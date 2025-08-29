Бывший игрок «Локомотива» Фернандеш: «Я поехал в Россию из-за денег»

Полузащитник Мануэл Фернандеш, выступавший за московский «Локомотив» с 2014-го по 2019 год, рассказал о своей зарплате в тот период.
Контракт с «железнодорожниками» был самым большим за всю карьеру. Если бы не финансовая мотивация, то не переезжал бы в Россию. Деньги были основным стимулом при переходе в «Локо». Люди не всегда это понимают. Для них футбол — это про эмоции. А для футболистов это просто работа.
Ранее в одном из своих интервью Фернандеш признавался, что скучает по времени, проведённому в России.
Или СА и ОАЭ находятся в другом мире?
Поверьте Россия по этому показателю далеко не на первом месте, да и Китай давно уже не платит футболистам большие деньги, там ограничения ввели.
Так вы так серьёзно думаете? А я уж думал шутите.
Ну, тогда вы многое не знаете и живёте стереотипами.
Кстати у нас по улицам медведи в шапках ушанках и с бутылкой водки не ходят.
Ну это так, что бы знали.
