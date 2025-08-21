«Локомотиву» нужна помощь Дзюбы, а «Спартаку» – только победа. Интриги шестого тура РПЛ

1755807145

вчера, 23:12

У многих лидеров непростые соперники.

«Рубин» – «Спартак»

Многие традиционные фавориты чемпионата встретят крепких середняков. Несмотря на разные результаты на старте, скромные коллективы готовы жестко проверить клубы из Москвы и «Зенит». «Спартак» после ничьей против команды Семака недоволен: Станковичу нужна победа в Казани, где «красно-белые» проиграли дважды за четыре года, в том числе в мартовском матче. У «Спартака» есть гостевые разгромы «Рубина», но с другими тренерами. Фаворит перешёл на схему с тремя центральными защитниками, новый хавбек Жедсон забил первый мяч, а у «Рубина» была непростая победа над «Ростовом» после разгрома от ЦСКА . Тяжело определить состояние казанцев: они выступают нестабильно.

«Локомотив» – «Ростов»

Команда испанца Альбы проиграла четыре поединка из пяти, а теперь «Ростов» ждет гостевой поединок против лидера РПЛ . «Локомотив» был близок к первому поражению в чемпионате против открытия старта сезона — «Балтики», но повезло с хоккейным голом Комличенко: Николай «подставил клюшку» после удара Баринова. Теперь центральный форвард сразится против бывшего клуба. Воробьев и Батраков хотят снова отличиться, нападающий и плеймейкер находятся среди самых результативных футболистов года. «Локомотив» является фаворитом, но «Балтика» Талалаева сыграла на нервах Галактионова, подсветив слабости москвичей. «Ростову» нечего терять, надо действовать смело.

ЦСКА – «Акрон»

«Локомотиву», чтобы оторваться в таблице от их главных преследователей — ЦСКА и «Краснодара», нужны голы Дзюбы из «Акрона» и Ракова из «Крыльев Советов». Артём играл за «железнодорожников» и «Спартак», то есть ЦСКА — принципиальный соперник. Недавно они встречались в Кубке страны; там были смешанные составы, и «Акрон» победил в серии пенальти. Акинфеев не хочет повторить ошибки Торопа, а тренер Челестини постарается развить успешные идеи в атаке, чтобы Круговой, Глебов и Алвес огорчили неидеальную оборону «Акрона». Клуб из Тольятти не выигрывал в трёх турах подряд, а накануне уступил «Оренбургу». У «армейцев» сложный соперник, у «Акрона» есть мотивация набрать очки.

«Крылья Советов» – «Краснодар»

Кроме помощи Дзюбы в матче против ЦСКА , лидеру дивизиона «Локомотиву» понравилась бы мировая «Краснодара» в Самаре. Результат не будет сенсационным, ведь недавно в Кубке страны «Крылья Советов» нанесли Мусаеву поражение на выезде, а в прошлом сезоне они сыграли вничью. «Краснодар» едва не лишился чемпионства из-за таких результатов. Сейчас у команды новый подход — они выгрызают победы, невзирая на ход матчей. У «Крыльев Советов» Адиева был хороший старт сезона, но они проиграли «Ахмату» в гостях. Теперь дома нужно порадовать родную публику классным матчем против чемпионов. «Краснодар» — фаворит, но самарцы — не самый удобный соперник.

«Динамо» – «Пари НН»

Карпину нужна только победа, а его молодой коллега Шпилевский набрал первые три очка в РПЛ в пятом туре, победив дома другое «Динамо». Махачкалинцы уступили, а москвичи должны разозлиться и собраться. У «Динамо» было много ударов по воротам против «Сочи» и ЦСКА , но после ошибок защиты Карпина соперники забивали. «Динамо» не сумело успешно стартовать. Валерию Георгиевичу срочно нужно набирать очки, ведь равенство по баллам со «Спартаком» в августе 2025 года не приносит радости. Оба клуба находятся в нижней части таблицы. У «Динамо» есть Бителло и Гладышев, но в истории противостояния нет серии легких побед над «Пари НН», успехи они чередуют с ничьими.

«Оренбург» – «Ахмат»

Для команды, которая готовилась к Первой лиге, у «Оренбурга» замечательные результаты и неплохая игра. Тренер Слишкович не уступил ЦСКА Челестини, проиграл «Балтике» и «Краснодару», но одержал волевую победу против «Акрона». Лончар забил в свои и чужие ворота, а Гюрлюк не успокоился, пока не попал в символическую сборную тура после победного мяча. «Ахмат» тоже на подъеме: Черчесов выиграл два матча подряд, стартовав с сенсационными тремя очками против «Зенита». Теперь тренер проверит своих ребят против крепкого «Оренбурга». В паре нет фаворита. Они обменивались победами, также были мировые. Хочется, чтобы футбол получился открытым, эти команды умеют атаковать.

«Сочи» – «Балтика»

Талалаев прекрасно начал сезон с «Балтикой», но у этого тренера эмоции бьют через край. Его коллега из «Сочи» Морено ужасно стартовал и прошелся по арбитрам после матча против «Краснодара». Ничего преступного против аутсайдера в той игре не было. Просто испанец понимает, что близок к отставке после нескольких лет в солнечном Сочи. Уезжать не хочется, и для «Сочи» матч против «Балтики» – решающий бой. В Первой лиге в прошлом сезоне новички РПЛ на юге сыграли вничью, но вряд ли тот результат пригодится тем, кто делает прогнозы на новый поединок. «Балтика» набрала форму. После потери победы против «Локомотива» им нужно давить на самую слабую линию обороны старта сезона.

«Зенит» – «Динамо» Махачкала

Разговор о мнимой легкости оппонентов завершаем отсылкой к матчу в Санкт-Петербурге. «Зенит» заслужил поражение в Москве от «Спартака», но им повезло. Барко поскользнулся и дважды коснулся мяча при исполнении пенальти. Без той ошибки Семак набрал бы пять пунктов. Но и с шестью очками «Зенит» выдал худший старт за семнадцать лет. Петербуржцы могут разнести «Динамо» из Махачкалы, если футболисты хорошо поработали на неделе и расслабились на Дворцовой площади. Однако достаточно привычной упрямой работы дагестанского клуба, чтобы команда, которая набрала на один пункт меньше «Зенита», огорчила оппонента. В прошлом сезоне Семак дома уступал именно крепким середнякам.