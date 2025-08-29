Лучшие на старте сыграют между собой. В РПЛ сразятся лидеры, а «Локо» ждёт новая проверка

1756473165

вчера, 16:12

У действующего чемпиона «Краснодара» впереди важный выезд.

«Оренбург» — «Рубин»

— После тяжёлого старта южноуральцы потихоньку оживают. Всё началось с победы над «Ахматом» в Кубке России, а после этого команда Владимира Слишковича взяла три очка с «Акроном» в гостях и с теми же грозненцами в чемпионате сыграла вничью дома. Положение «Оренбурга» уже не такое безнадёжное, как, например, у «Пари НН» и «Сочи».

— Три предыдущих тура сильно подпортили впечатления от «Рубина». Команда шла среди лидеров, но посыпалась в матчах со столичными клубами. «Армейцы» показали аномальную реализацию, оформив разгром 5:1, а со «Спартаком» дома не удалось даже забить – 0:2. Вдобавок к этому было кубковое поражение от «Зенита» (0:3). С другой стороны, против середняков и команд ниже классом «Рубин» надёжен. Сейчас как раз такая игра.

«Зенит» — «Пари НН»

— Сергей Семак схватил большую порцию критики за начало сезона, поскольку «Зенит» смотрелся слишком уж вяло. В пяти первых турах у «сине-бело-голубых» была только одна победа, причём даже «Рубин» (явно не топ-клуб) смог отобрать очки у питерцев, а «Ахмат» так вообще забрал победу – первую для себя в сезоне. Игра с Махачкалой стала ответом на критику – «Зенит» оформил разгром 4:0. Причём победу принесли россияне, ведь голами отметились Андрей Мостовой, Юрий Горшков и Максим Глушенков.

— В каждом матче нижегородцам чего-то не хватает. Даже с «Локо» едва не устроили камбэк (2:3). После первой победы в чемпионате «Пари НН» (2:0 с Махачкалой) получил разгром в Москве от другого «Динамо» – 0:3. Понятно, что Шпилевскому для атакующего футбола нужны подходящие игроки, однако их пока только ждут. Ещё пара таких провалов после закрытия трансферного окна, и пойдут разговоры об отставке.

«Спартак» — «Сочи»

— Насколько глубоким должен быть кризис, чтобы на старте топ-клуб делил очки с середняком «Акроном», дома получал 0:3 от дебютанта чемпионата и отдавал второй тайм дерби (2:4 от «Локомотива»)? Станкович, казалось, абсолютно не контролирует ситуацию. Как это всегда бывает, «красно-белым» нужен был импульс. Ничья с «Зенитом» им и стала – после нее отправились в Казань и там оформили уверенную победу над «Рубином». «Спартак» долго вкатывался, но сейчас должно пойти легче. Тем более дома играют с главным аутсайдером РПЛ .

— Вернувшаяся из РПЛ команда до сих пор не может одержать первую победу, «Сочи» успел сыграть в том числе с «Акроном» и «Балтикой». С ними южане не забили ни разу, но зато пропустили целых шесть мячей. Это всё, что нужно знать о конкурентоспособности «Сочи» при Роберте Морено. На рынке есть Осинькин и Федотов – эти кандидаты куда лучше подходят команде.

«Ростов» — «Ахмат»

— На конспектах Валерия Карпина Джонатан Альба качественно доработал прошлый сезон, но этого уже не хватает на старте текущего. На отрезке в восемь матчей ростовчане одержали только одну победу и идут в зоне стыков. В клубе успели отвыкнуть от борьбы за выживание. Судя по всему, пора привыкать снова.

— Станислав Черчесов прекрасно понимает – очки не пахнут. Грозненцы с их-то составом умудрились провалить три матча на старте чемпионата, нужно было быстро нагнать отставание. И в следующих трёх турах «Ахмат» записал себе в актив семь очков, что уже позволило забраться на 10-е место.

«Акрон» — «Балтика»

— Запала уже не хватает. Банда Заура Тедеева бодро начала – отобрала балл у «Спартака», оформила разгром «Сочи», плюс поделила очки с «Крыльями». Но с Махачкалой и тем более с «Оренбургом» надо было бороться за победу. Вот только в этих двух играх «Акрон» набрал лишь один балл.

— Даже дома «Акрону» будет тяжело с «Балтикой» – соперник сейчас на ходу. Калининградцы бодро начали – взяли четыре очка по итогам выезда в Москву, а недавно добавили к этому ничью против «Локомотива». Талалаев настолько качественно подготовил команду, что она на старте даже топам навязывают борьбу. 12 очков после шести матчей – шикарный результат.

«Локомотив» — «Крылья Советов»

— Как-то быстро иссякает импульс «железнодорожников». После четырёх побед на старте – в том числе над «Краснодаром» и «Спартаком» – «красно-зелёные» дважды запнулись с командами ниже классом. Ничью с «Балтикой» понять ещё можно, ведь калининградцы и у «Динамо» со «Спартаком» отняли очки. Но что произошло с «Ростовом», который смотрится очень тяжело?

— Самарцы набрали восемь очков в первых четырёх турах, Вадим Раков поражал результативностью, Адиева короновали за быструю перестройку, но затем «Крылья» натурально провалили два матча. Девять пропущенных мячей с «Ахматом» и «Краснодаром» – это кошмар. Позиции тех, кто рвал со старта, потихоньку усредняются.

ЦСКА — «Краснодар»

— Пока ЦСКА – главное очарование на стартовом отрезке сезона. Команда быстро настроилась на частоты Челестини и сейчас идёт в тройке. «Локо» потерял уверенность, а впереди ждёт игра с лидером таблицы. Шикарный шанс вырваться на первое место.

— Даже в Москве «Краснодар» будет фаворитом. В игре команды появились чемпионские повадки – даже если игра не складывается, есть уверенность, что «быки» дожмут. В четырёх предыдущих турах Агкацев трижды оформил «сухарь». Южане предельно уверены и хладнокровны.

«Динамо» Махачкала — «Динамо»

— Тяжело подходить к игре с грандом после двух «сухих» поражений в чемпионате к ряду. Махачкалинцы, несмотря на отличную игровую дисциплину, вынуждены бороться за выживание – сказывается разница в классе с остальными командами.

— Уже есть сомнения, может ли Карпин выстроить успешный проект в «Динамо», ведь слишком тяжело проходит адаптация. Дошло до того, что в трёх турах кряду «бело-голубые» не могли одержать победу. В минувшие выходные эту серию удалось прервать – с «Пари НН» оформили разгром (3:0). В любом случае тучи над Карпиным сгущаются, работы ещё много.