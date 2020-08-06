В 13 Николич Джордже Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 6 Альдерете Омар Ударов всего: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 10 Пасы: 7 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 5 Видмер Силвэн Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 4 Пасы: 15 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

З 4 Чюмарт Эрай Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 3 Перехваты: 1 Выносы: 7 Желтые карточки: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

П 34 Джака Таулант Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 87

П 10 Кампо Самуэле Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

П 28 Петретта Рауль Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

П 20 Фрай Фабиан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

П 14 Штокер Валентин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 66

Н 98 Мендонса Артур Ударов всего: 2 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 3 Пасы: 13 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 80

Н 19 Пулулу Афимико Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 45 Де Моль Нильс

В 44 Пукай Йозеф

З 21 Ван дер Верфф Джаспер Ударов всего: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 23

З 47 Исуфи Элис

З 39 Люрвинк Луис

З 15 Риверос Блас

П 22 Буньяку Оргес

П 32 Марчанд Янник Пасы: 3 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 3

П 24 Стеванович Михайло

Н 99 Адеми Кемаль Пасы: 2 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 10

Н 9 Ван Вольфсвинкел Рики Фолов совершено: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 24