овусу 9 млн евро

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15 августа 2020, 18:34

Опорный полузащитник «Гента» Элише Овусу может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Footballghana.com.

По информации источника, «красно-белые» предложили за 22-летнего хавбека 9 млн евро. На француза также претендует «Севилья». «Гент» рассчитывает получить с трансфера футболиста не менее 20 млн евро.

В прошлом сезоне Овусу сыграл в составе «Гента» 41 матч, результативными действиями не отметился. Контракт полузащитника с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 млн евро.