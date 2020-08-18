«Фенербахче» согласовал с «Локомотивом» аренду Смолова за 1 млн евро

1597736941

вчера, 10:49

Форвард «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщает Sabah.

По информации источника, клубы согласовали условия годичной аренды 30-летнего нападающего. Она обойдется «Фенербахче» в 1 млн евро. Сам нападающий за переход в стан «канареек» получит гонорар в размере 1,5 млн евро. «Фенербахче» будет иметь право выкупа контракта россиянина за 4 млн евро.