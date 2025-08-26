«Зенит» безупречен, а у «Локомотива» есть проблемы. Кубок России создает параллельную реальность

1756199971

сегодня, 12:19

Последние могут стать первыми.

Только у «Зенита» стопроцентный результат

Из шестнадцати клубов РПЛ только команда Семака выиграла два матча на групповой стадии Пути РПЛ . «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо» проигрывали, у «Спартака» и ЦСКА были ничьи. Обе команды после этого уступали в сериях пенальти. Коллеги по высшей футбольной лиге не жалуют фаворитов в кубковых матчах. На результаты влияют эксперименты с составами. Семака спасает богатство кадров. Даже когда тренер «Зенита» доверяет запасным игрокам, это опытные Глушенков, Мостовой, Алип, Гонду и Горшков. Хотя вторая кубковая победа петербуржцев подряд далась команде непросто. Дубль сделал Кассьерра, третий гол забил юный Шилов, но оборона «Рубина» сдалась лишь во втором тайме. Тренер Рахимов ещё может забрать у «Зенита» очки в Казани. «Оренбург» и «Ахмат» тоже попробуют огорчить Семака. Сегодня «Зенит» сыграет против команды Слишковича. Многое зависит от концентрации футболистов и от готовности тренеров использовать основных игроков. В чемпионате «Зенит» крупно обыграл «Динамо» из Махачкалы, а впереди у Семака домашний матч чемпионата против «Пари НН». Речь о сопернике, который проиграл пять матчей из шести в РПЛ . Петербуржцы рассчитывают на новую серию побед, для чего им нужно обыграть «Оренбург» и уйти на перерыв на матчи сборных с хорошим настроением. Во втором матче группы «А» «Рубин» сыграет против «Ахмата». Они уже встречались в РПЛ , казанцы победили, хотя допустили 24 удара соперника. Но теперь клуб из Грозного тренирует везучий Черчесов, борьба за второе место в квартете набирает обороты.

«Краснодар» снова сыграет против соседей

Чемпионы РПЛ не возглавляют свою группу, ведь до разгрома московского «Динамо» тренер Мусаев пережил поражение от «Крыльев Советов». Самарцы жестко поплатились за ту победу – в рамках РПЛ «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» в гостях с разницей в шесть мячей. А теперь «горожане» отправляются в гости к команде, которой они забили пять мячей в РПЛ . «Сочи» помнит неудачу против чемпионов, но что они смогут сделать с талантливыми юниорами и крепкими резервистами Мусаева? «Краснодару» лучше не проигрывать во второй раз в Кубке страны. Команда в хорошем настроении после двух матчей, в которых забила 11 мячей, но тренер побережет ключевых футболистов в кубковом поединке против «Сочи», ведь на выходных «быки» сыграют против ЦСКА . Это снова встреча знакомых соперников. В финале Суперкубка России Челестини забрал кубок у Мусаева. «Армейцы» в хорошей форме, в отличие от «Сочи». В другом матче группы «Крылья Советов» сыграют против московского «Динамо». Команда Карпина нанесла 81 удар в трех последних турах РПЛ . И хотя результаты разочаровали (победа, ничья и поражение), москвичам в резервном составе должно хватить задора для атакующей игры против «Крыльев Советов». Впрочем, оппонент сыграет дома и разозлился после неприличного поединка с «Краснодаром». «Динамо» нужна победа, но добыть её будет непросто.

«Спартаку» нужна помощь футболистов «Ростова»

Москвичам нужна победа над «Пари НН» и успешная игра «Ростова» против «Динамо» из Махачкалы, чтобы в группе «С» сменился лидер. Команда Станковича показала хороший футбол против «Рубина». Они по делу обыграли сильного соперника. У москвичей новая тактика – три центральных защитника, а на левом фланге часто появляются атакующие футболисты. Голы не приходят легко, а у ворот «Спартака» стало больше неприятных моментов. Но в матче москвичей против «Пари НН» в Москве многие ждут победы столичной команды. На кубковых играх не нужен паспорт болельщика, что ведет к появлению ультрас на трибунах. Станкович пытается сохранить работу в непростой ситуации. У «Спартака» достаточно именитых резервистов, чтобы без ряда основных футболистов собрать интересный состав. У «Пари НН» кадровая ситуация намного хуже. Молодой белорусский тренер Шпилевский в первую очередь думает о матчах РПЛ . Но футболисты из Нижнего Новгорода не хотят проигрывать в столице два матча подряд после разгрома от «Динамо», так что «Спартаку» не стоит расслабляться. Статус фаворита надо доказать. В Кубке России достаточно ничьей, чтобы аутсайдер получил шанс на победу в серии пенальти. В другом матче группы «Динамо» из Махачкалы сыграет против «Ростова». Матч пройдет на поле «желто-синих», им нужна победа после эмоционального камбэка в чемпионате против «Локомотива». «Ростову» пора собраться и после двух кубковых поражений добиться первой победы. Они ведь финалисты прошлого розыгрыша, характер у команды имеется.

В группе ЦСКА и «Локомотива» очень жаркая борьба