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«Фенербахче» согласовал с «Локомотивом» аренду Смолова за 1 млн евро

вчера, 10:49

Форвард «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщает Sabah.

По информации источника, клубы согласовали условия годичной аренды 30-летнего нападающего. Она обойдется «Фенербахче» в 1 млн евро. Сам нападающий за переход в стан «канареек» получит гонорар в размере 1,5 млн евро. «Фенербахче» будет иметь право выкупа контракта россиянина за 4 млн евро.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:19, ред.
Ну все...после "триумфа" в Сельте (а ведь не каждый нап забивает Релу и Барсе..:)..федор, что говорится "пошел по рукам"....и похоже р"рукам" Локо он нужен, как зайцу стоп сигнал....и нужно отдать должное, что сумели таки найти клуб куда пристроить Федю....аренда минимум, зарплата пойдет...(по поводу выкупа это шутка , записанная в контракте)....Посмотрим (даже специально буду посмотреть несколько матчей)...ну а вдруг Федор Михайлович начнет феерить и отгружать в каждом матче по хэт-трику....Ладно, пожелаю удачи!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:12
Не на шутку серьезная схватка развернулась за суперфорварда Локо. Круть!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:11
Пошёл Фёдор по рукам
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