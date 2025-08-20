 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Стало известно, сколько Даниэль Руис будет получать в ЦСКА

вчера, 21:32

Вингер Даниэль Руис был взят ЦСКА в аренду у клуба «Мильонариос» за 500 тысяч долларов с возможностью выкупа за 1,5 млн.

По информации журналиста Ивана Карпова, колумбиец стал первым иностранным игроком, чья зарплата прописана в рублях.

Руис будет получать в ЦСКА 3 млн рублей в месяц.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Аяччо» начинает процедуру банкротства клуба
Вчера, 17:55
Агент Батракова: «„Локомотив“ не продаст его сейчас ни за какие деньги»
17 августа
Эмери: «Финансовые правила не позволяют ставить большие цели»
16 августа
ОфициальноПрезидент «Интера» Маротта вложился в акции клуба
16 августа
10 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ в сезоне 2025/26. Холанд получает 57 млн рублей в неделю
16 августаЕвгений Петров в блоге Футбол и деньгиКомментарии6
Батраков — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES
15 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Red blu
Red blu
сегодня в 09:57
Даниэль Руис, 24 года, Колумбия
Амплуа: левый вингер;
Откуда пришел: «Мильонариос»;
Стоимость аренды: 435 тыс евро;
Аренда: до 30 июня 2026 (опция выкупа с условиями).

Руиса, как и ди Лусиано, часто сравнивали с одним из самых звездных соотечественников – Хамесом Родригесом. Как и бывшая звезда сборной Колумбии, новичок ЦСКА хорош в обыгрыше, принятии неочевидных решений и создании голевых шансов для партнеров. Также стоит ожидать, что именно Руис станет штатным исполнителем штрафных и угловых в ЦСКА – за «стандарты» в «Мильонариос» отвечал именно он.

Невысокий рост (171 см) смущать не должен: у Руиса уже пять лет выступлений на высшем уровне (включая чемпионат Бразилии) и даже есть в активе три матча за сборную Колумбии.

Всего за «Мильонариос» Руис почти к 24 годам отыграл 196 матчей (девятый результат в истории клуба), забил 22 мяча (11-й результат) и отдал 33 голевых передачи (второй). В первом полугодии 2025-го он был лучшим в команде по «гол плюс пас» (3+3 в 27 матчах), а также лидировал по ударам, ключевым передачам и обводкам.

До уровня Хамеса Руис пока не дорос. Лишь сейчас, в 24 года, он впервые решился попробовать себя за пределами Южной Америки. При этом в колумбийском «Мильонариос» в нем видят звездный потенциал. Игрока пока отпустили в ЦСКА лишь в аренду, очевидно, рассчитывая, что он засверкает в России и привлечет к себе значительный интерес.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 22:57
Ну и к чему ты мне это пишешь. Я сам знаю, что Зобнин мусор, который получает зарплату за прошлые заслуги.
Какое это отношение имеет к латиносам, которых вы сейчас пачками берёте??? Хочешь оспорить, что это трансферы на удачу? Так не получится. Это обычные игроки, которые не ходят в талантах у себя. Есть какие-то неплохие характеристики, у кого скорость, у кого антропометрия, но ничего выдающегося. Чисто расчёт, вдруг кто-то выстрелит, темболее в условиях слаженной игры и хорошей атмосферы. Но может не зайти не один.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:31, ред.
FuturistaFuturista
В отличие от этого парня, звезда КБ Зобнин получает стабильно 2,3 млн евро в год!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:30
SpaM-10
Сам посчитаешь во сколько раз больше получает "суперзвезда" КБ Зобнин, зарплата которого, точнее зрЯплата составляет 2,3 млн евро в год? Сам справишься, могу помочь.
Futurista
Futurista
вчера в 22:00, ред.
Даниэль знает, что его зарплата будет колебаться вместе с курсом рубля?)...
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 21:49
Кони набрали латиносов чисто наудачу, а вдруг стрельнёт.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:35
Очень не похожа на зарплату игрока Зенита.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 