Состав участников ЧМ-2022 определён на 50%. Разыскиваем оставшихся счастливчиков

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вчера, 14:58

Расклад накануне решающих матчей.

Количество квот по конфедерациям ФИФА

УЕФА (Европа) = 13 путевок на ЧМ -2022 (известны 10 обладателей)

АФК (Азия) = 4 или 5* путевок + 1 (известны 5 обладателей). «+1» — это Катар, который выступит на ЧМ -2022 на правах хозяев. Таким образом, у Азии будет минимум пять команд на чемпионате мира.

КАФ (Африка) = 5 путевок на ЧМ -2022 (пока никто не вышел на чемпионат мира)

КОНМЕБОЛ (Южная Америка) = 4 или 5 путевок на ЧМ -2022 (известны 2 обладателя)

КОНКАКАФ (Северная Америка) = 3 или 4 путевки на ЧМ -2022 (никто не прошел отбор)

ОФК (Океания) = 0 или 1 путевка.

*везде, где количество путевок на ЧМ -2022 указано не точно, имеется в виду участие команд из этих конфедераций в межконтинентальных стыках, в которых примут участие 5-я южноамериканская команда, победитель четвертого раунда азиатского отбора, четвертая команда из Северной Америки и лучшая сборная Океании.

17 команд уже квалифицировались на чемпионат мира в Катаре

2010 год (1): Катар.

Катар узнал о своем дебютном участии в финальной части чемпионата мира в 2010 году, когда были проведены выборы страны-хозяйки мундиаля. Сборная Катара 11 раз безуспешно пыталась пробиться на чемпионат мира через квалификацию.

2021 год (12): Германия, Дания, Бразилия, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина.

Сборная Германии стала первой командой, завоевавшей путевку на ЧМ -2022 в спортивной борьбе. Вслед за ней это сделали еще девять европейских сборных, выигравших свои отборочные группы, а также Бразилия и Аргентина, досрочно решившие турнирные задачи в южноамериканском отборе.

2022 год (2): Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия.

В конце января и начале февраля список участников грядущего мундиаля пополнили две команды из Азии — Иран и Южная Корея. А сегодня к ним присоединились Япония и Саудовская Аравия после того, как японцы обыграли Австралию в очном матче.

Кто займет оставшиеся 15 мест на ЧМ -2022? Делайте ваши ставки

В Европе оставшиеся путевки будут разыграны в стыковых матчах, на три места после отстранения сборной России претендуют 11 команд.

(29 марта) Португалия/Турция vs Италия/Северная Македония

(29 марта) Польша vs Швеция/Чехия

(июнь) Уэльс/Австрия vs Шотландия/Украина

Все ждут встречу Португалии и Италии в финале стыков, одна из больших европейских сборных точно пропустит ЧМ -2022. «Скуадра Адзурра» не попала на предыдущий чемпионат мира, второе кряду фиаско в квалификации, да еще и в статусе действующих победителей Евро станет сущей катастрофой для итальянского футбола. Команда Роберто Манчини ляжет костьми, чтобы оставить чемпионат мира без Криштиану Роналду.

Польша получает ощутимое преимущество над соперниками после отмены полуфинального матча с Россией, хотя все команды на этом пути примерно равные. Сложнее всего назвать победителя оставшегося квартета, тем более развязка наступит только в июне из-за переноса матчей с участием сборной Украины.

Прогноз «Соккер.ру» для Европы: Италия, Польша, Шотландия.

В Южной Америке осталось два тура до завершения отбора. Бразилия и Аргентина уже застолбили за собой путевки в Катар, а вот за спинами лидеров развернулось отчаянное сражение: Эквадор и Уругвай пока держатся в четверке, Перу идет пятым, а Чили и Колумбия не теряют надежду. Впрочем, учитывая, что у чилийцев один из двух оставшихся матчей против Бразилии на выезде, а Колумбия отстает на 4 очка от пятого места, высока вероятность, что финишируют в том же порядке, которого придерживаются перед заключительным этапом квалификации.

Прогноз «Соккер.ру» для Южной Америки: Эквадор и Уругвай. Перу сыграет в межконтинентальных стыках.

После сегодняшней развязки в группе «B» на третьем этапе азиатского отбора оформили путевки на ЧМ -2022 Япония и Саудовская Аравия, таким образом, известны уже пять команд от Азии, которые сыграют на чемпионате мира: Катар, Иран, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия. Команды, занявшие третьи места в группах, сыграют на право представлять АФК в межконтинентальных стыках. Скорее всего, Австралия сойдется с Объединенными Арабскими Эмиратами. Фаворит очевиден.

Прогноз «Соккер.ру» для Азии: Австралия сыграет в межконтинентальных стыках.

В Северной Америке осталось три тура до окончания решающего раунда отбора, и хотя ни одна команда пока не гарантировала себе поездку на чемпионат мира, тройку счастливчиков можно назвать без особого риска ошибиться. Сложнее сказать, кто финиширует на четвертой строчке и получит путевку в межконтинентальные стыки. Борьбу ведут Панама и Коста-Рика.

Прогноз «Соккер.ру» для Северной Америки: Канада, США и Мексика. Коста-Рика сыграет в межконтинентальных стыках.

Африканские сборные, которые сыграют на чемпионате мира, определятся в пяти двухматчевых противостояниях, которые будут сыграны 25-го и 29-го марта по традиционной системе «дома и в гостях». Сенегал и Египет снова сойдутся лицом к лицу, как и в финале Кубка Африканских Наций. У Садио Мане и Мохамеда Салаха одна путевка на чемпионат мира на двоих.

Египет vs Сенегал

Камерун vs Алжир

Гана vs Нигерия

ДР Конго vs Марокко

Мали vs Тунис

Прогноз «Соккер.ру» для Африки: Сенегал, Камерун, Нигерия, Марокко, Тунис.

В ОФК еще не определена сборная, которая сразится с четвертой командой КОНКАКАФ в межконтинентальных стыках, но мало кто сомневается, что это будет Новая Зеландия.

Прогноз «Соккер.ру» для Океании: Новая Зеландия сыграет в межконтинентальных стыках.

Итак, если во всех частях света сборные будут следовать нашему прогнозу, то список участников чемпионата мира 2022 дополнят Италия, Польша, Шотландия, Эквадор, Уругвай, Канада, США , Мексика, Сенегал, Камерун, Нигерия, Марокко, Тунис. В финалах межконтинентальных стыков сойдутся:

Коста-Рика vs Новая Зеландия

Перу vs Австралия