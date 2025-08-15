Трансфер вратаря принесёт Сафонову больше пользы, чем кажется. Важный период для россиянина в ПСЖ

1755262191

сегодня, 15:49

Сохранит роль дублёра, но повысит шансы в конкуренции.

Подписание Шевалье воспринимали как угрозу для Сафонова

Матвей приходил в команду с чемпионом Европы на воротах – это был тяжелейший вызов для российского голкипера. И воспитанник «Краснодара» порадовал уже тем, что даже Доннарумме смог навязать конкуренцию. Сафонов выбил итальянца из колеи, он потерял стабильность и не мог набрать форму – на том отрезке Матвей даже в чемпионате и Лиге чемпионов получал игровую практику, с первых минут вышел на игру с «Баварией». При этом на дистанции сезона Джанлуиджи показал, что он безальтернативный первый номер, когда в форме. В любом случае новичок своим шансом воспользовался и отыграл в минувшем чемпионате 10 матчей, а также выходил в пяти играх Кубка Франции и трёх встречах Лиги чемпионов.

Летние трансферы сильно спутали карты для Матвея. Парижане пока не сорят деньгами – усилили линию обороны (отдали 63 млн евро за Забарного) и вратарскую позицию. Уже с покупкой защитника начались разговоры о продаже Матвея из-за политической ситуации (Илья – украинец и не хотел играть с русским в одной команде, по слухам). Вдобавок конкуренция на вратарской позиции стала ещё тяжелее.

Если прежде дело ограничивалось конкуренцией с Доннаруммой, то теперь добавился ещё один конкурент. Тем более подходящий под футбол Луиса Энрике, с навыками игры ногами.

Варианты в Турции и Англии

При таком раскладе многое было не в пользу Матвея. Доннарумма – вратарь с давно сложившимся имиджем в Европе, поигравший в «Милане» и давно ставший первым номером для парижан. Тем более в оптимальной форме он на порядок сильнее Сафонова. При этом Энрике нужен голкипер, который менее подвержен спадам и лучше играет ногами. Именно из-за этого обратили внимание на Лукаса Шевалье. И за футболиста «Лилля» отдали 40 миллионов евро (теперь он входит в топ-10 самых дорогих трансферов вратарей), так что наверняка рассчитывают отработать вложения. На бумаге россиянин был лишь третьим выбором для Энрике.

Парижане рассматривали вариант с арендой или полноценным трансфером Сафонова. Многое зависело от результатов переговоров с Доннаруммой по новому контракту. Вопрос отложили до окончания Клубного чемпионата мира и вернулись к нему лишь в последние недели. Судя по инсайдам, у Матвея было два варианта – в Турции и Англии.

ПСЖ предлагал российского голкипера «Галатасараю». Для стамбульцев приоритет – Эдерсон, так что Сафонов лишь запасной вариант. Да и самому россиянину нет резона идти на такое понижение.

Также сообщалось об интересе со стороны «Борнмута». Для россиянина это было бы идеальное решение. Но «вишни» в итоге предпочли более проверенный вариант, поэтому переманили вратаря «Челси» Джорже Петровича.

Ситуация уже меняется в пользу воспитанника «Краснодара»

Вполне возможно, что уходить и не придётся. Возвращаясь к теме продления Джанлуиджи – переговоры довольно быстро встали на паузу. По слухам, вратарь хотел увеличить зарплату с 13 млн евро в год (прописана сейчас) до 15. При этом клуб пытался договориться на фиксированную часть суммы в 10 миллионов, а остальное покрыть дополнительными выплатами. Парижане не пошли на уступки.

Параллельно появились слухи об интересе к голкиперу со стороны других европейских клубов, а парижанам это только на руку. Джанлуиджи – футболист, на котором можно заработать много. Сейчас у клуба последний шанс продлить или продать его, действующий контракт рассчитан до следующего лета.

На этом фоне ПСЖ и привели Шевалье, теперь же в клубе настаивают на уходе итальянца. Последнего даже не включили в заявку на Суперкубок Европы. К тому же, по слухам, его обещали сделать резервным вратарём, если тот так и не покинет ПСЖ . В итоге Доннарумма сконцентрировался на переговорах с «Ман Сити» – перехода стоит ожидать в ближайшее время. Для Матвея как раз ничего не меняется. Доннарумму продают, Сафонов остаётся вторым номером и будет страховать Шевалье. Если так подумать, это даже более удачный расклад для россиянина, чем конкуренция с Джанлуиджи.

Матвей настроен бороться

Матвей настаивал, что не боится конкуренции с Доннаруммой, хотя итальянец считается одним из лучших голкиперов прямо сейчас. Вот что он говорил, когда трансфер в ПСЖ только оформили:

Я хочу быть лучшим. Я прихожу с желанием прогрессировать, совершенствоваться. Играть в этом клубе – невероятная возможность для меня. Мне не терпится начать работать с этими замечательными игроками. Для меня невероятный шанс – развиваться рядом с Джанлуиджи Доннаруммой. И я хочу показать, чего стою на поле.

Теперь парижане прощаются с Джиджи. Матвей ответил на предложения парижан по другим командам отказом. Отмечается, что Сафонов уже привык к жизни в Париже и неплохо изучил французский язык.