Бывший игрок «Локомотива» Фернандеш: «Я поехал в Россию из-за денег»

1756453697

вчера, 10:48

Полузащитник , выступавший за московский «Локомотив» с 2014-го по 2019 год, рассказал о своей зарплате в тот период.

Контракт с «железнодорожниками» был самым большим за всю карьеру. Если бы не финансовая мотивация, то не переезжал бы в Россию. Деньги были основным стимулом при переходе в «Локо». Люди не всегда это понимают. Для них футбол — это про эмоции. А для футболистов это просто работа.

Ранее в одном из своих интервью Фернандеш признавался, что скучает по времени, проведённому в России.