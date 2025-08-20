Стало известно, сколько Даниэль Руис будет получать в ЦСКА

1755714727

вчера, 21:32

Вингер был взят ЦСКА в аренду у клуба «Мильонариос» за 500 тысяч долларов с возможностью выкупа за 1,5 млн.

По информации журналиста Ивана Карпова, колумбиец стал первым иностранным игроком, чья зарплата прописана в рублях.