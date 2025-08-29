 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бывший игрок «Локомотива» Фернандеш: «Я поехал в Россию из-за денег»

вчера, 10:48

Полузащитник Мануэл Фернандеш, выступавший за московский «Локомотив» с 2014-го по 2019 год, рассказал о своей зарплате в тот период.

Контракт с «железнодорожниками» был самым большим за всю карьеру. Если бы не финансовая мотивация, то не переезжал бы в Россию. Деньги были основным стимулом при переходе в «Локо». Люди не всегда это понимают. Для них футбол — это про эмоции. А для футболистов это просто работа.

Ранее в одном из своих интервью Фернандеш признавался, что скучает по времени, проведённому в России.

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА собирается повысить оклад Кисляку
28 августа
Самый высокооплачиваемый состав в Европе в текущем сезоне. Холанд, Салах и 5 звёзд «Реала»
28 августаЕвгений Петров в блоге Футбол и деньгиКомментарии7
Официально«Интер» объявил о сотрудничестве с производителем спортивных часов
22 августа Фото
Клубы Английской Премьер-Лиги обновили рекорд по тратам на игроков
21 августа
Стало известно, сколько Даниэль Руис будет получать в ЦСКА
20 августа
«Аяччо» начинает процедуру банкротства клуба
20 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:58, ред.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 14:00
    Вы написали "Такое они не получат ни в одном чемпионате мира".
    Или СА и ОАЭ находятся в другом мире?
    Поверьте Россия по этому показателю далеко не на первом месте, да и Китай давно уже не платит футболистам большие деньги, там ограничения ввели.
    Так вы так серьёзно думаете? А я уж думал шутите.
    Ну, тогда вы многое не знаете и живёте стереотипами.
    Кстати у нас по улицам медведи в шапках ушанках и с бутылкой водки не ходят.
    Ну это так, что бы знали.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 13:58, ред.
    Я имел ввиду о футболистах типа клаудиньо, барко ...и иже с ними которых в эмиратах то и ни кто и не знает. И им ни где то кроме нас такие бабки платить не будут. Вот о чем речь то шла....
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 13:39
    В Саудовской Аравии и ОАЭ шейхи громко смеются над этой шуткой.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 11:41
    Все сюда едут за баблом. Такое они не получат ни в одном чемпионате мира , за исключением возможно может быть только Китая....
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 11:07
    В Зенит, ЦСКА и Спартак едут за историю клуба биться, Клаудиньо подтвердит.
    fehsk3cr6b43
    fehsk3cr6b43
    вчера в 10:53
    Молодец честно сказал, понятно что не за романтикой
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:51
    А все остальные леги приезжают чтоб выиграть ЛЧ...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     