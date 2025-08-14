У Батракова есть клаусула, а Сперцян и Даку нашли новые клубы. Главные трансферные саги августа

1755170254

сегодня, 14:17

Покупатели пришли за звёздами РПЛ .

В контракте Батракова есть сумма отступных

Московский клуб быстро договорился с представителями Алексея о новой зарплате – около миллиона евро без бонусов, что значительно выше старого оклада. Проблемой были другие условия, а именно длительность соглашения и сумма выкупа. Батраков подписал контракт на четыре сезона, но сильнее спорили из-за клаусулы. «Локомотив» хотел сильно поднять сумму мгновенного выкупа контракта, а представители Алексея мечтали снизить отступные. Для российских клубов такого пункта нет. Можно назвать такое решение защитой от «Зенита», за который Батраков не хочет играть, ведь видит проблемы Глушенкова. Весной говорили о 15 млн евро для иностранных команд, а теперь – о 20 млн евро. Смешные деньги для топ-5, где аутсайдеры тратили больше. Новый контракт является благодарностью «Локомотива» от игрока, поскольку он уйдёт за большие деньги. В «Марселе» опровергли слухи, что они предлагали Батракову контракт, но в трансферном мире многие врут. Агент Алексея видит его в Ла Лиге, но в Испании строгие финансовые правила. Даже «Барселона» с трудом регистрирует новичков из-за долгов. Батраков может испугаться приглашений из АПЛ , отклонить французские варианты и ждать команду мечты из Испании.

Форвард Даку пересидел в чемпионате России

Покупателей отпугивает характер футболиста. Но если скауты из Серии А следили за Соболевым, то Даку их тоже устроит. В 2025 году в РПЛ три лучших снайпера. Двое игроков представляют «Локомотив» – Батраков и Воробьёв, а третий как раз Даку. Мирлинд забил 10 мячей в 13 встречах. Даку с Кордобой – сильнейшие центральные нападающие РПЛ . Мирлинд едва не перешел в «Зенит», но трансфер сорвался, а Даку продлил контракт с «Рубином» до 2029 года. Нападающий повторил трюк Батракова. Албанец хочет, чтобы его уход принес казанцам хорошие деньги. Самой дорогой продажей в истории «Рубина» остается трансфер Рондона в «Зенит» за 18 млн евро. Даку не побьет рекорд венесуэльца, но рыночная стоимость его контракта оценивается в 8 млн евро. Неплохо для 27-летнего форварда, которого «Рубин» подписал за 1.2 млн евро. Даку нужен тренеру Рахимову, но именно рулевой казанцев подтвердил интерес «Фиорентины». «Фиалки» могут попрощаться с Кином. Двадцатипятилетнего форварда оценивают в 50 млн евро. Также из «Фиорентины» уходит аргентинец Бельтран. Даку может оказаться в клубе Серии А.

Угальде мечтает вернуть форму в Нидерландах

Раньше игроком интересовались ПСЖ и «Монако». Сейчас Угальде не кажется скаутам богатых клубов новым Кварацхелией. Не по позиции, конечно, а по соотношению стоимости трансфера и таланта футболиста клуба РПЛ . Лучший снайпер прошлого сезона растерял форму весной, и к нему упал интерес. «Спартак» подписал двух дорогих футболистов – Гарсию и Жедсона, директору клуба Кахигао надо быстро компенсировать часть расходов продажей Угальде. Поскольку «красно-белые» ищут ещё одного нападающего, так как Гарсии и Заболотного им мало, логично отправить Манфреда в другой клуб. Вот только нет желающих заплатить «Спартаку» много денег. Новичок за 13 млн евро не потерял в цене, но и не подскочил в два раза, как рассчитывали, когда костариканец вышел на пик формы. Проблемой является позиция московского клуба: им нужен полноценный трансфер за большие деньги, аренда футболиста их не устроит. Если держать Угальде на лавке до зимы, то стоимость обвалится. Надо попробовать выбить 20 млн евро из «Фейеноорда», который возглавляет знаменитый форвард Робин ван Перси. На днях он проиграл в гостях в Стамбуле «Фенербахче» Моуриньо. Оборона подвела голландцев, пропустив пять мячей. «Фейеноорд» вылетел из квалификации Лиги чемпионов, и продолжит борьбу в Лиге Европы. Голландцы отправили зимой в «Милан» за 32 млн евро нападающего Хименеса. Мексиканец не заиграл, но это не проблемы «Фейеноорда». Теперь клубу нужен нападающий. Угальде успешно играл за «Твенте», и работа на Робина ван Перси будет полезным опытом. Манфреду всего 23 года, у игрока осталось право на ошибку. В Роттердаме форвард может помогать японцу Уэде в оттяжке на левый полуфланг.

Эдуарда Сперцяна давно ждут в клубе Чемпионшипа