«Зенит» интересуется защитником «Истанбул Башакшехир» Кайсарой

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16 августа 2020, 17:10

Правый защитник «Истанбул Башакшехир» Жуниор Кайсара попал в сферу интересов «Зенита», сообщает The Sun.

По информации источника, на 31-летнего игрока также претендуют «Вест Хэм» и «Вест Бромвич Альбион». Сам бразилец предпочитает продолжить карьеру в Англии. Чемпион Турции готов продать футболиста за 4 млн евро.

В прошлом сезоне Кайсара сыграл в составе «Истанбул Башакшехир» 44 матча и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества еще на сезон. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,7 млн евро.