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1 : 0
завершен
вчера, 22:00
3 - 0
Первый матч
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Стадион Сент Якоб-Парк (Базель)
|Фрай Фабиан
|1:0
|88’
|Чюмарт Эрай
|25’
|33’
|Кор Доминик
|80’
|Чендлер Тимоти
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Пасьенса Гонсало
|Силва Андре
|46’
|Хасэбе Макото
|Н'Дика Обите
|Ван Вольфсвинкел Рики
|Штокер Валентин
|66’
|Ван дер Верфф Джаспер
|Пулулу Афимико
|66’
|66’
|Илсанкер Штефан
|Роде Себастьян
|67’
|Чендлер Тимоти
|Да Коста Данни
|Адеми Кемаль
|Мендонса Артур
|80’
|Марчанд Янник
|Джака Таулант
|87’
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|20
|Удары по воротам
|19
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|7
|Удары в створ
|1
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|12
|Фолы
|10
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|6
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|0
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|33%
|Владение мячом
|67%
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|1
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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в первом матче они их разгромили на выезде, должны повторить тот успех..
в первом матче они их разгромили на выезде, должны повторить тот успех..