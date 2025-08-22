 
«Интер» объявил о сотрудничестве с производителем спортивных часов

вчера, 17:29

«Интер» объявил о новом партнерстве с итальянским брендом спортивных часов Sector No Limits, который станет официальным хронометристом «нерадзурри» с сезона-2025/26. Это соглашение стало первым партнерством Sector с футбольным клубом.

В рамках партнерства Sector No Limits создаст эксклюзивную коллекцию часов, вдохновлённую цветами «нерадзурри» и логотипом команды, а также будет отслеживать время на домашних матчах на «Сан-Сиро».

Кроме того, «Интер» и Sector No Limits организуют мероприятия для болельщиков.

«Интер» объявил о сотрудничестве с производителем спортивных часов

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:52
Время это то, о чём нужно помнить постоянно...
Гость
