Стало известно, сколько Даниэль Руис будет получать в ЦСКА

Вингер Даниэль Руис был взят ЦСКА в аренду у клуба «Мильонариос» за 500 тысяч долларов с возможностью выкупа за 1,5 млн.
По информации журналиста Ивана Карпова, колумбиец стал первым иностранным игроком, чья зарплата прописана в рублях.
Руис будет получать в ЦСКА 3 млн рублей в месяц.
Амплуа: левый вингер;
Откуда пришел: «Мильонариос»;
Стоимость аренды: 435 тыс евро;
Аренда: до 30 июня 2026 (опция выкупа с условиями).
Руиса, как и ди Лусиано, часто сравнивали с одним из самых звездных соотечественников – Хамесом Родригесом. Как и бывшая звезда сборной Колумбии, новичок ЦСКА хорош в обыгрыше, принятии неочевидных решений и создании голевых шансов для партнеров. Также стоит ожидать, что именно Руис станет штатным исполнителем штрафных и угловых в ЦСКА – за «стандарты» в «Мильонариос» отвечал именно он.
Невысокий рост (171 см) смущать не должен: у Руиса уже пять лет выступлений на высшем уровне (включая чемпионат Бразилии) и даже есть в активе три матча за сборную Колумбии.
Всего за «Мильонариос» Руис почти к 24 годам отыграл 196 матчей (девятый результат в истории клуба), забил 22 мяча (11-й результат) и отдал 33 голевых передачи (второй). В первом полугодии 2025-го он был лучшим в команде по «гол плюс пас» (3+3 в 27 матчах), а также лидировал по ударам, ключевым передачам и обводкам.
До уровня Хамеса Руис пока не дорос. Лишь сейчас, в 24 года, он впервые решился попробовать себя за пределами Южной Америки. При этом в колумбийском «Мильонариос» в нем видят звездный потенциал. Игрока пока отпустили в ЦСКА лишь в аренду, очевидно, рассчитывая, что он засверкает в России и привлечет к себе значительный интерес.
Какое это отношение имеет к латиносам, которых вы сейчас пачками берёте??? Хочешь оспорить, что это трансферы на удачу? Так не получится. Это обычные игроки, которые не ходят в талантах у себя. Есть какие-то неплохие характеристики, у кого скорость, у кого антропометрия, но ничего выдающегося. Чисто расчёт, вдруг кто-то выстрелит, темболее в условиях слаженной игры и хорошей атмосферы. Но может не зайти не один.
В отличие от этого парня, звезда КБ Зобнин получает стабильно 2,3 млн евро в год!
Сам посчитаешь во сколько раз больше получает "суперзвезда" КБ Зобнин, зарплата которого, точнее зрЯплата составляет 2,3 млн евро в год? Сам справишься, могу помочь.
